블룸버그, DOGE ETF 출시일 공개… 도지코인 급등 이어질까

핵심 내용

미국 SEC가 렉스-오스프리가 신청한 도지코인 ETF가 금요일에 출시될 것으로 알려지자 도지코인 가격이 5% 상승하여 0.25달러를 기록했다.

파생상품 시장에서도 거래가 활발해지며, 도지코인 미결제약정이 6.9% 상승하여 45억 달러를 기록했다.

기술적 분석에 따르면 도지코인은 이중 바닥 패턴을 보이면서 단기 목표 가격은 0.30~0.32달러, 장기 목표 가격은 0.39달러로 제시되었다.

도지코인(DOGE) 가격이 목요일에 5% 상승하며 약 한 달 만에 처음으로 0.25달러(약 346원) 선을 돌파했다. 도지코인 가격이 상승한 것은 수개월간의 반려와 장기 검토 과정을 거친 후 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 도지코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 절차가 막바지에 이르렀기 때문이다.

목요일에 블룸버그(Bloomberg)의 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 렉스-오스프리(REX-Osprey)가 제출한 DOJE라는 티커의 도지코인 현물 ETF가 24시간 지연된 후 금요일부터 거래를 시작할 예정이라고 언급했다.

UPDATE: we got a little rain delay, $DOJE is now scheduled to begin trading Friday 9/12, not today. https://t.co/admrTc7UGo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025

도지코인 가격이 목요일에 5% 상승한 것은 투자자들이 ETF의 출시 이전에 앞서 선제적으로 매수 포지션을 구축하고 있다는 것을 보여준다. 첫째, ETF 출시는 역사적으로 기관 투자자들의 자금 유입을 이끌어내며, 암호화폐 시장에 유동성을 공급한다. 둘째, 기업들의 투자가 늘면서 도지코인과 같은 밈코인에 대한 신뢰성이 높아지고, 개인 투자자들의 투자 심리 또한 크게 고조될 가능성이 있다.

도지코인 현물 ETF 거래 시작에 대한 시장 반응은 도지코인 가격 5% 상승에 그치지 않았다. 파생상품 시장에서도 도지코인 투자자들의 상징적인 ETF 출시에 앞서 포지션을 선점하기 위해 레버리지 포지션을 늘리는 움직임이 포착됐다.

이를 뒷받침하듯, 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 미결제약정(open interest)이 6.9% 증가하여 45억 달러(약 6조 2,415억 원)를 기록했다. 이는 현물 가격 상승률을 크게 웃돌았다. 동시에 선물 거래량도 22.7% 증가했다.

도지코인 가격 분석: 0.39달러까지 상승할 수 있을까?

기술적 분석 관점에서는 도지코인 가격이 0.25달러(약 346원)를 돌파한 것은 4월부터 형성된 이중 바닥(double-bottom) 패턴이 형성되었다는 것을 시사한다. 해당 패턴의 목선(neckline)은 약 0.28달러(약 388원)에 부근에 위치하며, 목표가격은 장기적으로 0.39달러(약 540원)까지 상승할 가능성이 있다.

모멘텀 지표 또한 낙관적인 신호를 보여준다. 일일 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 63.1로 다소 과열된 상태를 보이지만 추가적인 상승 여력이 남아 있다. 동시에 도지코인은 단기 이동평균선 위에 안정적으로 위치하고 있다. 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average) 5일선은 0.241달러(약 334원), 13일 SMA는 0.231달러(약 320원)로, 모두 지지선을 역할을 하고 있다.

만약 매수세가 0.25달러(약 346원) 이상에서 유지되고, 0.28달러(약 388원)의 목선을 상향 돌파한다면 도지코인은 단기적으로 0.30~0.32달러(약 416~443원) 구간까지 상승할 가능성이 있다. 깔끔하게 해당 구간을 돌파한다면, 이중 바닥 패턴에서 제시된 0.39달러(약 540원)의 목표가격도 달성할 수 있다.

반대로 0.24달러(약 332원)의 지지선을 지키지 못하면 상승 모멘텀은 무효화될 수 있다. 추가적으로 0.22달러(약 305원)까지 하락할 리스크도 있다.

