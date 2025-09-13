솔라나, 골든 크로스로 14% 상승… 중국 기업, BTC·ETH·SOL 2천만 달러 투자 확대

핵심 내용

모구가 솔라나 코인에 2,000만 달러, 세이프티 샷이 봉크 코인에 500만 달러를 추가로 투자하면서 솔라나 가격이 228달러를 돌파했다.

일간 차트에서는 골든 크로스 패턴이 형성되어 이번 주에 14%의 상승세를 이끌었고, 상대강도지수는 아직 과매수 구간에 도달하지 않았다.

주요 가격 구간은 지지선이 208~217달러, 저항선이 240~250달러로, 투자자들은 기관 수요에 따른 모멘텀을 주시하고 있다.

솔라나(SOL) 가격이 주간 기준으로 낙관적인 흐름을 이어가며 지난 목요일에 추가로 2% 상승했다. 2025년 2월 이후 처음으로 228달러(약 316,236원)를 돌파했다. 이번에 솔라나 가격이 상승한 것은 중국의 패션 브랜드 모구(MOGU)가 솔라나 코인을 매입했기 때문이다.

모구는 공식 보도자료를 통해 이사회에서 최대 2천만 달러(약 277억 4,000만 원) 규모로 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나 등 디지털 자산에 배분하기로 승인했다고 밝혔다. 이는 자산 다각화를 위한 재무 전략의 일환이다.

중국 기업의 암호화폐 투자는 비트마인(Bitmine), 솔 스트래티지스(Sol Strategies) 등 미국 기업들이 시작한 기업 차원의 암호화폐 투자 흐름이 이제 전 세계적으로 확산되고 있다는 것을 보여준다.

한편, 미국 나스닥(Nasdaq)에 상장된 세이프티 샷(Safety Shot, SHOT)은 솔라나 생태계에 대한 또 다른 기업 투자의 사례로, 디지털 자산 전략을 추진하기 위해 봉크(BONK) 홀딩스를 설립했다고 발표했다.

새로 설립된 해당 자회사는 솔라나 블록체인에서 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 밈코인 봉크에 500만 달러(약 69억 3,500만 원)를 추가 투자하여, 해당 기업의 봉크 코인 보유량은 총 6,300만 달러(약 873억 8,100만 원)를 넘어섰다.

솔라나 가격은 목요일에 기록한 2% 상승률이 이번 주 일간 기준으로 가장 낮은 상승률이었다. 솔라나는 일요일에 200달러(약 277,400원) 수준에서 거래되고 있었으며, 이후 4일간 연속으로 상승세를 이어갔다. 다만 두 건의 대규모 자금 유입 이후 상승폭은 제한되었는데, 이는 차익 실현 매도가 강세 흐름을 일부 약화시킨 것으로 보인다.

솔라나 코인 가격 전망: 골든 크로스 모멘텀, 솔라나 가격을 250달러까지 끌어올릴 수 있을까?

솔라나 가격 일간 차트에서는 이번 주 초 단기 이동평균선인 5일선이 8일선과 13일선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 형성됐다. 이는 일반적으로 상승 추세와 연관된 기술적 신호로 해석된다. 실제로 골든 크로스 패턴 형성 이후 솔라나 가격은 4거래일 동안 14%의 상승세를 기록했다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 65 수준을 유지하고 있어, 과매수 구간에 진입하기 전까지 추가 상승 여력이 남아 있는 것으로 보인다.

솔라나 가격은 현재 237달러(약 328,719원)에 거래되고 있으며, 이는 5일 이동평균선이 위치한 217달러(약 301,059원) 부근의 초기 지지선보다 높은 수준이다.

솔라나 가격이 220달러(약 305,140원) 위에서 안정적으로 유지된다면, 다음 목표 가격은 240달러(약 332,880원)다. 이후, 1월 초에 마지막으로 도달했었던 250달러(약 346,750원) 재시험 가능성이 제기된다.

반대로 핵심 지지선인 217달러(약 301,059원) 수준을 지키지 못할 경우, 모멘텀을 잃고 13일 이동평균선이 위치한 208달러(약 288,506원) 선으로 하락할 수 있다. 또한, 솔라나의 거래량은 장중 4% 증가하여 가격 상승률의 두 배 이상을 기록했다. 투기적 성향의 투자자들은 기업 수요 증가라는 새로운 재료가 아직 솔라나 가격에 반영되지 않았다고 판단하고 추가적인 매수 포지션을 취할 가능성이 있다.

솔라나에 대한 기업 투자 확대로 시장 관심 고조… 섭드 사전 판매도 탄력 받아

솔라나 코인이 기업 수요 확대로 인해 수혜를 입으면서, 혁신적인 유틸리티를 갖춘 신규 프리세일 프로젝트가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 섭드(SUBBD) 코인은 인공지능 기반의 콘텐츠 크리에이터들을 지원하는 플랫폼으로, 크리에이터와 팬들 간의 소통을 강화한다. 동시에 실제 활용 사례를 결합하여 암호화폐 시장의 관심을 받고 있다.

섭드 코인의 사전 판매 가격은 056425달러(약 78원)다. 사전 판매를 통해 목표 모금금액 134만 달러(약 18억 5,958만 원) 중 벌써 112만 달러(약 15억 5,344만 원) 넘게 모금했다.

투자자들은 2일 뒤 예정되어 있는 다음 펀딩 라운드로 넘어가기 전까지 공식 웹사이트에 접속하여 현재 가격으로 섭드 토큰을 구매할 수 있다.

