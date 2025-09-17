도지코인(DOGE), 선물 포지션 2억 달러 증발… 머스크 시선은 테슬라로?

핵심 내용

지난주 도지코인(DOGE)이 0.29달러(약 400원) 부근의 수개월 만의 고점이 저항에 막혔음에도 불구하고, 황소는 0.26달러(약 359원) 지지선을 성공적으로 방어했다.

선물 거래량은 26% 감소했고 미결제약정은 4% 줄어들며, 트레이더들이 불확실성 속에서 레버리지 노출을 축소한 것으로 나타났다.

기술적 지표는 중립적 모멘텀을 시사하지만, 목요일 ETF 승인이 이뤄질 경우 0.32달러(약 442원) 돌파 가능성이 있다.

도지코인(DOGE) 가격은 0.26달러(약 359원) 지지선에서 가격 방어를 성공하며 장중 1% 상승했다. 지난주 ETF 기대감으로 0.29달러(약 400원) 부근의 수개월 만의 고점을 테스트한 이후, 이번 주 목요일로 예상되는 도지코인 ETF 판결을 앞두고 낙관론은 여전히 강세를 보이고 있다.

그러나 최근 일론 머스크(Elon Musk)가 테슬라(Tesla)에 집중하며 연준 금리 인상 우려가 더해지면서, 강아지 밈코인 시장에는 단기 약세 심리가 형성됐다.

Guys…. he’s tweeting about the stock. He’s buying the stock. Daddy’s home. Tesla is back. https://t.co/rNfIMMrG4j — Greggertruck (@greggertruck) September 15, 2025

월요일, 억만장자 기업가 머스크는 테슬라 주식 10억 달러(약 1조 3,801억 원) 규모의 매입을 발표했다. 이는 오라클(Oracle) 창립자 래리 엘리슨(Larry Ellison)이 엔비디아와(NVIDA)의 AI 거래를 통해 세계 최고 부호 자리를 탈환한 이후 머스크의 첫 대규모 대응으로 평가된다.

Daddy is very much home. Am burning the midnight oil with Optimus engineering on Friday night, then redeye overnight to Austin arriving 5am, wake up to have lunch with my kids and then spend all Saturday afternoon in deep technical reviews for the Tesla AI5 chip design. Fly… — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2025

머스크는 이어 화요일 X에서 커뮤니티의 추측에 답하며, 테슬라에 대한 집중 의지를 더욱 강조했다.

도지코인 파생상품 시장 역시 머스크의 관심이 도지코인보다 테슬라에 쏠린 잠재적 영향을 반영했다.

코인글래스(Coinglass)에 따르면, 도지코인 선물 거래량은 26.39% 급감해 94억 1천만 달러(약 12조 9,815억 원)를 기록했으며, 미결제약정은 3.85% 감소해 53억 5천만 달러(약 7조 3,843억 원)로 집계됐다. 이는 지난 24시간 동안 현물 가격이 1% 상승했음에도 불구하고, 2억 달러(약 2,760억 원) 이상의 미결제 포지션이 청산된 결과다.

이는 일부 도지코인 투자자들이 ETF 승인 가능성을 선취매로 대응하고 있지만, 단기 투기 세력은 머스크의 테슬라 전환과 임박한 연방준비제도(Fed) 금리 결정을 의식해 레버리지 노출을 줄이고 있음을 보여준다.

도지코인 전망: DOGE 가격이 0.29달러 고점을 되찾을 수 있을까?

도지코인 가격은 지난주 0.29달러(약 400원)의 지역 고점에서 되돌린 뒤, 화요일에는 0.26달러(약 359원) 지지선을 유지하며 중립 영역에 머물렀다.

만약 미결제약정 감소가 현물 시장 매도로 이어진다면, 켈트너 채널(Keltner Channel, 이동평균과 변동성을 활용해 과매수·과매도 구간과 추세를 파악하는 지표) 중단선인 0.246달러(약 339원)가 초기 하락 방어선 역할을 할 수 있다. 그러나 이 수준 아래에서 마감한다면, 도지코인 가격은 0.21달러(약 290원) 하단선까지 하락할 수 있다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 여전히 양수 상태를 유지하고 있으나, 모멘텀이 평탄화되는 모습을 보이며 황소의 힘이 약화되고 있음을 시사한다. 도지코인이 다시 0.29달러(약 400원)를 테스트하기 위해서는 매수세가 0.28달러(약 386원) 저항선을 거래량과 함께 돌파해야 한다.

ETF 판결이 긍정적으로 나온다면, 도지코인 가격이 0.32달러(약 442원)까지 상승하는 시나리오를 유효하게 만들며, 2025년의 새로운 고점을 기록할 수 있다.

반대로 연준 금리 결정을 앞두고 0.26달러(약 359원) 지지선을 방어하지 못한다면, 도지코인은 0.21~0.24달러(약 290~331원) 구간에서 조정 범위에 머물 수 있다.

더보기: 2025년~2030년 도지코인 전망

