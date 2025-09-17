PUMP 전망 – 펌프펀 수익, 하이퍼리퀴드 추월… 가격 상승 랠리 지속될까?

핵심 내용

펌프펀의 일일 프로토콜 수익은 338만 달러로, 하이퍼리퀴드의 306만 달러를 넘었다.

펌프펀 토큰 가격은 오늘 8% 급등하며 주간 기준 70%의 상승세를 이어갔다.

적극적인 토큰 매입과 거래량 회복으로 투자자 심리가 개선되며 강세 흐름을 뒷받침하고 있다.

솔라나(SOL) 블록체인 기반의 밈코인 런치패드인 펌프펀(Pump.fun)이 9월 16일 하루 동안 8%의 상승세를 보였다. 암호화폐 시장 전반적으로 보합세를 유지하고 있어 더 주목을 받고 있다.

이는 해당 플랫폼의 일일 수익이 인기 파생상품 거래소인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 넘어선 결과다.

디파이라마(DeFiLlama) 데이터에 따르면, 펌프펀은 지난 24시간 동안 338만 달러(약 46억 8,746만 원)의 프로토콜 수익을 기록했으며, 이는 지난 2월 13일 이후 가장 높은 단일 일일 수익이다.

반면, 하이퍼리퀴드는 같은 기간 306만 달러(약 42억 4,322만 원)의 수익을 기록했다. 하이퍼리퀴드는 주간 및 월간 기준으로 여전히 우위를 점하고 있지만, 펌프펀의 하루 급등은 수요가 빠르게 증가하고 있다는 것을 보여준다.

펌프펀은 신규 밈코인 발행, 초기 유동성 공급, 이후 거래량에서 발생하는 수수료를 통해 수익을 올리고 있다.

올해 1월에 670만 달러(약 92억 9,290만 원)를 넘었던 플랫폼 수익은 8월 1일 20만6천 달러(약 2억 8,72만 원) 까지 급감했다.

그러나 8월 말부터 점진적으로 회복하기 시작했으며, 이는 모든 수익을 매일 PUMP 토큰 매입에 사용하는 공격적인 정책이 뒷받침한 결과다.

7월 이후 펌프펀은 약 9,800만 달러(약 1,359억 원)를 자사 토큰 매입에 활용하여 전체 유통량의 약 6.7%를 소각했다.

현재 펌프펀은 디파이라마의 일일 수익 순위에서 테더(Tether)와 서클(Circle)에 이어 3위에 올랐다.

펌프펀 전망 – PUMP 가격 상승 랠리 지속될까?

현재 펌프펀 토큰은 약 0.0078달러(약 10.82원)에 거래되고 있으며 시가총액은 27억 7,000만 달러(약 3조 8,425억 원)에 달한다. 펌프펀 토큰 가격은 최근 한 주 동안 69% 상승했고, 시가총액은 12억 달러(약 1조 6,644억 원) 늘어나며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

또한 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 펌프펀 토큰의 상장 가능성을 예고하면서 이에 대한 투자자들의 기대감이 커지고 있다. 룩온체인(LookOnChain)에 따르면, 해당 과정에서 한 고래 투자자가 340만 달러(약 47억 1,580만 원)의 손실을 기록하다가 386만 달러(약 53억 5,402만 원)의 수익으로 양전한 사례도 확인됐다.

Whale AA21BS has flipped a $3.4M loss into a $3.86M profit on $PUMP with the recent rally. He initially spent 1M $USDC to buy 250M $PUMP in the public sale, then spent another $5.16M to buy 962.38M $PUMP at $0.005363 avg. Over the past 5 days, he sold 1B $PUMP($8.25M) at… pic.twitter.com/NONsye9LCS — Lookonchain (@lookonchain) September 16, 2025

시간별 차트에서 펌프펀 토큰은 0.0064달러(약 8.87원) 부근에서 강한 지지선을 형성하고 있다. 이는 과거 매집 구간에서 확인된 수준이다. 암호화폐 애널리스트 브로크 두머(Broke Doomer)는 X(구 트위터)를 통해 시간별 차트에서 0.0080달러(약 11.09원) 부근에서 횡보 구간이 형성됐다고 언급했다.

Quick scalp for traders.$PUMP on the edge to test its high again. Testing your patience rn, nothing is different at this point. Patience > Rewards Simple as that. Ape in as per your R/R. Interesting things on the way, i am locking in. Let's pump $PUMP pic.twitter.com/S3ayTW0AJI — Broke Doomer🔺 (@im_BrokeDoomer) September 16, 2025

그는 펌프펀이 ‘강한 저점(strong low)’을 유지하고 있으며 매수세가 여전히 유효하다고 설명했다. 만약 이 횡보 구간을 돌파한다면 가격은 0.0092달러(약 12.76원)까지 상승할 수 있다는 전망도 있다.

브로크 두머는 또한 펌프펀에 흥미로운 이벤트들이 예정되어 있다고 말하며, 향후 추가적인 가격 상승 가능성을 시사했다.

맥시 도지 코인 사전 판매, 220만 달러 돌파… 펌프펀 코인 열기로 밈코인 시장 과열

현재 밈코인 상승세를 주도하는 펌프펀 토큰에 이어, 맥시 도지(MAXI) 코인이 빠르게 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해당 프로젝트는 피트니스 문화를 모티브로 하여 강한 에너지와 불장 특유의 빠른 흐름을 결합한 암호화폐다. 맥시 도지 코인은 사전 판매를 통해 224만 달러(약 31억 원) 넘게 모금했다.

맥시 도지 프로젝트는 유동성을 지원하고 전략 파트너십을 구축하기 위해 마련된 맥시 펀드(MAXI Fund)를 기반으로 성장을 추진하고 있다. 초기 투자자들은 연간 144%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있어, 장기 보유자들에게 인센티브가 제공된다.

맥시 도지 코인 사전 판매 현황

티커 : MAXI

: MAXI 사전 판매 가격 : 0.0002575달러(0.355원)

: 0.0002575달러(0.355원) 사전 판매 모금금액: 224만 달러(약 31억 원)

맥시 도지 코인 보유자들은 높은 레버리지 거래에 대한 토론에 참여하고, 주간 대회와 테마별 챌린지에 참가하며 활발한 커뮤니티 활동을 이어가고 있다.

신규 강아지 밈코인 맥시 도지 ICO 구매방법 및 프리세일 참여 방법