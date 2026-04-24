알트코인 시즌의 귀환, 조건은? ‘도지 코인’이 주도할까?

비트코인이 77,500달러 지지선을 향해 -0.5% 하락하며 전반적인 알트코인 랠리를 가로막고 있는 가운데, 도지코인(DOGE)은 지난 24시간 동안 1.2%의 완만한 상승세를 기록하며 0.097달러 부근에서 거래되고 있다. 현재 시장 전반에 걸친 하이베타(High-beta) 알트코인에 대한 위험회피(Risk-off) 분위기 속에서도 DOGE는 견고한 모습을 유지하고 있다. 트레이더들 사이에서는 이번 비트코인의 소폭 조정이 알트코인 시즌을 앞둔 일시적인 흔들기인지, 아니면 더 깊은 하락의 시작인지에 대한 의문이 제기되고 있다.

최근 암호화폐 커뮤니티에서 진행된 설문조사에 따르면, 시가총액 상위 10위권의 순위, 깊은 유동성, 그리고 역사적으로 강력했던 내러티브 추진력을 근거로 도지코인이 다음 알트코인 사이클을 주도할 가능성에 다시금 주목하고 있다.

(출처: 코인게코)

현재 상태를 “전형적인 위험회피 행동”으로 규정한 분석가들은 알트코인 시즌 지수가 여전히 억제되어 있으며, 현재 DOGE의 움직임을 이끄는 코인 고유의 촉매제는 없는 상태라고 지적했다.

최근 비트코인 가격 움직임은 알트코인이 회복하기 위한 가장 큰 지렛대로 남아 있다. 비트코인이 안정될 때까지 도지코인을 포함한 모든 알트코인의 차트 목표가와 커뮤니티의 낙관론은 상당 부분 이론적인 수준에 머물 가능성이 크다.

(출처: 트레이딩뷰)

도지코인, 0.10달러 돌파하며 알트코인 시즌 신호탄 쏠까?

도지코인의 현재 가격 범위인 0.096~0.098달러는 취약한 횡보 구간으로, 0.090~0.093달러 사이의 핵심 지지대 바로 위에 위치해 있다. 코인마켓캡의 기술적 분석에 따르면, 50일 이동평균선이 하향 곡선을 그리는 4시간 단위 하락 추세가 나타나고 있어 강세론자들이 주말을 앞두고 기대했던 흐름과는 거리가 있는 모양새다.

현시점에서 세 가지 시나리오가 가능하다. 강세 시나리오에서는 비트코인이 79,000달러를 확실히 탈환하여 알트코인 전반의 안도 랠리를 유발하고, DOGE가 심리적 저항선인 0.10달러를 돌파해 0.1005~0.1018달러 부근의 피보나치 저항 클러스터를 향해 나아가는 것이다.

$DOGE continues pushing on the bullish reversal. Downtrend resistance crushed 🙌 📍 More trade setups at: https://t.co/N3WuQcWWkm pic.twitter.com/yKNzYUxlcN — Rand Group (@cryptorand) April 22, 2026

기본 시나리오는 현재 거래량 수준에서 매수자와 매도자 모두 관망세를 유지하며 0.093~0.098달러 사이의 박스권 횡보를 이어가는 것이다. 약세 시나리오는 0.093달러 아래에서 종가가 형성되는 경우로, 분석가들은 이 경우 단기 랠리 가설이 무효화되며 0.088달러까지 하락할 길이 열린다고 경고했다.

장기 예측을 살펴보면, 코인코덱스(CoinCodex)는 2026년 고점을 현재보다 약 121% 높은 0.2146달러 부근으로 내다봤으며, 바이낸스의 모델링은 2027년까지 0.102달러를 목표로 삼고 있다. 그러나 현재로서는 이러한 수치보다 비트코인이 78,500달러를 지켜낼 수 있을지가 더 중요하다. 이것이 실제 알트코인 시즌의 트리거이기 때문이다.

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도지코인 횡보 속 시장 선점 기회 노리는 맥시 도지(Maxi Doge)

(출처: 맥시 도지)

DOGE의 현재 정체된 성과는 알트코인 트레이더들이 반복적으로 겪는 불만을 보여준다. 즉, 특정 내러티브가 분명해질 때쯤에는 이미 상승분이 가격에 선반영된 경우가 많다는 점이다. 도지코인의 시가총액이 150억 달러에 달한다는 것은 유의미한 시세 변동을 위해 상당한 자본 유입이 필요함을 뜻한다. 이러한 구조적 현실 때문에 일부 투기 자본은 비대칭적 위험 프로필을 가진 초기 단계의 대안 프로젝트로 향하고 있다.

맥시 도지(MAXI)는 이와 관련해 주목받는 프로젝트 중 하나다. 이더리움 기반의 ERC-20 토큰인 이 프로젝트는 밈 문화와 활발한 트레이딩 커뮤니티의 접점에 위치하며, ‘1000배 레버리지 트레이딩 정신’을 상징하는 240파운드 무게의 견공 마스코트를 중심으로 한다. 홀더 전용 트레이딩 대회, 순위표 보상, 리동성 및 파트너십을 위한 맥시 펀드 등을 운영한다.

사전 판매(Presale)를 통해 현재 가격 0.0002815달러로 470만 달러 이상을 모금했으며, 참가자들에게는 가변적인 스테이킹 APY가 제공된다. 밈 관련 프로젝트에 대한 초기 사전 판매 열기는 역사적으로 알트코인 횡보기에 집중되어 왔으며, 현재 시장이 바로 그 단계에 있는 것으로 보인다. 다만 모든 사전 판매 단계의 토큰과 마찬가지로 위험 요소가 존재하며 거래소 상장 전까지는 유동성이 제한적이다. 투자 검토 시 독립적인 연구가 권장된다.

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