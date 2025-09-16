도지코인 전망 – 금리 인하·ETF 호재 겹치며 DOGE 랠리 시동?

핵심 내용

애널리스트 트레이더 타디그레이드는 도지코인의 상승 모멘텀이 여전히 유효하며, 최대 1.70달러까지 상승할 수 있을 것으로 전망했다.

시장 전문가들은 도지코인의 추가 상승 요인으로 다가오는 렉스-오스프리 도지코인 ETF 출시와 연준의 금리 인하를 꼽고 있다.

도지코인의 선물 미결제약정이 60억 달러로 급증하며, 2024년 12월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

암호화폐 시장 전반의 매도세 속에서 도지코인(DOGE) 가격이 9월 15일 9% 하락하여 0.27달러(약 374원)까지 하락했다. 이번 조정은 렉스-오스프리(REX-Osprey)의 도지코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 기대감에 0.31달러(약 429원)까지 상승했던 흐름 이후 나타난 것이다. 암호화폐 시장 애널리스트들은 이번 가격 하락을 저가 매수 기회로 보고 있다.

도지코인 전망: 도지코인 가격, 랠리 가능성은

이번에 조정을 겪으면서 도지코인은 0.26달러(약 360원)까지 하락했다. 그러나 시장 전문가들은 여전히 도지코인 전망이 상승 추세 패턴이 유지되고 있다고 평가했다. 유명 암호화폐 애널리스트 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 도지코인이 앞으로 상승하여 최대 7달러(약 9,709원)까지 오를 수 있을 것으로 전망했다.

해당 애널리스트는 도지코인이 주간 차트에서 장기 삼각 수렴 패턴을 돌파했다고 강조했다. 그는 이번 기술적 흐름이 매우 드문 1대29 수준의 위험 대비 수익 비율을 기록하며, 도지코인 가격을 1.70달러(약 2,357원)까지 끌어올릴 가능성이 있다고 덧붙였다.

$Doge/weekly#Dogecoin's weekly candle closes, confirming a breakout on a triangle pattern.

This offerss a 1:29 risk-to-reward trading opportunity, potentially sending $Doge to $1.7 🔥 https://t.co/i4eQMjJEfS pic.twitter.com/gWQTUk97Pn — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 15, 2025

지난주 큰 주목을 받았던 렉스-오스프리 도지코인 ETF 출시는 일주일 더 연기됐다. 이는 이번 주 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 발표와 시점이 맞물릴 전망이다. 제롬 파월(Jerome Powell) 의장이 양적완화로 통화정책 방향을 전환할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

암호화폐 애널리스트 비트코인컨센서스(Bitcoinconsensus)는 도지코인 가격이 이번 주 중요한 움직임을 앞두고 있다고 지적했다. 그는 세계 최초의 밈코인 ETF 출범이 암호화폐 시장의 주요 촉매제가 될 것이라고 설명했다.

비트코인컨센서스에 따르면 이번 ETF 상품은 도지코인에 대한 대규모 신규 자금 유입을 이끌 수 있다. 이는 과거 비트코인(BTC)와 이더리움(ETH)이 각각 ETF 출시 이후 겪은 강한 상승 흐름과 유사할 수 있다는 평가다. 그는 또 도지코인의 로그 상승 추세 차트를 근거로 해당 밈코인 가격이 최대 1.40달러(약 1,941원)까지 오를 수 있다고 전망했다.

Big Move Coming for $DOGE ? 💣 This week is a massive one for #Dogecoin, as we are getting the first ever meme coin ETF. 🔥 This could trigger a massive influx of fresh capital into $DOGE just like we saw on $BTC and $ETH. Next potential target : 1.40$ 📈 pic.twitter.com/qXk81qYyAQ — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) September 14, 2025

도지코인 미결제약정, 60억 달러로 급등

도지코인은 파생상품 시장에서도 강세를 보이고 있다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 미결제약정(Open Interest)은 60억 달러(약 8조 3,220억 원)까지 치솟아 2024년 12월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

일반적으로 미결제약정 금액과 가격이 동반 상승한다는 것은 상승 모멘텀이 강화되고 있다는 것을 의미한다. 이는 트레이더들이 기존 포지션을 청산하기보다 신규 포지션에 더 많은 자금을 투입하고 있다는 신호다. 미결제약정의 증가는 일일 거래량을 추가적으로 증가시킬 수 있으며, 도지코인과 맥시도지 같은 강아지 밈코인의 가격 상승을 더욱 가속화할 수 있다.

