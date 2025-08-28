도지코인, 고래 매도세에 최대 45% 추가 하락 가능성

핵심 내용

도지코인 가격은 지난 한 달 간 0.28달러에서 약 25% 하락했으며, 하락세 속 주요 보유자들이 추가 매도에 나섰다.

DOGE의 상대강도지수(RSI)는 과매수 수준에서 49로 떨어졌으며, 선물 미결제약정은 52.5억 달러에서 32.4억 달러로 감소했다.

도지코인 네트워크의 일일 활성 주소 수 역시 7월 67만 4,500개에서 현재 5만 8,000개로 급감했다.

도지코인(DOGE) 가격이 지난 한 달 동안 약 25% 하락하면서 시장 전반에 경고 신호를 보내고 있다. 특히 주요 보유자의 지속적인 매도세가 두드러지고 있으며, 기술적 분석 및 온체인 지표 역시 하락 압력을 뒷받침하고 있다.

전문가들은 이 같은 흐름이 이어질 경우 도지코인 가격이 최대 45% 추가 하락해 0.12달러 선까지 떨어질 가능성이 있다고 분석한다.

도지코인 가격, 0.12달러까지 폭락할까?

최근 도지코인은 0.28달러에서 시작된 조정을 거쳐 0.21달러선까지 하락했으며, 현재까지 한 달 동안 약 25%의 하락폭을 기록하고 있다. 가격이 하락하는 가운데, 대규모 보유자들이 매도에 나선 점이 더욱 눈길을 끈다. 이는 단기적인 반등 가능성에 대해 회의적인 시각이 퍼지고 있다는 점을 보여준다.

도지코인 기술적 차트는 하락 리스크가 확대되고 있는 상황을 보여준다. 현재 도지코인은 상승 쐐기 패턴의 하단 추세선인 약 0.218달러 수준에서 지지를 테스트하고 있다. 이 지지선이 무너질 경우, 쐐기 패턴의 하락 목표가인 0.12달러까지 하락할 수 있으며, 이는 현재 가격 대비 약 45%의 하락폭이다.

또한 상대강도지수(RSI)는 7월 20일 기준 과매수 구간이었던 85에서 49까지 떨어졌다. 이는 시장의 상승 에너지가 대부분 소진되었고, 매수 압력이 둔화되고 있다는 신호로 해석된다.

애널리스트들은 도지코인이 추가 하락을 피하기 위해서는 100일 및 200일 이동평균선이 겹치는 0.19달러 ~ 0.20달러 구간을 반드시 방어해야 한다고 강조한다. 만약 이 지지선마저 붕괴될 경우, 가격은 0.16달러 부근까지 빠르게 밀릴 수 있다.

온체인 지표, 선물 미결제약정 및 지갑 분포 모두 약세

온체인 데이터 역시 도지코인의 투자 심리가 약화되고 있음을 보여주고 있다. 암호화폐 파생상품 시장에서는 도지코인 선물의 미결제약정이 한 달 전 52억 5천만 달러에서 현재 32억 4천만 달러까지 감소했다. 이는 레버리지 투자자들의 이탈과 함께 단기 매수 심리 둔화를 의미한다.

블록체인 분석 업체 샌티멘트(Santiment)의 데이터에 따르면, 1,000만 개부터 1억 개 사이의 DOGE를 보유한 중간 규모 고래 지갑들의 보유량이 7월 말 이후 6% 감소한 것으로 나타났다. 이들은 보통 시장 방향성에 민감하게 반응하는 그룹으로, 보유량 축소는 가격 하락 가능성에 대비한 전략적 매도로 해석된다.

최근에는 고래 추적 서비스인 웨일 알러트(Whale Alert)가 약 2억 달러 규모의 9억 DOGE가 바이낸스로 이동된 거래를 포착했다. 이는 단기적으로 대규모 매도 압력이 발생할 수 있다는 우려를 키우고 있다.

도지코인 네트워크의 일일 활성 주소 수 역시 급감하고 있다. 2024년 4분기에는 일일 활성 주소가 165만 개에 달했지만, 7월에는 67만 개, 현재는 5만 8천 개 수준까지 떨어진 상태다. 이는 불과 몇 개월 만에 90% 이상 감소한 수치로, 소매 투자자의 관심이 급격히 식고 있음을 보여주는 지표다.

이처럼 가격 하락과 고래 매도, 거래량 위축, 네트워크 참여 저하가 맞물리면서 도지코인은 전반적인 약세장 구조에 진입한 것으로 분석된다.

