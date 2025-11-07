도지코인(DOGE) 전망 – 핵심 지지선 방어 시 1달러 반등 가능성은?

주요 밈코인인 도지코인(DOGE)은 일중 저점인 0.154 달러(약 225 원)에서 반등했지만, 거래량은 50% 이상 감소한 것으로 나타났다.

다만 온체인 및 파생상품 데이터 모두에서 투자 심리가 여전히 냉각된 상태로 나타났으며, 개인 투자자와 장기 보유자들 사이에서도 강세 심리가 약화된 것으로 분석된다.

한때 암호화폐 시장에서 가장 많이 언급된 코인이었던 도지코인은 현재 사상 최고가인 0.70 달러(약 1,022 원) 대비 여전히 큰 폭으로 낮은 수준에서 거래 중이다. 11월 7일 현재 도지코인 가격은 약 0.16 달러(약 234 원)이다.

도지코인(DOGE) 가격 분석: 핵심 지지선 방어 시 반등 가능성

도지코인(DOGE)의 일간 차트에 따르면, 이달 초 중간 저항선에서 조정을 받은 뒤 넓은 상승 채널 내에서 가격이 횡보 중이다.

가격은 0.154~0.160 달러(약 225~234 원) 구간의 수평 지지선을 테스트하고 있으며, RSI(상대강도지수)는 32.9로 과매도 구간에 근접, MACD(이동평균 수렴·발산 지표) 히스토그램은 평탄화 추세를 보이고 있다.

도지코인이 이 핵심 지지 구간을 유지할 경우, 단기적으로 0.26 달러(약 380원), 이어서 상승 채널 상단인 0.48 달러(약 701 원)까지 상승할 가능성이 있다.

해당 구간을 명확히 돌파할 경우, 장기 목표가인 1 달러(약 1,460 원) 부근까지 상승 여력이 열릴 수 있다. 반면, 0.15 달러(약 219 원) 아래로 밀릴 경우 현재의 강세 구조가 무효화되며, 0.095 달러(약 139 원) 수준까지 되돌릴 위험이 있다.

폭풍 전의 고요?

도지코인(DOGE) 시장 전반의 투자 심리는 여전히 약세이지만, 가격 구조와 기술적 지표는 반등 조짐을 시사하고 있다.

도지코인은 시장 참여자들의 예상 밖 순간에 상승세를 보이는 경향이 있으며, 0.157 달러(약 229원) 선을 지켜낸다면 다음 상승을 앞둔 ‘폭풍 전의 고요’ 국면이 될 가능성이 있다.

도지코인(DOGE)이 1 달러 돌파를 노리는 가운데, ‘맥시 도지(MAXI)’ 사전 판 390만 달러 돌파

도지코인(DOGE)이 아직 0.70 달러(약 1,022 원) 고점을 돌파하지 못한 가운데, 맥시 도지(MAXI)와 같은 새로운 프로젝트들이 주목 받고 있다. 맥시 도지는 트레이딩의 역동성과 헬스 문화의 정신을 결합한 밈 기반 암호화폐다.

이 프로젝트는 피트니스와 투자 모두에서 대담한 도전을 즐기는 사람들을 위한 유머, 투지, 그리고 동기부여의 결합체를 상징한다.

맥시 도지의 목표는 대형 투자자 중심의 시장에서 소규모 트레이더들이 힘과 소속감을 느낄 수 있도록 돕는 것이다.

현재 맥시 도지는 사전 판매 단계에 있으며, 공개 상장 전 조기 참여자들에게 진입 기회를 제공하고 있다. 진행 중인 사전 판매를 통해 이미 390만 달러(약 56억 9,322만 원) 이상이 모금된 상태다.

MAXI 토큰은 고정된 발행량을 유지해 희소성을 확보하고 있으며, 보유자는 토큰을 스테이킹해 보상을 받거나 전용 커뮤니티 그룹 및 트레이딩 토너먼트에 참여할 수 있다.

현재 조기 구매자는 연 최대 78% 이상의 보상률을 받을 수 있다.

현재 토큰 가격은 0.000267 달러(약 0.39원)이며, 다음 단계의 가격 인상까지 약 2일이 남았다. 참여를 원한다면 공식 맥시 도지 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

구매는 기존 암호화폐를 교환하거나 신용카드·직불카드로 결제를 완료할 수도 있다.

