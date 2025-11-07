지캐시 폭등세 이어져…한 달 새 250% 상승하며 상위 20위권 진입

핵심 내용

지캐시(ZEC)는 500 달러(약 72만 9,400 원)를 돌파하며 2018년 1월 이후 최고 수준에 도달했다.

시가총액은 84억 6,000만 달러(약 12조 3,414억 원)로 증가해, 전 세계 시가총액 기준 상위 20대 암호화폐에 진입했다.

한 트레이더는 이번 상승세 속에서 약 270만 달러(약 39억 3,849만 원)의 평가이익을 거둔 것으로 나타났다.

이번 주 조정 이후 암호화폐 시장이 전반적으로 회복세를 보이는 가운데, 지캐시(ZEC)가 심리적 저항선인 500 달러(약 72만 9,400 원)를 돌파하며 시장의 주목을 받고 있다. 11월 7일 현재 ZEC는 약 620 달러(약 90만 4,456 원) 선에서 거래 중이며, 지난 24시간 동안 약 21% 상승했다.

지캐시가 이 수준에 도달한 것은 2018년 1월 이후 처음이다. 이는 글로벌 시장 변동성에도 불구하고 10월 한 달 동안 꾸준한 상승세를 이어온 결과로 해석된다.

지난 30일 동안 ZEC는 250% 이상 급등하며 시가총액이 약 57억 달러(약 8조 3,152억 원) 증가했다. 이번 상승으로 총 시가총액은 84억 6,000만 달러(약 12조 3,414억 원)에 달하며, 전 세계 시가총액 기준 상위 20대 암호화폐 목록에 새롭게 진입했다.

온체인 데이터 분석업체 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 한 익명의 트레이더가 이번 주 초 새 지갑을 생성한 뒤 전액을 ZEC에 투자했다. 그가 보유한 3만 2,000 ZEC의 롱 포지션(약 1,630만 달러, 약 237억 7,681만 원 규모)은 약 270만 달러(약 39억 3,849만 원)의 평가이익을 기록했다.

Someone created a new wallet (0x96ea) 3 days ago and FOMOed long on $ZEC — now sitting on $2.7M in unrealized profit. Position: 32,000 $ZEC($16.3M).

Liquidation price: $373.13https://t.co/W0anYjkwVb pic.twitter.com/d0HE4CgvcJ — Lookonchain (@lookonchain) November 6, 2025

주목할 점은 ZEC의 급등이 지캐시(Zcash)의 작업증명(PoW) 네트워크 활동 급증과 시기적으로 맞물렸다는 것이다. 최근 네트워크 해시레이트는 초당 12.53 GS/s로 사상 최고치를 기록했다. 애널리스트들은 네트워크 채택이 확대되면서 ZEC 가격 상승세가 이어질 수 있으며, 유망 암호화폐 종목 중 하나로 부상할 가능성이 있다고 보고 있다.

지캐시(ZEC) 가격 전망: 상승세 지속일까, 단기 피로 구간일까?

일간 차트 기준으로 지캐시(ZEC)는 현재 볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 상단 부근에서 움직이고 있다. 이는 강한 상승 모멘텀을 의미하지만, 동시에 단기 과열 가능성에 대한 경고 신호로도 해석된다.

가격이 조정을 받을 경우, 1차 지지선은 약 450 달러(약 65만 6,415 원), 이후 20일 이동평균선(SMA)이 위치한 390~400 달러(약 56만 8,971~58만 3,480 원) 구간에서 보다 강한 지지가 예상된다.

한편, RSI(상대강도지수)는 70을 넘어 과매수 구간에 진입했다. 다만 매수세가 지속될 경우, 다음 저항선은 550~580 달러(약 80만 2,395~84만 6,626 원) 구간으로 예상되며, 상향 돌파 시 620 달러(약 90만 5,014 원) 이상으로의 추가 상승 가능성도 열려 있다고 애널리스트들은 보고 있다.

🚀 $ZEC has surpassed our $500 price target — the new target is $800 by year-end! 🔥 Read more 👇https://t.co/Z1L7HABg77 — CoinCodex (@CoinCodex) November 6, 2025

시장 분석업체 코인코덱스(CoinCodex)는 X를 통해 ZEC가 당초 목표가였던 500 달러(약 72만 9,400 원)를 돌파했다면서 연말 가격 전망치를 800 달러(약 116만 7,760 원)로 상향 조정했다고 밝혔다.

$ZEC buy was one of the best calls on this page in a while, more than 20x gains if you bought with me consider taking profits and rotating to other good coins NEVER MARRY YOUR BAG, NEVER. pic.twitter.com/O6emLWgcMU — $0uL (@spetsnaz_3) November 6, 2025

지캐시의 전반적인 전망은 여전히 강세로 평가되지만, 다수의 전문가들은 최근 급등세 이후 단기적인 차익 실현 매물 출회 가능성을 지적하고 있다. 유명 애널리스트 소울(Soul)은 초기에 진입한 투자자라면 일부 이익을 확보하라며, ‘보유 종목에 감정적으로 얽매이지 말라(Never marry your bag)’고 조언했다.

