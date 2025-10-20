일론 머스크, ‘X페이’ 추진… 도지코인 1달러 재도전 시동

핵심 내용

도지코인(DOGE) 가격이 10월 19일 일요일에 5% 상승하며 0.20달러(약 284원)를 기록했다. 이는 일론 머스크(Elon Musk)가 소유하고 있는 소셜미디어 플랫폼 X(구 트위터)에서 휴면 계정을 거래할 수 있는 신규 거래 플랫폼을 출시한 영향이다.

도지코인은 최근 2주 연속 하락세로 마감하며 0.18달러(약 255원)까지 하락했다. 해당 가격은 10월 6일에 기록했던 최고점 0.27달러(약 383원) 대비 무려 35% 하락한 수준이다. 도지코인은 투자 심리에 민감하게 반응하는 암호화폐로, 최근 거시경제 불확실성이 확대되고 대규모로 포지션이 청산되면서 부진한 흐름을 보였다.

일론 머스크의 X 마켓플레이스 출시로 도지코인 결제 통합 기대감 확산

이번에 출시된 엑스 핸들 마켓플레이스(XHandle marketplace)로 인해 머스크의 소셜미디어 X가 도지코인을 결제 수단으로 통합할 가능성에 대한 암호화폐 시장의 기대가 다시 커지고 있다.

X의 공식 발표에 따르면, 엑스 핸들 마켓플레이스는 비활성 사용자들이 더 이상 사용하지 않는 계정 ID를 거래할 수 있는 플랫폼이다. 현재는 프리미엄 계정 사용자들만 해당 서비스를 사용할 수 있으며, 비활성화 아이디를 탐색, 요청, 구매할 수 있다.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

엑스 핸들은 공식 웹사이트를 개설하고, 정식 출시 전 대기자 명단에 등록할 수 있는 기능을 제공하기 시작했다.

일론 머스크와 도지코인의 특별한 관계는 수년간 이어졌다. 2025년 1월 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 머스크를 정부효율부(DOGE: Department of Government Agency)의 수장으로 임명하면서 더욱 주목받았다.

머스크는 같은 해 5월에 해당 직책에서 물러났지만, 여전히 도지코인 커뮤니티 내에서 활발하게 활동하고 있다.

도지코인, 반등 기대 속에서도 공매도 투자자들은 여전히 포지션 유지

도지코인과 엑스 핸들 간의 직접적인 연관성은 아직 확인되지 않았지만, 파생상품 거래자들은 단기적인 가격 방향성에 대해 엇갈린 입장을 보이고 있다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 도지코인의 미결제약정(open interest)은 하루 만에 10.62% 증가하여 19억 달러(약 2조 7,000억 원)에 달했다. 거래량도 6.19% 증가하여 46억 달러(약 6조 5,366억 원)를 기록했다.

최근 24시간 동안 총 청산 규모 470만 달러(약 66억 원) 중 약 70%에 해당하는 330만 달러(약 46억 원)가 공매도 포지션에서 발생했으며, 롱 포지션 청산액은 140만 달러(약 19억 원) 수준이었다.

도지코인의 롱 대 숏 포지션 비율은 0.99로, 가격이 하락할 것이라고 믿는 투자자들이 아직 포지션을 완전히 정리하지 않았음을 보여준다. 이는 상승세를 기대하는 투자자들이 매수세를 이어가고 있지만, 공매도 투자자들 역시 단기적인 반등에 그칠 것이라고 보고 포지션을 조정하고 있다는 것을 시사한다.

도지코인이 엑스 핸들 마켓플레이스의 결제 수단으로 통합될 가능성에 대한 기대감이 커지면서, 도지코인 매수세가 강화될 가능성이 있다. 이는 2023년 8월, X가 미국 내 다수의 주에서 결제 송금 라이선스를 취득했을 때와 유사한 흐름이다.

미국 정부의 셧다운 우려가 금융시장 전반에 부담으로 작용하는 가운데, 파생상품 시장 데이터는 도지코인의 가격 변동성이 향후 일주일간 확대될 가능성을 보여준다.

도지코인 전망: DOGE 0.18달러의 지지선을 유지할 수 있을까?

도지코인 가격은 월간 기준 고점에서 34.6% 조정을 받은 이후, 금요일에 기록한 저점 대비 주말 동안 11.9% 반등했다. 현재 도지코인은 중간 볼린저 밴드 구간인 0.19~0.20달러(약 270~284원) 부근에서 거래되고 있다. 이는 금요일에 12억 달러 규모의 청산 이후 가격이 중립 구간으로 복귀한 것이다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 40.77 수준으로, 평균 RSI는 42.19로 완만한 상승세를 나타내고 있다. 다만 중립선인 50을 밑돌고 있어, 도지코인이 아직 본격적인 상승 전환 단계에 진입하지 않았다는 것을 의미한다.

도지코인 거래량은 약 1억 5,340만 개로 안정세를 보이고 있다. 10월 중순 급락 이후 완만하지만 수요가 꾸준히 유지되고 있다. 만약 0.22달러(약 312원)의 저항선을 돌파할 경우, 상단 볼린저 밴드 구간인 0.26~0.28달러(약 369~397원)까지 상승세가 이어질 가능성이 있다.

반대로 0.18달러의 지지선을 유지하지 못할 경우, 하단 밴드 근처인 0.16달러(약 227원) 수준으로 다시 하락할 리스크가 있다.

만약 상승 모멘텀이 강화되고, 머스크의 X 마켓플레이스에서 도지코인 결제 기능이 구현된다면, 장기적으로 심리적 저항선인 1달러(약 1,421원)를 돌파하기 위한 상승장이 이어질 가능성이 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.