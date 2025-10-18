리플, 시장 급락 속 10억 달러 SPAC 추진… XRP 매입으로 ‘디지털 자산 트레저리’ 구축 나서

핵심 내용

XRP가 한 주 동안 5.13% 하락한 가운데, 리플은 10억 달러 규모의 SPAC 자금 조달을 계획하고 있다.

리플은 이번 자금 조달을 통해 새로 매입한 XRP와 기존 보유분을 활용해 암호화폐 트레저리를 구축할 예정이다.

현재 XRP는 2.20달러 주요 지지선을 테스트 중이며, 반등 시 2.70달러와 3달러 구간이 주요 목표선으로 제시되고 있다.

리플이 최근 암호화폐 시장의 급락세에도 불구하고 자체 암호화폐인 XRP를 매입하기 위한 10억 달러 규모의 SPAC(기업인수목적회사) 조달 계획을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

블룸버그(Bloomberg) 보도에 따르면, 리플은 이번 자금 조달을 통해 디지털 자산 트레저리(Digital Asset Treasury, DAT)를 구축하고자 하며, 이 트레저리에는 신규로 매입할 XRP와 기존 보유 물량이 함께 포함될 예정이다.

Ripple leading effort to raise at least $1bil to accumulate xrp… New xrp-focused DAT. via @olgakharif pic.twitter.com/oUU7BOiy1J — Nate Geraci (@NateGeraci) October 17, 2025

현재 XRP는 2.35달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 일주일 동안 약 5.13% 가량 하락한 상황이다. 최근 수차례 3달러 저항선 돌파를 시도했으나 실패하면서 하락세가 심화되었다. 특히 하루 전만 해도 5.5% 넘게 하락한 가운데, 리플의 이번 발표는 시장의 주목을 받고 있다.

리플의 보유 물량은 이미 수십억 개… 추가 매입은 어떤 의미인가

리플은 현재 유통 중인 590억 개 이상의 XRP 중 약 45억 개를 이미 보유하고 있는 것으로 알려져 있다. 여기에 더해 이번 SAPC을 통한 추가 매입이 성사될 경우 최대 4억 2,700만 개의 XRP가 리플 트레저리에 추가될 가능성이 있다.

또한 리플은 370억 개에 달하는 XRP를 에스크로(escrow, 조건부 예치) 형태로 관리 중이며, 이는 매달 일정량이 해제되어 일부는 판매되고 나머지는 다시 에스크로로 돌아가는 구조다. 이러한 관리 방식은 공급 조절과 시장 안정성을 유지하기 위한 리플의 핵심 전략 중 하나다.

이번 XRP 매입 계획은 가격 하락으로 인한 투자자 신뢰 저하를 방지하고, 시장 내 유동성을 조절하려는 시도로도 해석된다. 특히 대규모 자금 유입을 통해 트레저리를 강화함으로써, 리플은 향후 기관 투자자와의 협업에서 더욱 강력한 재무적 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

GTreasury 인수로 디지털 자산 관리 인프라 확장

이번 XRP 매입 구상은 리플의 최근 10억 달러 규모 GTreasury 인수와도 연결된다. GTreasury는 기업용 자산 관리 플랫폼으로, 디지털 자산뿐 아니라 스테이블코인, 토큰화된 예금 등을 효율적으로 관리할 수 있는 기능을 제공한다.

이번 인수를 통해 리플은 전통 금융 시스템과 블록체인 기반 인프라 사이의 연결 고리를 강화하고 있으며, 기업 고객이 암호화폐 기반 자산을 안정적으로 운용할 수 있도록 기술적 기반을 확장하고 있다.

최근 들어 리플은 기존 ‘국경 간 송금’에만 집중하던 사업 모델에서 벗어나, 전 세계적인 디지털 금융 인프라 기업으로 변모하려는 움직임을 본격화하고 있다. XRP 기반의 생태계를 중심으로 다양한 전략적 투자를 이어가며, 디지털 자산 관리 및 유동성 공급 허브로서의 입지를 구축하고 있는 셈이다.

XRP 가격 분석: 2.20달러 지지선 유지가 관건

기술적 분석에 따르면, XRP는 최근 수개월 간 유지되던 주요 지지선은 2.5달러를 하향 이탈한 뒤, 볼린저 밴드 하단을 밑돌고 있다.

상대강도지수(RSI)는 30에 근접하며 중요한 임계점에 진입하고 있는데, 이는 단기 반등 가능성을 시사한다. 다만, MACD는 여전히 하락 추세를 유지하고 있으며, BoP(Balance of Power) 지표는 매도세가 우세하다는 신호를 보이고 있다.

현재 가장 가까운 지지선은 2.20달러이며, 이마저 붕괴될 경우 2달러 또는 1.9달러까지 추가 하락할 수 있다. 반대로, XRP가 다시 20일 이동평균선인 2.70달러 이상으로 회복할 경우 3달러 돌파를 위한 상승 흐름이 재개될 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.