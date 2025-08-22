도지코인 전망 – 대규모 매집에 DOGE 가격 상승 기대감 고조

핵심 내용

온체인 데이터에 따르면, 도지코인 장기 보유자들의 매도 압력이 감소하며 보유하려는 투자자들이 늘고 있다.

기술적 지표는 강세 신호를 보이고 있으며, 도지코인이 0.29달러를 상향 돌파할 경우 0.80달러까지 상승할 가능성이 있다.

최근 2주 동안 중기 보유자들도 도지코인을 매도하지 않고 보유하려 하고 있다.

도지코인(DOGE) 가격은 0.25달러(약 348원)의 저항선에서 상향 돌파를 하지 못하고 보합세를 이어가고 있다. 현재는 0.21달러(약 292원) 수준에서 거래되고 있다. 그러나 온체인 데이터에 따르면, 장기 보유자들은 매수 심리를 보이고 있어 도지코인 가격의 회복세를 시사하고 있다. 최근 2주간 투자자들은 총 49억 개의 도지코인을 추가로 매수했으며, 이는 약 19억 8,000만 달러(약 2조 7,500억 원)에 달하는 규모다.

도지코인 가격 회복 기대, 강력한 온체인 지표

도지코인 가격은 지난 24시간 동안 2.3% 상승하며, 전체 암호화폐 시장과 동일하게 가격이 회복할 조짐을 보이고 있다. 최근 모네로(XMR) 코인과 유사하게 51% 공격 가능성이 제기됐음에도 불구하고, 장기 보유자들은 매수 심리를 보이고 있다. HODLer 순 포지션 분석 결과, 매도 압력이 급격히 줄어들고 있다. 일반적으로 매도세가 줄어들고 투자자들은 코인을 매도하지 않고 보유하기 시작했다.

매도에서 보유로 전환되고 있는 움직임은 향후 몇 주간 도지코인 가격 회복의 기반을 마련할 수 있다. 장기 보유자들의 포지션 청산이 줄어들면서 도지코인 가격에 대한 하방 압력은 완화될 것으로 예상된다. 투자자들이 지속적으로 보유하면, 주요 투자자들이 도지코인의 장기 전망에 대해 여전히 긍정적으로 전망하고 있다는 것을 시사한다.

한편, 도지코인 중기 보유자들도 코인을 매도하지 않고 보유하고 있으며, 최근 3~6개월 동안 활성화된 공급량이 급격히 증가했다. 글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면, 최근 2주 동안만 해도 해당 투자자들은 총 49억개의 도지코인, 약 19억 8,000만 달러(약 2조 7,500억 원) 상당을 포트폴리오에 추가했다.

이렇게 보유하려는 투자자들이 증가하는 것은 도지코인의 향후 가격 상승 가능성에 대한 신뢰가 커지고 있다는 것을 시사한다. 중기 보유자들은 잠재적인 상승에 대비하여 포지션을 확보하고 있으며, 시장 상황이 개선되기를 기다리는 것으로 분석된다.

도지코인, 회복 가능성 주목

온체인 데이터 애널리스트 크립토 지나브(Crypto Zeinab)는 도지코인 가격이 2024년의 모습을 연상하게 하는 기술적 패턴을 보이고 있다고 지적하며 도지코인 가격이 라운딩 바텀(rounding bottom) 패턴을 형성하고 있다고 주장했다. 애널리스트들은 도지코인 가격이 0.29달러(약 404원)를 상향 돌파할 경우, 과거에 0.18달러(약 250원)에서 0.49달러(약 682원)로 급등했던 움직임과 유사한 랠리가 시작될 수 있다고 전망했다.

$DOGE is showing a pattern similar to 2024. It’s forming a rounding bottom & if it breaks $0.29, it could rally like last time from $0.18 to $0.49. A converging triangle is also forming, which means a breakout might be coming. If the pattern repeats, we could reach $0.80 in Q4. pic.twitter.com/ZhUQ8LRyGf — Crypto Zeinab (@CryptoZeinab) August 20, 2025

또한, 수렴 삼각형(converging triangle) 패턴도 형성되고 있어, 곧 상향 돌파할 가능성이 있다. 과거의 패턴이 반복될 경우, 도지코인은 2025년 4분기 말까지 최대 0.80달러(약 1,113원)까지 상승할 것으로 전망된다.

맥시 도지 밈코인, 투자자들이 주목

도지코인 가격의 회복에 대한 기대감 속에서, 맥시 도지(MAXI) 밈코인도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 맥시 도지 코인은 도지코인에서 영감을 받은 밈코인으로, 출시 한 달 만에 137만 달러(약 1,968억 원) 넘게 모금했다. 도지코인 거래가 활성화되면서 투자자들이 주목하고 있다.

맥시 도지 코인은 과장된 도지의 사촌격으로 마케팅하며, 시바이누(SHIB) 그리고 봉크(BONK)와 함께 2025년 밈코인 트렌드에 편승하겠다는 목표를 가지고 있다. 해당 프로젝트는 유머와 유틸리티를 결합하여 스테이킹 보상, 초과 수익 기회를 노리는 투자자들을 위한 폐쇄형 커뮤니티에 접근할 수 있는 권리, 만기일이 없는 선물 상품으로 거래할 수 있도록 거래소와의 파트너쉽을 제공한다.

프로젝트 세부 사항:

티커 : MAXI.

: MAXI. 블록체인 : 이더리움

: 이더리움 토큰 가격 : 0.000253달러(약 0.35원)

: 0.000253달러(약 0.35원) 모금액: 1,345,510.42달러(약 19억 1,900만 원)

맥시 도지(MAXI) 밈코인 프리세일 참여하기