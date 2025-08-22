XRP 리플, ‘데드 크로스’ 형성과 대규모 고래 매도에 압박

핵심 내용

리플 코인 가격은 2.95달러에서 강한 저항을 받고 있으며, 2.81달러와 2.72달러의 주요 지지선이 무너지면 가격이 2.00달러까지 급락할 가능성이 있다.

고래 투자자들의 바이낸스 입금 규모는 8월 16일 이후 7배 증가했으며, 과거 흐름에 비춰볼 때 추가적으로 하락할 가능성이 있다.

리플 소송이 합의로 인해 종료됐음에도 불구하고, 리플은 여전히 강한 약세를 보이고 있다.

리플(Ripple)사의 네이티브 토큰 리플(XRP) 코인은 이번 주에 3.00달러(약 4,175원)의 지지선을 하회하면서 가격이 하락 압박에 노출됐다.

리플 코인 가격은 데드 크로스 패턴을 형성하고 있으며, 고래 투자자들의 매도 규모가 커지면서 알트코인 전반에 대한 투자 심리가 위축됐다.

XRP, 데드 크로스 패턴 형성

리플 가격 차트는 단기 지표인 50일 지수이동평균선(EMA: Exponential Moving Average)이 장기 지표인 200일 지수이동평균선 밑으로 하락하는 데드 크로스 패턴을 형성하고 있다. 이는 추세 전환 신호로 해석된다.

이번 8월에만 리플 가격 차트에서 데드 크로스 패턴이 세 번 형성됐다. 이전 데드 크로스는 8월 15일에 리플 코인 가격이 3.12달러(약 4,341원)에서 2.93달러(약 4,079원)로 하락했을 때, 그리고 8월 18일에 3.03달러(약 4,215원)에서 2.93달러(약 4,079원)로 하락했을 때 나타났었다.

리플 코인 가격은 일일 차트에서 2.95달러(약 4,107원) 부근의 피보나치(Fibonacci) 수준에서 매도 압력을 받고 있으며, 해당 구간을 지지선으로 만들려고 했으나 매수세가 유지되지 않았다.

현재 핵심 지지선은 2.81달러(약 3,907원) 수준으로, 과거에도 강하게 반등했던 구간이다.

만약 이 지지선을 하향 돌파할 경우, 2.72달러(약 3,781원)까지 하락할 가능성이 있다. 2.72달러(약 3,781원)는 조정을 받기 전 마지막 주요 지지선으로, 해당 지지선을 하향 돌파할 경우 리플 코인 가격은 2.00달러(약 2,784원)까지 하락할 가능성이 있다.

고래 투자자들, 대규모 매도 행보

최근 차익 실현 물량이 쏟아지면서 고래 투자자들의 거래소 입금이 증가하고 있다.

최신 온체인 데이터에 따르면, 고래 투자자들의 바이낸스(Binance) 유입량은 8월 13일 정점에 리플 코인 약 29,805만 개를 기록한 이후 잠잠했으나, 최근에 다시 상승세를 보이고 있다. 당시에 가격이 3.27달러(약 4,550원)에서 3.08달러(약 4,287원)로 하락했다.

8월 21일 기준으로 유입량은 리플 코인 6,293개로, 8월 16일에 기록했던 900개 수준의 저점에서 7배 상승했다.

과거에도 이러한 급격한 유입량 증가는 가격이 하락하기 전에 선행하는 경우가 많았다. 대표적으로 7월 30일 거래소 유입량 증가 이후 리플 코인 가격은 3.09달러(약 4,302원)에서 2.76달러(약 3,843원)로 하락했었다. 8월 3일에도 거래소 유입량 증가 이후 며칠 사이에 리플 가격이 3.07달러(약 4,272원)에서 2.96달러(약 4,114원)로 하락했었다.

거래소 유입량이 8월 13일에 기록했던 정점을 넘어선다면, 이번 하락 추세에서 고래 투자자들의 거래 활동은 처음으로 더 높은 고점을 기록하게 될 것이다. 이는 보다 강한 매도세를 유발할 수 있으며, 단기적으로 가격에 추가적인 매도 압력을 가할 가능성이 있다.

