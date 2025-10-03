도지코인, 10월 상승장 반등 기대… 60% 추가 상승 가능할까?

핵심 내용

도지코인(DOGE)이 7% 급등하며 0.2581달러(약 364원)에 도달했고, 일일 거래량은 30억 달러(약 4조 2,291억 원)를 돌파하며 강세 심리가 확대되고 있다.

가격 차트에서는 상승형 확성기(Ascending Megaphone)와 같은 패턴이 형성돼, 중기적으로 0.43달러(약 606원)까지 오를 수 있다는 전망이 제기됐다.

온체인 데이터에 따르면, 대규모 도지코인 보유자들은 9월 말 약 4억 5,000만 개의 도지코인을 추가로 매집한 것으로 확인됐다.

암호화폐 시장 전반의 랠리 속에서 도지코인(DOGE)은 뚜렷한 상승세를 보였다. 10월 2일 도지코인 가격은 7% 급등해 0.2581달러(약 364원)를 기록했으며, 주간 상승률은 12%를 넘어섰다. 또한 일일 거래량은 30억 달러(약 4조 2,291억 원)를 돌파하며 강세 심리가 확대되고 있음을 보여줬다. 시장 전문가들은 최근 도지코인 고래 매집세가 본격화되면서 이번 상승이 강력한 랠리의 시작일 수 있다고 분석했다.

도지코인, 추가 60% 상승 가능성 주목

도지코인 가격은 0.22달러(약 310원) 부근에서 강한 지지선을 형성한 뒤 뚜렷한 반등세를 보였다. 크립토 트레이더 단 크립토 트레이즈(Daan Crypto Trades)는 도지코인이 주요 지지 구간을 성공적으로 지켜내며, 다른 주요 암호화폐들과 마찬가지로 ‘더 높은 저점(Higher Low)’ 패턴을 형성했다고 분석했다.

그는 도지코인이 지난 4월 저점 이후 다소 변동성 있는 상승 추세를 이어가고 있지만, 차트는 긍정적인 신호를 보이고 있다고 평가했다. 아래 차트에서 보듯, 도지코인이 고점과 저점을 계속 높여가는 흐름을 유지한다면, 가격은 0.43달러(약 606원)까지 상승하며 최대 60% 추가 상승이 가능하다는 전망이다.

애널리스트 이더네셔널(EtherNasyonal)은 도지코인 차트에서 상승형 확성기(Ascending Megaphone) 패턴을 포착했다. 이 패턴은 대규모 상승이 전개되기 전에 자주 나타나는 전형적인 신호로 알려져 있다. 그는 도지코인이 현재 이 확장형 패턴 안에서 움직이고 있으며, 이 흐름이 이어질 경우 가격이 최대 1달러(약 1,409원)까지 치솟을 수 있다고 전망했다.

이더네셔널은 또한 도지코인이 2023년 이후 반복적으로 매집 국면과 급등을 거듭해 왔다는 점을 강조하며, 이번에도 유사한 흐름을 보일 가능성이 높다고 분석했다.

$DOGE + $1 is not a possibility, it's a reality. Dogecoin Similar structures, similar accumulations before every rise. The Ascending Megaphone pattern is expanding towards + $1 pic.twitter.com/Oy6Mw6uxTq — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 1, 2025

도지코인 고래 매집세 강화

온체인 데이터에 따르면 대형 도지코인 보유자들은 최근 시장 조정 국면에서도 꾸준히 매집을 이어가고 있는 것으로 나타났다.

샌티먼트(Santiment) 자료에 따르면, 10만~100만 도지코인을 보유한 지갑과 1,000만~1억 도지코인을 보유한 지갑이 9월 말 약 4억 5,000만 개의 도지코인을 추가로 매수했다. 이는 중간 규모 보유자들이 일부 물량을 줄이는 와중에도, 장기 보유 성향의 투자자들이 저가 매수 기회를 활용하고 있음을 보여준다.

파생상품 시장의 분위기도 달라지고 있다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 도지코인의 롱·숏 비율이 1을 넘어섰으며, 이는 투자자들이 추가 하락보다는 상승 모멘텀에 베팅하고 있음을 보여준다.

맥시 도지 프리세일, 290만 달러 돌파 임박

도지코인 가격 상승세 속에서 밈코인 맥시 도지(MAXI) 프리세일도 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 현재까지 약 270만 4,000달러(약 38억 1,507만 원)를 모집하며 장기 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰를 입증했다.

맥시 도지는 스테이킹 보상, 거래 그룹 내 상위 참여자 인센티브, 그리고 무기한 계약 기반 거래 플랫폼과의 잠재적 파트너십 계획 등을 주요 특징으로 내세우고 있다. 이러한 요소들이 투자자들의 자금 유입을 이끌고 있다.

이 같은 모멘텀에 힘입어 맥시 도지는 2025년 주목할 만한 코인 프리세일 중 하나로 평가된다.

프리세일 세부 정보:

현재 가격: 0.0002605달러 (약 0.37원)

모집 금액: 약 270만 4,000달러 (약 38억 1,507만 원)

티커: MAXI

투자자들은 직불카드, 신용카드, 또는 암호화폐를 통해 맥시 도지를 구매할 수 있다. 프로젝트에 대한 자세한 내용은 ‘맥시 도지 프리세일 참여 방법’을 참고할 수 있다.

더보기: 2025년~2030년 도지코인 전망 — 도지코인 시세 및 DOGE 미래 가격 예측

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.