도지코인 ETF 승인 기대감, 고래 매수세 강화…DOGE 목표 0.5달러?

핵심 내용

트레이더 타디그레이드는 DOGE 가격이 가우시안 채널을 상향 돌파하는 3일 봉 캔들을 형성했으며, 이는 큰 폭의 상승 가능성을 시사한다고 분석했다.

스위스 자산운용사 21셰어즈가 출시한 도지코인 ETF는 'TDOG'라는 티커로 미국 DTCC 산하 국립 증권청산기구 목록에 공식 등재되었다.

해당 절차는 그레이스케일이 제출한 도지코인 현물 ETF의 S-1 서류 제출 시점과 맞물린다.

도지코인(DOGE)은 최근 0.30달러 저항선 돌파에 실패하며 강한 매도 압력에 직면해 있다. 특히 9월 중순에 발생한 저항 이후, 암호화폐 전반에 걸친 하락세가 이어지며 도지코인 역시 월간 고점 대비 20% 하락했다. 현재 DOGE는 0.238달러 수준에서 거래되고 있다.

그러나 이러한 조정세에도 불구하고 여러 시장 전문가들은 도지코인의 반등 가능성에 주목하고 있다. 일부 분석가들은 도지코인이 곧 추세 전환을 겪으며 0.50달러까지 약 100%의 상승 랠리를 펼칠 수 있을 것이라 전망하고 있다.

전문가들, DOGE 가격 목표가 0.50달러로 제시

도지코인 조정과 매도 압력에도 불구하고, 시장 전문가들은 이 밈코인에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있다. 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 분석을 통해 현재 가격대가 “매수하기에 매우 좋은 구간”이라고 평가했다. 그는 향후 도지코인이 주요 저항선을 돌파할 경우 0.50달러까지 강한 상승세가 이어질 수 있다고 내다봤다.

This is a great zone to buy Dogecoin $DOGE before a bullish breakout to $0.50! pic.twitter.com/BH3yazgoWc — Ali (@ali_charts) September 23, 2025

차트 분석에 따르면, DOGE는 2025년 8월 이후 꾸준히 상승 채널 안에서 거래되고 있으며, 이 패턴은 현재까지도 하단 지지선을 잘 유지하고 있다. 전문가들은 이러한 구조가 지속될 경우, 다음 목표선인 0.29달러 저항선을 돌파하는 것이 핵심 전환점이 될 것으로 보고 있다.

더보기 – 2025년~2030년 도지코인 전망은?

또 다른 유명 트레이더인 타디그레이드(Tradigrade)는 도지코인이 최근 새로운 3일 캔들을 형성하며 가우시안 채널(Gaussian Channel)의 상단을 돌파했다고 분석했다. 그는 만약 DOGE가 이 채널 위에서 긴 하단 그림자를 가진 도지 캔들(Doji)로 마감할 경우, 이는 대규모 상승장의 신호일 수 있다고 강조했다. 그가 공유한 차트에 따르면, 그는 DOGE가 최대 1달러까지 상승할 가능성도 배제하지 않았다.

$DOGE/3-day#Dogecoin has a new 3-day candle today, poking through the upper line of the Gaussian Channel.

If it moves back above the channel and closes with a long lower wick Doji, it could signal a massive surge 🔥 pic.twitter.com/8ykvWJwsI6 — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 22, 2025

도지코인 ETF, DTCC 상장 예비 목록에 등장

도지코인 ETF와 관련된 긍정적인 소식도 전해졌다. 스위스 기반 자산운용사 21셰어즈(21Shares)가 제출한 도지코인 ETF가 최근 미국 청산예탁결제원(Depository Trust & Clearing Corporation, DTCC)의 산하 기관인 국립 증권청산기구(National Securities Clearing Corporation, NSCC) 목록에 추가되었다. 해당 ETF는 ‘TDOG’라는 티커명으로 등록되었다.

DTCC 목록에 등재되었다는 사실은 해당 ETF가 상장 및 결제를 위한 운영 준비 절차를 마쳤다는 것을 의미한다. 이는 ETF 상장을 위한 중요한 사전 단계로, 일반적으로 규제 승인을 받기 전 발행사들이 미리 진행하는 절차다. DTCC는 미국 주식 및 ETF의 주요 청산 및 결제 허브 역할을 하는 기관이다.

다만 DTCC 상장 리스트에 포함되었다고 해서 곧바로 거래가 시작되는 것은 아니다. ETF가 실제로 거래되기 위해서는 미국 증권거래위원회(SEC)의 최종 승인이 필요하다.

이번 업데이트는 그레이스케일(Grayscale)이 도지코인 현물 ETF를 위한 S-1 서류를 제출한 시점과도 맞물려 있어, 시장에서는 도지코인 ETF 출범이 가시화되고 있다는 기대감이 커지고 있다. 앞서 9월 초에는 솔라나(SOL), 헤데라(HBAR), 리플(XRP) 기반의 현물 ETF들이 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments) 및 카나리 캐피탈(Canary Capital)에 의해 동일한 방식으로 DTCC 목록에 추가된 바 있다.

고래의 움직임과 시장 전망

DOGE에 대한 낙관적 전망은 기술적 분석에서만 기인하지 않는다. 최근 온체인 데이터에 따르면, 도지코인 가격이 하락세를 보이는 와중에도 일부 대형 투자자들이 적극적으로 매수에 나서고 있는 것으로 나타났다. 이들은 ETF 출범이 가까워지면서 향후 수요 증가와 가격 상승을 예상하고 있는 것으로 보인다.

ETF는 제도권 투자자들이 보다 쉽게 접근할 수 있는 투자 수단이기 때문에, 승인만으로도 도이코인의 시장 유입 자금이 크게 늘어날 수 있다.

도지코인은 현재 하락 조정 중이지만, 기술적 지지선 유지와 ETF 관련 긍정적 소식이 이어지면서 다시 한 번 랠리의 기회를 모색하고 있다. 주요 저항선인 0.29달러를 돌파할 경우, 시장은 0.50달러 혹은 그 이상을 목표로 하는 상승 흐름에 다시 진입할 수 있을 것으로 보인다.

특히 ETF와 같은 제도권 기반 수요가 실제로 형성된다면, DOGE는 기존의 밈코인 이미지를 넘어서 보다 안정적인 투자 자산으로 자리 잡을 수 있을 것으로 전망된다. 투자자들은 향후 SEC의 ETF 승인 여부와 도지코인의 거래량, 고래들의 움직임 등을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.