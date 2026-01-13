DOGI, 24시간 만에 1,528% 급등… 밈코인 시장 3% 상승 속 추가 상승 기대주로 부상

핵심 내용

맥시 도지 코인은 도지코인의 귀여운 이미지를 모방하는 기존 밈코인과 달리, 보다 공격적이고 과감한 컨셉을 앞세운 프로젝트다.

2026년 밈코인 시장에서 도지코인 서사를 극대화하여 새로운 상승 기준을 만들겠다는 전략을 제시하고 있다.

현재까지 440만 달러를 모금했으며, 프리세일 참여자들은 스테이킹을 통해 연 70% 수준의 보상률을 받을 수 있다.

최근 24시간 동안 밈코인 시장은 약 3% 상승했다. 상승세는 소수의 세 개 섹터에 의해 주도된 반면, 대부분의 섹터는 하락세를 보였다.

이 가운데 가장 두드러진 섹터는 강아지 테마 코인으로, 하루 동안 5.1% 상승했다. 이는 같은 기간 DOGI 코인 가격이 1,528% 급등한 데 따른 영향이다. 그러나 밈코인 시장에는 또 다른 강아지 테마 코인이 부상하고 있다. 사전 판매를 통해 누적 440만 달러(약 64억 원)를 모금한 맥시 도지(MAXI) 코인이다.

맥시 도지 코인은 2026년 밈코인 시장의 대표 주자다. DOGI 코인과 유사한 수직 상승세를 노리고 있다. 단순한 가격 급등을 넘어, 강한 결속력을 가진 커뮤니티를 구축하고 있다는 것도 큰 특징이다. 해당 커뮤니티는 단기 매도 없이 강한 상승세를 추구하겠다는 기조를 내세우고 있다.

현재 사전 판매 가격은 0.000278달러(약 0.409원)다. 다음 가격 인상까지는 1일 20시간 남았다.

도지코인 아류인가, 근육질 초고성장 기대주인가

강아지 테마, 4chan 테마, 일론 머스크(Elon Musk) 테마 코인들이 밈코인 시장의 중심으로 부상하고 있다. 이들 테마는 전반적인 암호화폐 시장의 약세에도 큰 상승폭을 기록했다.

강아지 테마 코인은 5.1%, 4chan 테마 코인은 6.2%, 일론 머스크 테마 코인은 7.7% 상승했다. 상승률 기준으로는 머스크 테마 코인이 가장 높았지만, 암호화폐 시장의 주목을 받는 것은 강아지 테마의 DOGI 코인이었다. DOGI 코인의 시가총액은 약 1,800만 달러(약 264억 원)다.

코인게코(CoinGecko)의 실시간 데이터에 따르면, DOGI 코인은 하루 만에 0.053805달러(약 79.2원)에서 1.36달러(약 2,001.9원)까지 상승했다. 장중 기준 최대 2,427% 급등했다. 이후 상승폭은 일부 조정되어 1,528% 수준으로 마감했다.

DOGI 코인은 도지코인(DOGE) 블록체인 상에서 발행된 최초의 토큰(DRC-20)으로 스스로를 소개하고 있다. 도지코인 초기에 투자 기회를 놓친 투자자들은 이번 기회를 유사한 투자 기회로 인식하고 있다. 이러한 점은 도지코인의 서사를 공유하면서도 훨씬 낮은 시가총액에서 거래되는 코인에 대한 시장의 수요가 여전히 존재한다는 것을 의미한다.

시가총액이 낮을수록 가격 상승 여력은 더 커질 수 있다. 대규모 자금이 유입되기 시작할 경우, 이러한 코인들은 단기간에 급격한 상승세를 보일 가능성이 있다. 이처럼 인생을 바꿀 수 있을 정도의 높은 수익 가능성이 현재 강아지 테마 코인 시장에 수많은 경쟁 프로젝트가 몰리는 배경으로 작용하고 있다.

그러나 핵심적인 질문은 이미 검증된 도지코인의 서사에 강한 캐릭터성과 공격적인 컨셉을 결합하면 어떤 결과가 나타나는가다.

그 결과물로 제시되는 것이 기존 도지코인과는 전혀 다른, 더욱 과장되고 공격적인 이미지의 프로젝트다. 다른 프로젝트들이 이미 형성된 흐름을 뒤쫓고 있는 동안, 맥시 도지 코인은 2026년을 기준으로 새로운 상승 사례를 만들겠다는 목표를 내세우고 있다.

맥시 도지가 보여주는 근육질 반주류 밈코인 문화

맥시 도지 코인은 도지코인처럼 귀여운 이미지를 앞세워 대규모 성공을 기대하는 전형적인 밈코인 프로젝트와는 성격이 다르다.

맥시 도지 프로젝트는 다수의 이누(Inu) 계열 모방 코인들이 시도하지 못했던 전혀 다른 방향성을 선택하고 있다. 대부분의 강아지 테마 코인들이 친근하고 가벼운 이미지를 강조하는 동안, 맥시 도지 코인은 그러한 접근 방식과는 정반대의 컨셉을 내세운다. 프로젝트의 성격은 암호화폐 시장의 하락 압력에 순응하기보다는 적극적으로 맞서는 공격적인 태도로 비유된다.

2026년 밈코인 시장에서 성과를 내기 위해서는 기존에 반복되어 온 공식만을 답습해서는 충분하지 않다는 점이 강조된다. 도지코인이라는 원조 프로젝트의 상징성은 존중하지만, 맥시 도지 코인은 이를 그대로 재현하는 데 목적을 두지 않는다. 대신 기존 서사를 훨씬 더 과장되고 극단적인 방향으로 확장하겠다는 전략을 취하고 있다. 이는 높은 레버리지와 강한 확신을 바탕으로 거래하는 투자자들이 선호하는 방식이라는 설명이다.

밈코인 시장에서는 지나치게 진지한 접근이 오히려 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 인식이 있다. 맥시 도지 코인은 이러한 특성을 이해하고, 기존의 익숙한 유머를 반복하기보다는 강한 인상을 남기는 변형된 컨셉을 제시한다. 이는 단순한 반복이 아닌, 차별화된 메시지를 통해 주목도를 높이려는 시도로 해석된다.

Crypto is easy when you got the playbook.$MAXI about to take over. pic.twitter.com/0Oq3rXdi2D — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 11, 2025

그리고 이러한 메시지가 암호화폐 시장에 전달될 경우, 가격 상승이 뒤따를 수 있다는 기대감이 형성된다. 맥시 도지 프로젝트는 강한 에너지와 공격적인 이미지로 기존 도지코인 계열 프로젝트와 차별화를 시도하고 있다. 이 같은 컨셉은 상대적으로 주목도가 낮아진 기존 도지코인보다 더 큰 관심을 끌 수 있다는 평가다. 이에 따라 대규모 자금을 운용하는 투자자들의 시선을 끌 가능성도 제기된다.

DOGI 코인이 현재 암호화폐 시장의 관심을 받고 있는 가운데, 맥시 도지 코인 역시 본격적인 움직임을 준비하고 있다는 관측이 나온다. 맥시 도지 프로젝트는 아직 초기 단계이며, 향후 발전에 대한 기대감이 형성되고 있다.

맥시 도지 코인, 사전 판매 통해 440만 달러 모금

앞서 언급한 바와 같이, 맥시 도지 코인은 사전 판매를 통해 440만 달러(약 64억 원) 넘게 모금했다. 사전 판매에 참여하고 싶은 투자자는 맥시 도지 코인 프리세일 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)을 연결하면 된다.

결제 방식으로는 이더리움(ETH), 비앤비(BNB), 테더(USDT), USDC 코인을 사용할 수 있으며, 은행 카드 결제도 지원된다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

사전 판매를 통해 구매한 맥시 도지 코인은 프로젝트의 자체 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹할 수 있다. 현재 스테이킹 보상률은 연 70% 수준이다.

투자자 보호를 위해 맥시 도지 코인의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SOLIDProof)의 감사를 받았다.

프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

맥시 도지 코인 사전 판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.