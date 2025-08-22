에테나(ENA) 거래소 보유량 감소, 가격 14% 급등… 추가 상승 여력 있다

핵심 내용

최근 4일 간 총 1억 4천만 개 이상의 ENA 토큰이 거래소에서 인출됐다.

에테나의 총 예치 자산(TVL)이 120억 달러에 육박하며 빠른 속도로 증가하고 있다.

ENA 가격은 0.723달러까지 급등하며 하루 만에 14% 상승했다.

전반적인 암호화폐 시장의 침체에도 불구하고, 에테나(ENA)가 강한 상승 흐름을 보이고 있다. 특히 최근 며칠 사이 거래소에서 대량의 ENA가 출금되면서, 투자자들 사이에서 상승 기대감이 더욱 커지고 있다.

기사 작성 시점 기준 에테나의 시가총액은 약 47억 9천만 달러로 집계되며 전체 암호화폐 순위 30위에 자리잡았다.

이러한 가격 상승은 ENA 거래소의 보유량이 최근 크게 감소했다는 소식 때문인 것으로 분석된다. 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)의 데이터에 따르면, 최근 4일 동안 무려 1억 4천만 개 이상의 ENA 토큰이 거래소에서 인출되었다.

140 million Ethena $ENA withdrawn from exchanges in the last 96 hours! pic.twitter.com/hGaO0ESDT0 — Ali (@ali_charts) August 22, 2025

이는 투자자들이 ENA를 거래소에 보관하지 않고 개인 지갑 등으로 옮겨 장기 보유하려는 움직임을 의미하며, 일반적으로 가격 상승 신호로 해석된다. 이러한 움직임은 ENA의 장기적 가치에 대한 투자자들의 신뢰가 커지고 있다는 방증으로도 해석된다.

에테나 가격, 업비트 상장 이후 급등… 350% 상승 기록

에테나 가격은 최근 한 달 사이 뚜렷한 상승세를 보였다. 특히 7월 업비트 상장 소식이 전해진 이후,에테나는 몇 달 간의 횡보 및 하락 흐름을 끝내고 강력한 반등에 성공했다.

에테나는 0.24달러에서 8월 11일 기준으로 0.84달러까지 급등해, 약 350%에 달하는 상승률을 기록했다. 이는 단기 투자자뿐 아니라 중장기 투자자들에게도 긍정적인 신호로 작용하고 있다.

이번 상승세는 단지 거래소 상장 이슈에만 그치지 않는다. 에테나(Ethena) 프로젝트 측이 이달 초 2억 6천만 달러 규모의 토큰 바이백(자사 토큰 매입)을 단행했으며, 이는 유통량의 약 8%를 시장에서 제거한 효과를 가져왔다.

또한, 에테나 프로젝트의 스테이블코인인 USDe 공급량이 75% 증가해 현재 93억 달러 수준에 도달했다. 이는 생태계 확장 속도가 빨라지고 있음을 의미한다.

에테나 플랫폼의 총 예치 자산(TVL)도 눈에 띄게 증가했다. 현재 약 120억 달러에 육박하는 TVL 수치는 ENA 생태계 내 활동성이 매우 높다는 사실을 보여준다.

한편, 미국 내에서 최근 통과된 GENIUS 법안은 규제된 합성 달러인 USDtb의 출범을 가속화했으며, 이는 기관 투자자들로부터 ENA 생태계에 대한 신뢰를 높이는 데 크게 기여했다.

하지만 강세 흐름 속 일부 위험 신호도 존재한다. 분석 플랫폼 룩온체인(LookonChain)은 ENA 롱 포지션을 잡고 있는 한 지갑 주소(0x2611)가 185만 달러 이상의 평가 손실을 보고 있다는 내용을 X 게시물을 통해 공유했다.

해당 트레이더는 강제 청산을 피하기 위해 오늘 오전 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에 170만 USDC를 추가로 입금한 것으로 알려졌다. 이는 레버리지 거래의 위험성과 함께, 단기 조정 가능성을 시사한다.

Trader 0x2611 is down over $1.85M on his $ENA long. To avoid liquidation, he deposited another 1.7M $USDC into Hyperliquid 4 hours ago.https://t.co/16wpfXcjc1 pic.twitter.com/Oyp9RhQfbj — Lookonchain (@lookonchain) August 22, 2025

에테나 가격 기술적 분석: 하락 쐐기형 패턴 돌파… 상승 여력 여전

기술적 분석 상으로는 ENA 가격이 4시간 차트 기준 하락 쐐기형 패턴을 돌파하며 반등 가능성을 열어두고 있다. 만약 매수세가 더 확대된다면, 중단기적으로 추가 상승이 가능할 것으로 보인다.

일봉 차트에서는 ENA가 볼린저 밴드 중심선 (20일 단순 이동평균선)에서 가격을 다지고 있다. 만약 에테나가 0.72달러 이상을 돌파할 경우 최근 고점인 0.84달러 재시험을 기대해볼 수 있다.

다만 상승 흐름이 무너질 경우, 200일 EMA 수준인 0.61달러 부근까지 조정될 가능성도 존재한다.

현재 상대강도지수(RSI)는 중립 영역에 위치해 있으며, 이는 추가 상승 또는 하락 어느 쪽으로도 열려 있는 상황임을 나타낸다. RSI가 상방으로 움직인다면 강세 확신 신호로 작용할 수 있다.

인기 암호화폐 분석가 알트코인 셰르파(Altcoin Sherpa)는 최근 ENA가 다음 상승을 이끌 알트코인 중 하나가 될 수 있다고 평가했다. 그는 현재 가격대가 새로운 매수 기회로 작용할 수 있다고 언급하면서, ENA의 강력한 기술적 지표와 펀더멘털을 높이 평가했다.

$ENA I have been waiting forever for this level. 200ema, 0.382 fib, s/r level…fck it I'll probably buy some. pic.twitter.com/BHgLDQQY0J — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) August 22, 2025

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.