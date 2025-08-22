리플, 암호하폐 시장 불안정에도 $10 목표 유효 — 분석가 XRP 전망 유지

핵심 내용

XRP의 핵심 저항선은 약 2.90달러 부근에 위치해 있으며, 이는 향후 상승세가 본격화되기 위해 반드시 돌파해야 할 주요 구간으로 지목되고 있다.

인기 암호화폐 분석가 크립토 파텔은 XRP가 곧 상승 랠리를 보일 가능성이 높다고 전망했다.

한편, 리플은 기업용 스테이블코인인 RLUSD를 일본 시장에 진출시키려는 계획을 발표했다.

최근 암호화폐 시장 전반이 조정을 겪는 가운데, 리플(Ripple)의 토큰 XRP도 매도 압력에 시달리고 있다. XRP의 가격은 이번 주 들어 심리적 지지선이었던 3.0달러 아래로 하락하며 투자자들의 우려를 자아냈다. 그러나 시장 분석가들은 이 같은 단기 변동성에도 불구하고 XRP의 장기 목표가인 10달러는 여전히 유효하다고 보고 있다.

XRP, 추가 200% 상승 여력… 기술적 분석가들의 낙관론

현재 XRP는 약 2.85달러에서 주요 지지선을 시험 중이다. 이 수준은 중기 추세의 분수령으로 여겨지고 있으며, 투자자들은 이 가격대에서 반등이 가능할지를 주의 깊게 지켜보고 있다.

유명 암호화폐 분석가 다크 디펜더(Dark Defender)는 XRP 가격이 자신이 제시한 차트 흐름과 정확히 일치하게 움직이고 있다고 평가했다. 그는 현재 XRP가 ‘ABC 조정 단계’를 겪고 있다고 설명하며, 만약 2.85달러 지지선을 지키지 못할 경우 2.64달러까지 하락할 수 있다고 경고했다.

Hi all. #XRP will shortly finalise the ABC correction and then continue towards targeting $10.47. C corrections have possibilities and we scrutinise them in detail today. Targets: $3.33, $4.36, $5.85, $10.4765

Supports: $3.00, $2.85, $2.64

(Not financial advice) The XRP Ship… pic.twitter.com/CSCp5EGNwu — Dark Defender (@DefendDark) August 15, 2025

그러나 그는 이 지점에서 강한 반등이 나올 가능성도 언급하며, 최종적으로는 10.47달러까지 상승할 수 있다고 분석했다.

그는 “지금 XRP라는 배는 대양 한가운데를 항해하고 있다!”며, 상승 구간에서의 다음 목표 가격대로 3.33달러, 4.36달러, 5.85달러, 그리고 10.4765달러를 제시했다.

또 다른 암호화폐 분석가인 크립토 파텔(Crypto Patel) 역시 유사한 전망을 내놓았다. 그는 현재 XRP가 10달러까지 상승하려면 약 200%의 추가 상승이 필요하지만, 충분히 가능성이 있다고 보았다. XRP 커뮤니티의 꾸준한 관심과 강력한 강세 모멘텀을 근거로 들며, 상승 동력이 여전히 유지되고 있다고 분석했다.

그림토 파텔은 XRP가 현재 0.80달러에서 핵심 지지선을 유지하고 있으며, 2.90달러 부근에서 중요한 저항선이 자리잡고 있다고 설명했다. 이 저항 구간을 돌파하게 되면, 본격적인 상승 랠리가 펼쳐질 수 있다고 전망하며 “현재 추세는 확실히 강세이며, 앞으로가 더욱 기대된다”고 덧붙였다.

Will #XRP hit $10 in this bull run? 🚀 $XRP is only 200% away from its $10 target! With strong support at $2 and massive interest from the #XRPArmy, this could be the breakout we've all been waiting for.

🔵 Support at $0.80

🔴 Resistance at $2.90 The trend is bullish, and it’s… pic.twitter.com/jYaLg1BpDF — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 21, 2025

리플, 일본 시장 공략 본격화… RLUSD 스테이블코인 확대

XRP 가격의 변동성 속에서도 리플은 자체 생태계 강화를 위한 전략적인 움직임을 이어가고 있다. 특히, 기업 전용 스테이블코인인 RLUSD를 일본 시장에 진출시키겠다는 계획이 발표되며 주목을 받고 있다.

리플은 일본의 금융 대기업인 SBI 홀딩스와 협력해, RLUSD를 2026년 초 일본 시장에 선보일 예정이다. 이 스테이블코인은 100% 담보 기반의 규제 준수형 디지털 자산으로, 리테일 고객은 물론 기관 투자자까지 아우르는 것을 목표로 한다.

이번 진출은 단순히 한 국가 시장에 머무는 것이 아니라, 전 세계적으로 빠르게 성장 중인 스테이블코인 시장에서 리플의 입지를 강화하려는 장기 전략의 일환이다. 현재 글로벌 스테이블코인 시장 규모는 약 3,000억 달러에 이르며, 리플은 이 시장이 향후 수조 달러 규모로 확대될 것이라고 보고 있다.

RLUSD는 리플의 글로벌 결제 네트워크 내에서 실시간 송금, 기업 간 결제, 스마트 계약 활용 등 다양한 용도로 활용될 수 있는 기업형 스테이블코인으로, XRP 생태계와의 시너지 또한 기대된다.

XRP는 현재 가격 조정을 겪고 있음에도 불구하고, 기술적 분석과 펀더멘털 측면 모두에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 여기에 더해 리플이 RLUSD를 통해 실물 경제 시장 공략에 나서며, XRP 생태계의 확장성과 신뢰도도 강화되고 있다. 기술적, 심리적, 사업적 측면에서 동시에 성숙하고 있다는 점에서, 향후 XRP의 흐름은 여전히 주목할 만한 투자 지표로 여겨진다.

