이더리움 ETF, 9월 비트코인 ETF 추월하며 제도권 투자 중심에

이더리움(ETF) [NC] 기반의 상장지수 펀드(ETF)가 조만간 비트코인(BTC) [NC] ETF의 보유량을 넘어설 가능성이 제기됐다. 이는 기관 중심의 암호화폐 시장에서 중대한 전환점으로 평가할만한 변화다.

According to Dragonfly data analyst hildobby, BTC ETFs currently hold 6.38% of the total BTC supply, while ETH ETFs hold 5.08% of the total ETH supply. At the current pace, ETH ETF holdings are expected to surpass BTC ETF holdings as a share of total supply by September.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 19, 2025

이더리움 ETF, 점유율 빠르게 확대

드래곤플라이(Dragonfly) 소속 데이터 애널리스트 힐도비(hildobby)에 따르면, 현재 비트코인 ETF는 전체 BTC 공급량의 약 6.38%를 보유하고 있다. 반면 이더리움 ETF는 전체 공급량의 5.08%를 차지한다.

at current pace, % of ETH in ETFs will exceed BTC's in september srcs: https://t.co/jW6Of0S51K, https://t.co/0uASMTncJf pic.twitter.com/LzVIceXlha — hildobby (@hildobby) August 18, 2025

비트코인이 여전히 우위를 유지하고 있지만 두 자산 간 점유율 격차는 빠르게 좁혀지고 있는 추세다. 현재 흐름대로라면 이더리움 ETF는 오는 9월 중 비트코인 ETF의 순환 공급량 점유율을 넘어설 것으로 예측된다.

금주 비트코인과 이더리움 모두 자금 유출을 겪었음에도 이더리움 ETF의 점유율 확대 추세는 꺾이지 않고 있다. 8월 18일 기준, 이더리움 현물 ETF에서는 하루 동안 1억 9,700만 달러 순유출이 발생하면서 역대 두 번째로 큰 규모의 자금 이탈을 기록했다.

On August 18, Ethereum spot ETFs recorded total net outflows of $197 million, the second-largest in history. Bitcoin spot ETFs saw total net outflows of $122 million, with Bitwise ETF (BITB) being the only one to register net inflows.https://t.co/Tvs2oCSxTg pic.twitter.com/6WJJTVHdji — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 19, 2025

비트코인 현물 ETF 역시 자금 유출을 피하지 못하며 1억 2,200만 달러가 빠져나갔다. 다만 비트와이즈의 BITB는 유일하게 순유입을 기록한 펀드로 눈길을 끌었다.

이더리움, ETH/BTC 반등 속 연중 최고치 경신

이더리움 가격은 최근 현물 및 파생상품 시장에서 비트코인을 상대로 뚜렷한 반등세를 보이고 있다. ETH/BTC 거래쌍은 지난 4월, 6년 만에 최저치를 기록한 뒤 반등했다. 최근 0.0368 달러까지 오르면서 올해 최고치를 기록했다.

현물 시장에서도 이더리움의 강세는 두드러진다. 지난주 기준 이더리움의 거래량은 비트코인의 약 세 배에 달했으며 ETH/BTC 현물 거래량 비율을 사상 최고치인 2.71을 기록했다.

파생상품 시장에서도 이더리움의 존재감은 도드라진다. ETH/BTC 무기한 선물의 미결제약정 비율은 0.71까지 치솟으면서 지난 14개월 중 가장 높은 수준을 기록했다. 투자자들의 관심이 비트코인보다 이더리움에 쏠리는 흐름이 뚜렷해지면서 이더리움은 2025년에 주목해야 할 유망한 코인으로 부상하고 있다.

비트코인, 기술적·심리적 저항선과 대치중

비트코인은 현재 고유의 심리적, 기술적 저항선과 맞서고 있다. 시장 분석 업체 스위스블록(Swissblock)은 다음 달 비트코인이 10만 달러 아래로 하락할 수 있다고 경고했다. 이는 비트코인이 100일 넘게 10만~11만 달러 구간에서 거래되면서 형성된 ’10만 달러 벽’ 때문이라는 분석이다.

Lots of noise about Bitcoin dropping below $100k in September. Beyond indicators, $BTC would need to break the $100k–$110k wall built over 100+ days above $100k. Not indestructible, but a tough fight for bears. pic.twitter.com/upiCtzQTtd — Swissblock (@swissblock__) August 18, 2025

스위스블록은 이 저항선이 ‘절대 무너지지 않는 수준’까지는 아니라고 밝혔지만, 이를 돌파하기 위해서는 강한 매도 압력이 뒷받침 돼야 한다고 지적한다. 당분간 해당 구간은 비트코인 가격의 향방을 가를 주요 전선으로 작용할 전망이다.

9월, 암호화폐 시장 분수령 될까

ETF 보유량 변화, ETH/BTC 강세 그리고 비트코인을 둘러싼 기술적 변곡점이 맞물리면서 오는 9월은 암호화폐 시장의 중요한 분수령이 될 수 있다.

특히 이더리움 ETF가 실제로 비트코인 ETF의 보유량을 넘어설 경우, 이더리움이 비트코인의 시가총액을 추월할 수 있다는 ‘플리핑(flipping)’ 논의가 다시금 수면 위로 떠오를 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.