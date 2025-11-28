아서 헤이즈, 다시 대규모 매수… 에테나, 이더파이, 펜들 담았다

핵심 내용

아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 에테나(ENA), 이더파이(ETHFI), 펜들(PENDLE)을 공격적으로 매수했다.

그의 지갑에는 팔콘엑스(FalconX)와 컴벌랜드(Cumberland)에서 들어온 빠른 이체 기록이 여러 건 확인됐다.

헤이즈는 비트코인이 이미 이번 사이클의 바닥을 찍었다고 보고 있다.

비트멕스(BitMEX) 전 CEO이자 암호화폐 시장에서 가장 영향력 있는 인물 중 하나인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)가 다시 암호화폐 매수에 나섰다. 그의 온체인 활동은 지난 24시간 동안 급증했다.

헤이즈는 에테나(ENA), 이더파이(ETHFI), 펜들(PENDLE) 토큰을 매수했으며, 전체 암호화폐 시장도 반등해 현재 시가총액은 3.11조 달러(약 4,577조 6,090억 원)에 이르고 있다.

헤이즈, 매수 속도 더욱 가속

온체인 렌즈(Onchain Lens)에 따르면, 아서 헤이즈는 최근 24시간 동안 팔콘엑스(FalconX)와 컴벌랜드(Cumberland)를 통해 활발하게 토큰을 매수하고 있다. 그의 주요 축적 지갑은 몇 분 간격으로 고액 규모의 입금을 연달아 받았다.

가장 최근 컴벌랜드에서 들어온 물량은 57만 1,000달러(약 8억 4,045만 원) 상당의 에테나(ENA) 201만 개, 약 59만 달러(약 8억 6,830만 원) 상당의 펜들(PENDLE) 21만 8,000개, 25만 7,440달러(약 3억 7,887만 원) 상당의 이더파이(ETHFI) 33만 990개로, 모두 매우 빠른 속도로 전송됐다.

이러한 입금은 앞서 팔콘엑스에서 들어온 물량에 이어진 것으로, 헤이스는 지난 하루 동안 총 ENA 489만 개, ETHFI 69만 6,000개, PENDLE 21만 8,000개 이상을 보유한 상태다.

그의 지갑 내역에는 소액 잔여 토큰 거래와 테스트 전송도 포함돼 있어, 지속적인 토큰 유입이 있었음을 확인할 수 있다.

헤이즈는 프라이버시 코인에 대해 꾸준히 초강세 전망을 제시해 왔으며, 과거 지캐시(ZEC)가 언젠가 1만 달러에 도달할 수 있다고 예측하기도 했다. 그는 에테나에 대해서도 상승론을 유지하고 있다.

비트코인(BTC) 급락 이후 시장 반등

비트코인(BTC)은 최근 약 8만 500달러(약 1억 1,849만 원) 수준까지 떨어졌다. 아서 헤이즈는 이 하락이 이번 사이클의 바닥을 형성했을 가능성이 높다고 주장하며, 이번 매도세는 구조적 취약성 때문이 아니라 달러 유동성 긴축에 따른 현상이라고 분석했다.

미국 연방준비제도(Fed)가 양적긴축(QT) 종료에 가까워지면서 유동성 환경이 개선되고, 은행 대출이 증가한 점도 암호화폐 시장의 신뢰 회복에 기여하고 있다.

현재 시장은 12월 금리 인하 가능성을 79%로 반영하고 있으며, 헤이즈는 유동성이 위험자산에 우호적으로 전환될 것으로 기대하고 있다. 그는 특히 연준이 유동성을 확대할 경우, 비트코인이 20만~25만 달러(약 2억 9,438~3억 6,798 만 원) 구간으로 가파르게 상승할 수 있다고 전망했다.

저주받은 이더리움(ETH) 타이밍

이달 초 헤이즈는 이더리움(ETH) 1,480개를 포함해 여러 알트코인을 매도하며 총 740만 달러(약 108억 9,206만 원) 상당의 토큰을 처분했다. 비평가들은 그의 지난 8월 대규모 이더리움 매도가 저점에서 이뤄졌고, 며칠 뒤 더 높은 가격에 다시 매수해야 했다고 지적했다.

이런 패턴 때문에 일각에서는 헤이즈의 이더리움 매매가 ‘저주받았다’고 농담하기도 한다. 그가 팔고 나면 얼마 지나지 않아 가격이 튀어 오르기 때문이다.

그럼에도 최근의 매도 러시와는 달리, 헤이즈는 현재 시장이 다음 상승 구간을 준비 중이라는 확신을 더욱 강하게 가지고 있는 것으로 보인다.

yeah i remember that august move and it aged hilariously bad lol.

arthur’s a genius in macro vibes, but man his eth timing always feels cursed.

every time he sells, the chart instantly decides to moon just to spite him.

i’m not stressing this dump because his exits usually mark… — Joe | KOL & Alpha Crypto Influencer (@SelfSuccessSaga) November 17, 2025