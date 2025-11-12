이더리움, 바이낸스 보유량 7개월 만에 최저… 이더리움 가격에 미칠 영향은?

핵심 내용

바이낸스 내 이더리움 보유량이 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌다.

이더리움은 한때 4,500~5,000달러 선에서 거래됐지만, 현재는 3,500달러 부근에서 다소 약세를 보이고 있다.

다만 거래소 내 공급이 꾸준히 줄어드는 흐름은 향후 가격 반등의 신호로 작용할 수 있다는 분석이 제기된다.

블록체인 분석 플랫폼 크립토퀀트(CryptoQuant)는 최근 암호화폐 거래소 바이낸스의 이더리움(ETH) 보유량이 7개월 만에 최저치를 기록했다고 밝혔다. 크립토퀀트가 X(트위터)에 공개한 데이터에 따르면, 바이낸스 내 이더리움 보유량은 꾸준히 감소세를 이어가며 거래소 유동성이 점차 줄어드는 양상을 보이고 있다.

이더리움, 상승 랠리 재개 앞두고 숨 고르기 구간 진입

크립토퀀트의 아랍체인(Arab Chain) 분석에 따르면, 바이낸스는 여전히 거래량 기준으로 가장 큰 이더리움 거래소이지만, 올해 중반 이후 이더리움 보유량은 꾸준히 감소세를 보여왔다.

바이낸스의 거래량은 6~7월에 정점을 찍은 뒤 한동안 유지되다가 11월 들어 급격히 줄어들었고, 이로 인해 거래소 내 이더리움 공급은 5월 이후 최저 수준까지 떨어졌다.

이더리움이 거래소에서 빠져나가고 있다는 것은 자산이 개인 지갑이나 콜드월렛으로 이동하고 있음을 의미한다. 일반적으로 이런 흐름은 매도 압력이 줄고 중장기적으로 상승 가능성이 커진다는 긍정적 신호로 해석된다.

Ethereum Exchange Supply on Binance Falls to Its Lowest Level Since Last May “Overall, current indicators reflect a transitional phase in the Ethereum market, where investors appear to be accumulating and holding.” – By @ArabxChain Read more ⤵️https://t.co/zwIkpf5Yh1 pic.twitter.com/vNLCJQyuIl — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 11, 2025

이더리움 가격은 8~9월 동안 4,500~5,000달러 구간을 오가다가 최근 3,500달러 아래로 떨어졌다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 현재 가격은 3,549달러(약 520만원)로, 24시간 기준 0.1% 하락했다. 흥미롭게도 거래소 보유량이 감소한 시점과 가격 조정이 맞물려 있다.

일부 트레이더들은 9월 수익 실현 이후 코인을 인출해 재진입 시점을 관망하고 있으며, 반대로 ‘7 시블링스(7 Siblings)’와 같은 일부 투자자들은 하락장에서 오히려 매수세를 늘리고 있는 것으로 보인다.

비트코인 하이퍼, 다음 랠리 전 마지막 진입 구간 될까

이더리움이 다른 주요 암호화폐들과 함께 서서히 회복 흐름을 보이면서 시장의 관심이 새로운 프로젝트로 옮겨가고 있다. 그리고 그 중심에는 비트코인 하이퍼(HYPER)가 있다.

현재 진행 중인 프리세일에는 여러 투자자와 커뮤니티가 적극 참여하고 있으며, 특히 개인 투자자들 사이에서 높은 신뢰를 얻고 있다. 단순한 단기 투기 대상이 아니라, 명확한 비전과 기술적 기반을 갖춘 프로젝트라는 점이 주목받는 이유다.

비트코인 하이퍼는 비트코인(BTC)을 확장 가능한 구조로 발전시키기 위해 설계된 레이어2 솔루션이다. 높은 위험을 감수하더라도 잠재적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지로 평가된다.

뚜렷한 성장 서사와 강력한 초기 반응 덕분에 비트코인 하이퍼는 2025년 가장 주목받는 프리세일 프로젝트 중 하나로 부상했다. 향후 전망과 세부적인 가격 분석은 비트코인 하이퍼 가격 전망 기사에서 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.