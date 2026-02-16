이더리움 재단 공동 집행이사 토마시 스탄착, 사임 발표

이더리움 재단 공동집행이사 토마시 스탄착이 2월 말 사임할 것으로 확인됐다. 이는 임명된 지 1년도 채 되지 않은 사임 결정으로, 후임으로 바스티안 아우에가 임명됐다. 아우에는 샤오웨이 왕과 함께 이더리움 생태계를 감독하는 비영리 재단을 이끌게 된다.

We have just announced an update on a change in the executive leadership team. @tkstanczak is a unique talent and leader, accomplishing more in a single year than most could ever hope to. His exceptionally open-minded mentality also inspired all of us. This is why we accepted… https://t.co/OWYakLwSos — Aya Miyaguchi (@AyaMiyagotchi) February 13, 2026

이번 사임은 2025년 4월 대규모 조직 개편 이후 이뤄진 것이다. 당시 개편은 운영 효율성을 간소화하고 투명성에 대한 커뮤니티 우려를 해소하기 위한 것으로, 이더리움의 1000년 생존 비전의 일환으로 추진됐다.

스탄착은 네더마인드 출신으로, 샤오웨이와 함께 실행 속도를 높이고 로드맵을 명확히 하기 위한 목적으로 영입됐다. 그는 취임 후 1년 동안 생태계 협업 강화에 집중했으며, 이런 움직임은 재단이 재무 관리·운영 집중도 측면에서 긴축 기조를 추구했음을 나타내는 변화였다.

이더리움 재단 리더십 전환

Just to clarify, based on some messages I am receiving – I am not planning to take any breaks, I am finalizing the transition by the end of Feb with the EF and then building on Ethereum from the 1st of March. Will see many of you at EthSF and DAS and then at EthCC. — Tomasz K. Stańczak (@tkstanczak) February 13, 2026

스탄착은 금요일 블로그를 통해 사임을 공식화했고, 2026년 3월부터 새로운 프로젝트를 시작할 계획이라고 밝혔다. 그는 “공동 집행이사 역할에서 물러난다. 바스티안 아우에가 샤오웨이와 함께 공동 집행이사 역할을 맡게 된다”고 밝혔다. 그는 이더리움 재단이 여전히 개발자들을 위한 견고한 기반을 제공하고 있으며, 다가오는 이더덴버 행사에서 질의응답 시간을 갖을 예정이라고 덧붙였다.

스탄착은 재단에서 에이전트 경제를 우선 과제로 삼았고, 분절화·상호운용성 문제 해결을 위해 20개 이상의 레이어2 팀을 소집하기도 했다. 그는 지갑 자산 탈취 스마트 계약을 차단하고, 사용자 보호를 강화하는 등 지속적으로 생태계 보안에 힘썼다. 스탄착은 2026년 린(LEAN) 이더리움 로드맵이 준비 중이며, 이를 통해 생태계 협업에 대한 추가 지침이 제공될 것이라고 밝혔다.

새로 임명된 아우에는 이전까지 보조금·운영 담당자였으며, 네트워크가 기술적 이정표를 앞둔 만큼 조직의 일관성을 유지할 전망이다. 대니 라이언을 포함한 여러 이더리움 관련 인사들이 그를 환영하는 뜻을 전했다.

Thank you @tkstanczak 🙏 And welcome Bastian 🔥 Bastian is the single most thoughtful and wise person I have ever worked with While at the EF, Bastian was my number one source of counsel on every tough decision I made during that era, and I still regularly seek his perspective… https://t.co/yBRc30Ic86 — dannyryan (@dannyryan) February 13, 2026

이더리움 로드맵과 에이전트 중심 미래

이번 리더십 변화는 AI 에이전트 및 기관 금융 지원을 추진하는 이더리움의 행보와 맞물려 발생했다. 비탈릭 부테린은 최근 AI 인프라 시대에 맞는 이더리움의 역할과 온체인 금융 인프라 전환에 대해 언급하며, 이러한 방향성을 강조한 바 있다. 한편 이미 예정된 글램스터담 업그레이드는 스탄착의 사임과 상관없이 추진될 전망이다. 이 업그레이드는 새로운 기능 추가보다는 프로토콜 안정성에 초점을 맞춘다.

이더리움 재단은 여전히 상당한 리소스를 관리하여 네트워크 장기 지속성을 추구하고 있으며, 이는 과거 부테린과 개발팀이 장기적 보안·안정성을 위해 자본을 활용해온 방식과 유사하다. 포크로그에 따르면, 부테린은 스탄착이 여러 부서 효율성을 크게 향상시킨 점을 높이 평가했다.

스탄착은 이더덴버 행사에 참여하여, 이번 리더십 전환과 관련된 질의응답에 응할 예정이다. 현재 시장은 이런 변화 이후에도 재단이 빠른 추진 속도를 유지할 수 있을지 주목하고 있다.

더보기: 2026년 신규 코인 추천 리스트 | 투자 유망 종목·신규 상장 예정 코인 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.