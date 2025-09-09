이더리움, 비트코인 대비 추가 상승 가능성… 이더리움 전망은?

핵심 내용

ETH/BTC 비율에서 나타난 골든 크로스 패턴은 과거 이더리움이 비트코인 대비 250% 이상 상승했던 2020년의 흐름과 유사한 양상을 보이고 있다.

이더리움은 장기간 형성된 지지 구간에서 반등하는 동시에, 0.045 BTC 부근의 200주 지수 이동평균선을 시험하고 있다.

밈코인 트레이더들을 겨냥한 월스트리트 페페 토큰은 솔라나 블록체인에서 출시됐으며, 시장 분석 도구와 인사이트를 제공한다.

이더리움(ETH) 가격은 4,369달러(606만 원)로, 비트코인(BTC) 가격 113,240달러(약 1억 5,700만 원) 대비 상승률이 낮다. 이는 오히려 가격 돌파 가능성을 시사하는 신호로 해석된다. 특히 이번 가격 움직임은 과거 이더리움의 가장 가파른 상승장 중 하나에 앞서 나타났던 신호들과 유사한 흐름을 보이고 있다.

ETH/BTC 비율, 200주 EMA 저항선 시험

ETH/BTC 주간 차트에 따르면, 20주 지수 이동평균선(EMA: Exponential Moving Average)이 50주 EMA를 상향 돌파할 것으로 보인다. 이러한 골든 크로스 패턴이 나타난 것은 2020년 초 이후 처음이다. 당시 해당 패턴이 확인된 이후 이더리움 가격은 비트코인 가격 대비 1년간 250% 이상 상승했었다.

우연하게도 이번에 동일한 패턴이 나타났으며, 이더리움이 0.020~0.025 BTC 구간에서 강하게 반등하는 시점에 나타났다. 해당 구간은 장기적인 지지 구간이다. 현재 ETH/BTC 비율은 약 0.045 BTC 수준으로 20주 EMA를 시험하고 있다. 이 지점은 2021년과 이번 상승 흐름에서 모두 하락 추세 전환을 유도한 저항 구간으로 유명하다.

2021년 당시 이더리움 가격은 해당 저항선을 상향 돌파하는데 실패했으나, 이후 이를 상향 돌파하며 0.08~0.09 BTC 구간까지 급등세를 이어갔다. 이번에도 동일한 흐름이 전개될지는 아직 미지수다. 다만, 주간 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 과매수 구간에 진입했으며, 본격적인 돌파 시도가 나오지 전 단기적인 조정을 겪고 있을 가능성을 시사한다.

이더리움은 현재 4,369달러(606만 원)에 거래되고 있으며, 최근 24시간 동안 1.73% 상승했다. 시가총액은 5,280억 달러(약 732조 7,000억 원) 수준으로 24시간 거래량은 260억 달러(약 36조 900억 원)를 기록했다. 이는 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 이더리움에 대해 투자자들의 관심과 기대가 높다는 것을 방증한다. 특히 최근 암호화폐 시장에서 기관 투자자들의 투자가 늘고 있어 이더리움 가격이 추가적으로 상승할 가능성도 있다.

애널리스트들은 이더리움 가격이 사상 최고가 부근에서 저항선에 부딪힌 이후 여전히 매도 압력을 받고 있다고 분석했다. 단기적인 반등은 쉽지 않은 상황이며, 매도세가 가격을 아래로 끌어내리면서 4,000달러(약 555만 원), 나아가 3,300달러(약 458만 원)까지 하락할 가능성도 있다.

다만 현재까지 이더리움 가격은 여전히 4,000달러(약 555만 원)의 지지선 위에서 횡보하며 조정 국면이 이어지고 있다.

월스트리트 페페 토큰, 솔라나 블록체인에서 출시

밈코인 월스트리트 페페(WEPE)는 암호화폐 투자자들의 주목을 받고 있다. 해당 프로젝트는 커뮤니티 구성원들에게 암호화폐 관련 인사이트를 제공하고 시장을 분석해주는 것으로 알려져 있다. 투자자 기반은 빠르게 늘어나고 있는 밈코인 프로젝트로, 고래 투자자들까지 주목하고 있다.

월스트리트 페페 토큰은 솔라나(SOL) 블록체인에서 운영되고 있으며, 밈코인 열풍을 불러일으키고 있다.

월스트리트 페페 프로젝트는 정장을 입은 개구리 콘셉트의 코인으로, 시장 참여자들은 단기간에 시세가 급격히 변동하고 밈의 영향력이 강하게 작용한다는 점에서 긍정적으로 바라보고 있다.