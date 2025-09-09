헤데라 전망 – HBAR 차트 황소 깃발 패턴 형성… 80% 상승 가능성?

핵심 내용

헤데라의 거래량이 급격히 증가하여, 일일 거래액이 54% 상승한 1억 8,600만 달러(약 2,578억 원)에 달했다.

9월 7일의 시장 데이터에 따르면 기관 활동이 활발해지면서 거래량이 6,740만 개까지 급등했다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 카나리 캐피털(Canary Capital)이 신청한 헤데라 ETF 승인 결정을 연기했다.

헤데라 해시그래프(Hedera Hashgraph)의 네이티브 암호화폐 헤데라(HBAR)가 다시 한 번 투자자들의 관심을 끌고 있다. 현재 가격에서 최대 80% 추가 상승 가능성이 점쳐지고 있기 때문이다.

시장 변동성에도 불구하고 해당 토큰은 0.23달러(약 322원) 선을 지키고 있다. 일일 거래량이 증가세를 보이면서 트레이더들은 헤데라 가격이 강세 전환에 나설 것이라는 기대감을 드러내고 있다.

애널리스트들 “헤데라, 가격 랠리 앞두고 있다”

헤데라의 일일 차트를 관찰한 애널리스트들은 강세 지속 신호로 여겨지는 ‘불 플래그(bull flag)’ 패턴을 지적하며 추가 상승 가능성을 전망했다.

차트는 고점과 저점이 수렴하는 쐐기형 수렴 패턴을 보여주며, 이는 조정 국면 속에서 향후 돌파를 앞둔 압력 축적을 시사한다.

BULL FLAG PATTERN FORMING ON $HBAR 🔥 The daily time-frame looks primed for a massive move up for this coin. A classic continuation pattern before the next big break. 📈 Next target : 0.40$ per #Hbar (NFA) pic.twitter.com/XhSTbkgnhV — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) September 6, 2025

이 패턴은 6개의 전환점(고점과 저점의 교차)으로 구성되어 있으며, 매수자와 매도자 간 힘겨루기를 나타낸다. 이전의 가파른 상승세는 ‘깃대(flagpole)’ 역할을 하며 강세 지속 전망을 더욱 강화한다.

만약 저항선을 뚫고 돌파가 확인된다면, 가격은 0.40달러(약 555원) 선까지 도달할 수 있으며 이는 현재가인 0.23달러(약 322원) 대비 두 배 가까운 상승이다.

다만, 현 시점에서는 여전히 조정 국면이 시장의 주된 흐름으로 자리하고 있다.

헤데라의 일일 거래량은 54% 급증해 1억 8,600만 달러(약 2,578억 원)를 넘어섰다. 이는 트레이더들 사이에서 강세 심리가 여전히 유효함을 보여준다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 HBAR의 롱·숏 비율은 1.55로 나타나, 더 많은 트레이더들이 가격 상승에 베팅하고 있음을 시사한다.

9월 7일 시장 데이터에 따르면, 오후 세션에서 기관 활동이 급격히 증가했다. 거래량은 6,740만 HBAR로 치솟아, 24시간 평균치인 2,733만 개의 두 배를 넘어섰다.

또한 0.22달러(약 305원) 지지선에서의 매수세 유입은 단기 하락 이후 유동성을 제공해 토큰 가격을 안정시키는 데 기여했다.

미 SEC, 카나리 캐피털의 헤데라 ETF 승인 결정 연기

미국 증권거래위원회(SEC)가 오늘(현지시간) 카나리 캐피털(Canary Capital)의 헤데라 ETF 신청에 대한 결정을 연기했다.

이에 따라 규제 당국은 심사 기간을 추가로 60일 연장했으며, 새로운 기한은 11월 8일로 설정됐다.

애널리스트들은 SEC가 업데이트된 일반 ETF 상장 기준을 마련할 때까지 신규 승인을 미루고 있을 가능성을 제기하고 있다.

SEC는 앞서 4월과 6월 두 차례에 걸쳐 카나리의 현물 헤데라 ETF 결정을 연기했으며, 추가적인 의견 제출을 요청한 바 있다.

해당 제안은 지난 2월 나스닥이 처음 제출했으며, 3월 13일부터 180일간의 검토 기간에 들어간 상태다.

페페노드(PEPENODE) 밈 코인, 프리세일 100만 달러 임박

‘마인 투 언(Mine-to-Earn)’ 콘셉트를 내세운 암호화폐 밈 코인 페페노드(PEPENODE)가 토큰 출시를 앞두고 주목을 받고 있다. 밈 문화와 게임화된 암호화폐 채굴을 결합해, 이용자들이 가상 채굴 장비를 구축하고 보상을 얻으며 토큰 소각을 통해 공급을 줄일 수 있도록 설계됐다.

현재 프리세일은 뜨거운 관심 속에 진행 중으로, 이미 86만 8,000달러(약 12억 200만 원)를 모집하며 100만 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 또한 PEPENODE 토큰 스테이킹에는 최대 연 1,618%의 수익률(APY)이 제시돼 큰 주목을 받고 있다. 독창적 콘셉트와 높은 보상률을 바탕으로 2025년 가장 주목받는 암호화폐 프리세일 중 하나로 빠르게 자리매김하고 있다.

현재 페페노드 프리세일 현황

현재 가격 : 0.0010491달러(약 1.45원)

: 0.0010491달러(약 1.45원) 현재까지 모집 금액 : 86만 8,000달러(약 12억 200만 원)

: 86만 8,000달러(약 12억 200만 원) 티커: PEPENODE

페페노드는 암호화폐 결제를 통해 누구나 참여할 수 있으며, 흥미로운 프로젝트로 주목받고 있다. 관심 있는 투자자들은 페페노드 구매 방법을 참고해 참여할 수 있다.

페페노드 사전 판매 참여하기