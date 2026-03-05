2026년 3월 첫째주 국내 인기 코인 TOP 3, 뭐가 있을까?

이번 주 가상자산 시장은 여전히 혼란스러운 국제 정세 속에서 높은 변동성을 보였다. 특히 이란 최고 지도자 사망 소식이 전해지며 지정학적 긴장감이 고조됐고, 주말 동안 하이퍼리퀴드 거래량이 급증하여 블록체인 파생상품 플랫폼의 특성이 다시 한 번 주목받기도 했다.

주 초반에는 인공지능 코인이 강한 상승 흐름을 보이며 시장의 관심을 끌었다. 일부 AI 프로젝트는 단기간에 큰 상승폭을 기록하며 업비트 주간 상승률 상위권에 꾸준히 이름을 올렸다.

현재 업비트 기준 주간 상승률 상위권에는 오아시스, 디피니티브, 사하라에이아이가 자리하고 있으며, 변동성이 큰 장세 속에서 순위는 실시간으로 계속 바뀌고 있다.

특히 오늘 비트코인이 다시 7만 달러선을 회복하면서 알트코인 시장 전반에도 반등 기대감이 퍼지고 있다. 일부 알트코인은 주요 심리적 저항선을 잠시 돌파했다가 곧바로 조정을 받기도 했지만, 비트코인이 7만 달러선을 유지하고 있다는 점은 시장 심리를 다시 긍정적으로 만들고 있다.

오늘은 현재 주간 상승률 기준으로 주목받고 있는 가상화폐 3개를 살펴보겠다.

오아시스 (OAS)

오아시스(OAS)는 웹3 게임 개발에 특화된 스마트 계약 플랫폼으로, 게임사와 블록체인 프로젝트들이 손쉽게 자체 게임 생태계를 구축할 수 있도록 전용 개발 도구를 제공한다.

플랫폼은 허브 레이어와 버스 레이어 구조를 결합해 설계되었으며, 이를 통해 기존 웹2 기업들이 특별한 전문성 없이도 블록체인 기반 게임을 구축하고 운영할 수 있도록 지원한다.

생태계 네이티브 토큰 OAS는 네트워크 거래 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여, 결제 수단 등 다양한 역할을 수행한다.

이 코인은 1년 전 국내 거래소에 상륙하여 관심을 끌었으며, 특히 일본 게임 산업을 대표하는 기업들이 검증인으로 참여하여 주목을 끌었다. 이를 테면 세가, 반다이 남코, 스퀘어 에닉스 등 주요 게임사가 참여하여 큰 신뢰를 얻은 것이다.

하지만 이번 가격 급등은 긍정적인 뉴스보다는 거래소 상장 폐지 소식에 기인한 것으로 보인다. OAS 코인은 오는 3월 13일부터 업비트에서 거래 지원이 종료될 예정이며, 다른 주요 거래소 역시 비슷한 조치를 발표했다.

거래 지원 종료의 이유로는 가상자산 유통량 계획 등 주요 정보가 적시에 공시되지 않은 점, 그리고 정당한 사유 없이 변경된 정황이 확인되었다는 점이 언급됐다.

디피니티브(EDGE)

디피니티브는 최근 업비트와 빗썸 상장을 동시 달성하며 국내 시장에 처음 진입한 프로젝트다. EDGE 토큰은 작년 4월경 이미 해외 거래소에 발행된 코인으로, 한때 0.9129달러의 사상 최고가를 기록한 뒤 긴 조정을 거쳤다. 현재 가격은 최고가 대비 약 70% 하락한 상태다.

흥미로운 점은 국내 거래소 상장 이후 가격 반응이다. EDGE 코인은 업비트 상장 하루 만에 약 130% 상승하며 시장의 관심을 끌었고, 코인마켓캡 같은 해외 플랫폼에서도 약 110% 상승이 기록됐다. 해당 플랫폼에서는 상승 원인을 업비트 및 빗썸 상장으로 분석하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서도 한국 시장 영향력이 크다는 점을 시사한다.

디피니티브는 비수탁형 DEX 애그리게이터로, 개인 투자자뿐 아니라 기관 수준의 거래 환경 제공을 목표로 삼는다. 플랫폼은 단순한 토큰 스왑 기능을 넘어 시장가 주문, 지정가 주문, 손절매, TWAP 주문 등 다양한 고급 주문 유형을 지원한다. 사용자는 단일 인터페이스에서 여러 블록체인 네트워크의 토큰을 거래할 수 있으며, 그 과정에서 별도의 앱을 옮겨 다니거나 브리지를 사용하는 번거로움은 배제된다.

네이티브 토큰인 EDGE는 보유자에게 거래 수수료 할인 혜택을 제공하며, 스테이킹 참여자에게는 플랫폼 고급 기능 접근 권한을 제공한다.

현재 가격이 과거 사상최고가에서 크게 낮은 수준이라는 점에서, 일부 투자자들은 추가 상승 가능성을 기대하고 있는 상황이다.

사하라에이아이(SAHARA)

사하라에이아이는 이번 주 초 AI 테마 강세의 영향을 받으며 상승 흐름을 보인 프로젝트다. 특히 지정학적 긴장이 최고조로 올라갔던 월요일에 상승세를 유지하여 주목을 받았다. 이후에도 긍정적인 흐름을 유지하고 있으며, 현재 일주일 기준 82% 상승을 기록했다.

이번 상승 흐름은 지난 목요일부터 시작된 것으로 보인다. 당시 공포·탐욕 지수가 98까지 상승하며 극단적인 탐욕 상태를 기록하기도 했다.

사하라에이아이는 인공지능 개발 인프라를 탈중앙화하는 프로젝트다. 플랫폼에서는 개발자와 데이터 과학자가 AI 에이전트, 데이터셋, 다양한 AI 서비스를 제작해 공유하고, 이를 통해 수익을 창출할 수 있도록 지원한다. 오늘날 AI 시장 대부분이 중앙화된 기업 중심으로 운영되고 있다는 점을 고려하면, 이러한 탈중앙화 모델은 상당히 혁신적인 접근으로 평가된다.

또한 지난달 2월 10일, 국내 핀테크 기업 다날핀테크와 전략적 파트너십을 체결한 사실도 다시 주목받고 있다. 이는 스테이블코인 및 정산 시스템에 AI 기술을 접목하는 협업으로, 안정성과 효율성, 리스크 관리 역량 강화라는 목표를 내세웠다.

최근 가상자산 시장은 지정학적 이슈와 거시경제 변수의 영향을 동시에 받으며 변동성이 크게 확대되는 모습을 보였다. 이처럼 단기 변동이 반복되는 장세에서는 투자 판단이 더욱 어려워질 수 있다.

그에 따라 외부 시장 영향이 상대적으로 적은 프리세일 코인 관심이 급증하기 시작했다. 만약 유망한 프리세일 코인 소식이 궁금하다면, 전문 가이드를 참고하기 바란다.

