이더리움 가격, $5,000 돌파 시도 본격화

핵심 내용

이더리움은 강한 상승세를 유지하며 4,500달러를 돌파하고 5,000달러를 앞두고 있다.

온체인 지표와 기술적 분석 모두 상승 가능성을 뒷받침하고 있으며, 투자 심리 역시 긍정적으로 작용하고 있다.

MACD의 상승 전환과 시장의 낙관적인 분위기가 이어지면서 단기적으로 추가 상승 가능성이 높은 것으로 전망된다.

시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움(ETH)은 기술적 요인과 투자 심리에 힘입어 강한 상승세를 보이고 있으며, 대규모 돌파가 임박한 것으로 분석된다.

이더리움 보유자들, 이익 구간임에도 추가 상승 여력을 확신?

온체인 데이터에 따르면 현재 약 97%의 이더리움 지갑 주소가 이익을 낸 상태다. 과거 사례를 보면 이 비율이 95%를 넘을 때 투자자들이 차익 실현에 나서면서 조정이 발생하는 경향이 있다.

그러나 이번에는 양상이 다르다. ‘이익 포화 구간(profit saturation zone)’에 진입했음에도 불구하고 이더리움 가격은 지지선 위에서 안정세를 유지하고 있다. 이는 장기 보유자들이 매도 유혹을 견디고 있다는 신호로 해석된다.

또한 이더리움은 여전히 추가 상승 여력을 보유하고 있어 시장이 점차 성숙해지고 있음을 시사한다. 전체 암호화폐 시장의 강세 심리가 유지되면서 이더리움의 상승세에도 긍정적인 영향을 주고 있다.

이더리움 가격 분석: 상승 쐐기형 패턴, 대규모 랠리 예고

3시간 봉 차트에서는 이더리움 가격이 상승 쐐기형 패턴 안에서 움직이고 있다. 해당 패턴은 보통 큰 방향성으로 움직이기 전의 전조로, 향후 움직임은 쐐기 경계선에서의 가격 반응에 따라 결정될 전망이다.

만약 이더리움이 4,500~4,600달러(약 632만~646만 원)의 저항 구간을 돌파하며 상승세를 유지할 경우, 다음 목표 가격은 5,000달러(약 703만 원) 수준이다. 이는 약 9.3%의 상승 여력을 의미한다.

반면 4,450달러(약 625만 원)의 지지선을 지키지 못할 경우, 쐐기형 패턴의 하단을 이탈하며 3,850~3,900달러(약 541만~548만 원) 구간으로 조정을 받으며 하락할 수 있다. 이는 약 14.4%의 하락을 의미한다.

지표 강세 전화: MACD 및 RSI가 상승세 뒷받침

이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표가 상승 전환 신호를 보이고 있다. MACD선이 시그널선을 상향 돌파하면서 모멘텀이 강화되고 있음을 나타낸다. 이러한 교차는 거래량 증가와 함께 나타날 경우, 강한 가격 상승으로 이어지는 경우가 많다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 현재 약 63 수준으로, 과매수 구간까지 진입하지 않았다. 이는 이더리움이 주요 저항 구간에 도달하기 전까지는 추가적인 상승 여력이 있다는 것을 의미한다.

상대강도지수가 70 이하를 유지하고 MACD선의 상승 추세가 이어지는 한, 이더리움 가격의 단기 전망은 여전히 강세로 평가된다.

이더리움, 대규모 움직임 임박

현재 이더리움은 중요한 전환점에 있으며, 4,673달러(약 656만 원)에 거래되고 있다. 4,600달러(약 646만 원)의 저항선을 명확히 돌파할 경우 심리적 저항선인 5,000달러(약 703만 원)까지 빠르게 상승할 가능성이 있다. 반대로 현재의 지지선을 지키지 못할 경우 급격한 조정이 발생할 수 있다.

MACD의 상승 전환과 투자자들의 확신을 고려할 때, 상승 돌파 가능성이 더 높은 상황이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.