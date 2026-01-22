이더리움, 돌파 직전의 ‘폭발적’ 시그널 포착… 이더리움 가격 전망은?

이더리움, 심리적 저항선 탈환 위한 ‘폭풍 전야’ 국면 진입

2026년의 문을 화려하게 열었던 이더리움(ETH)이 다시 한번 중대한 변곡점에 섰다. 연초 3천 달러 선을 가뿐히 돌파하며 강력한 상승 동력을 보여주었던 이더리움은 최근 해당 심리적 마지노선 아래로 잠시 후퇴하며 숨 고르기에 들어간 모습이다.

현재 주봉 차트상 3,400달러 부근이 강력한 저항대로 작용하며 여러 차례 윗꼬리를 남기고 있지만, 시장의 하방 지지력은 그 어느 때보다 견고하다는 평가가 지배적이다.

유명 가상자산 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근의 온체인 활동 급증을 근거로 이더리움이 조만간 폭발적인 랠리를 시작할 준비를 마쳤다고 진단했다.

다만, 본격적인 상승 궤도에 진입하기 위해서는 일차적으로 3천 달러 선을 확실하게 탈환하여 지지 기반으로 전환하는 과정이 선행되어야 한다고 조언했다.

Is Ethereum $ETH preparing for a bullish breakout? pic.twitter.com/nlysjq1saN — Ali Charts (@alicharts) January 19, 2026

온체인 지표와 ETF 수요가 만들어낸 공급 부족 현상

마르티네즈의 분석에 따르면, 이더리움 네트워크의 활성도는 1월 초부터 가파른 수직 상승 곡선을 그리고 있다. 일일 활성 주소 수는 불과 2주 만에 두 배로 뛰어올라 현재 80만 개를 상회하고 있다. 네트워크 사용량의 증가는 통상 가격 상승의 선행 지표로 해석된다.

여기에 기관 투자자들의 강력한 ETF 매수세가 화력을 더하고 있다. 12월 말 이후 현물 이더리움 ETF는 약 15만 8,545 ETH를 포트폴리오에 추가했다. 이는 현재 시세로 약 5억 2,000만 달러(한화 약 7,000억 원)에 달하는 막대한 물량이다.

이처럼 기관이 시장의 가용 유동성을 지속적으로 흡수함에 따라 거래소 내 잔액은 줄어들고 있으며, 이는 조정 시 매도 압력을 낮추어 하락 폭을 제한하는 핵심 요인이 되고 있다.

ETH 가격 분석: 상승 위해선 지지선 유지가 필수

현재 이더리움은 가격 응축 구간에 머물고 있으나, 주봉 기준 종가가 2,800달러 위에서 유지되는 한 시장의 주도권은 여전히 황소(매수 측) 세력이 쥐고 있다.

온체인 비용 산정 데이터를 살펴보면 2,772달러에서 3,109달러 사이 구간에 엄청난 매수 수요가 밀집되어 있다. 이 지지대 구간은 이미 여러 차례 가파른 하락을 방어해내며 구매자들이 이 가격대를 적극적으로 수호하고 있음을 입증했다.

향후 전개될 시나리오에서 가장 중요한 분수령은 3,400달러 돌파 여부다. 만약 이더리움이 주봉 기준으로 3,400달러 위에서 안착하고 이를 지지선으로 전환한다면, 차트상 4천 달러 고지까지는 매물대가 얇아 빠른 상승이 가능하다.

더 장기적인 관점에서는 현재의 모멘텀이 유지될 경우 14,000달러에서 15,000달러라는 파격적인 목표가까지 열려 있다는 것이 전문가들의 분석이다.

반대로 3,400달러 돌파에 실패하고 2,800달러 지지선마저 내준다면 주도권은 곰(매도 측) 세력에게 넘어가며, 이 경우 2,100달러 부근까지 약 26%의 추가 하락과 긴 횡보 장세가 이어질 위험이 있다.

이더리움 부활의 수혜주, 높은 베타 수익 노리는 맥시 도지($MAXI)

이더리움에 대한 수요가 다시 살아나면서, 이더리움 생태계 기반의 초기 단계 밈코인들이 다시금 시장의 스포트라이트를 받고 있다. 그중에서도 맥시 도지($MAXI)는 이더리움의 상승세에 더 민감하게 반응하는 ‘하이 베타(High Beta)’ 기회로 주목받으며 커뮤니티를 빠르게 확장하고 있다.

맥시 도지는 열정적인 트레이더들이 모여 아이디어를 나누고 시장 진입 타점과 초기 셋업을 공유하는 역동적인 공간을 지향한다. 수익 창출이라는 공통의 목표 아래 누구나 참여할 수 있는 열린 구조를 표방하며 시장의 유동성을 끌어모으고 있다.

이러한 열기를 반영하듯, $MAXI 프리세일은 이미 약 450만 달러(한화 약 62억 원)를 돌파하며 고래 투자자들과 초기 구매자들의 뜨거운 관심을 입증했다.

거래소 상장 전 선점을 원하는 투자자들은 공식 맥시 도지 웹사이트로 이동하여 베스트 월렛(Best Wallet) 등 호환 지갑을 연결하면 된다.

이후 지갑에 있는 기존 암호화폐를 교환하거나 카드를 이용하여 몇 초 만에 간편하게 프로젝트에 참여할 수 있다.

더보기: 이더리움 전망 2026~2030년: ETH ETF, 기술 업그레이드, 기관 유입이 만드는 다음 상승 사이클

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.