체인링크 고래 투자자들, 하락 구간에서 매수… 체인링크 가격 전망은?

온체인 데이터에 따르면 개인 투자자들은 체인링크를 매도하고 있는 반면, 고래 투자자들은 가격 하락 구간에서 매수에 나서고 있다.

크립토 파텔은 체인링크가 수년간 유지되어 온 핵심 지지 구간을 지키고 있으며, 7~10달러 구간이 주요 매집 가격대라고 밝혔다.

크립토 파텔은 체인링크 가격이 단기적으로 31달러까지 상승할 수 있으며, 이후에는 100달러까지 상승할 수 있다고 전망했다.

체인링크(LINK) 코인은 고래 투자자들의 대규모 매수세가 포착되어 투자자들의 주목을 받고 있다. 체인링크 코인 가격은 전반적인 암호화폐 시장의 조정 속에서 주간 기준으로 4% 하락했다. 그러나 고래 투자자들은 하락 구간에서 매수에 나서고 있다. 또한 핵심 거시적 지지 구간을 기반으로 높은 폭의 상승 여력이 있다는 분석이 나오면서 시장 전반의 투자 심리는 여전히 긍정적인 상태를 유지하고 있다.

체인링크 고래 투자자들, 체인링크 코인 매수 재개

최근 블록체인 데이터 분석 업체 센티먼트(Santiment)는 체인링크 코인 가격이 13달러(약 19,058원) 이하로 하락한 이후, 상위 100개의 체인링크를 보유하고 있는 암호화폐 지갑이 다시 체인링크 코인을 매집하기 시작했다고 밝혔다. 지난 12월 고래 투자자들이 보유하고 있던 체인링크 물량을 매도한 이후 이번에 매수세가 재개된 것이다.

현재 체인링크 코인 가격은 12.40달러(약 18,178원)로, 시가총액은 88억 1,000만 달러(약 12조 9,155억 원) 수준이다. 또한 일일 거래량은 47% 상승하여 단기적으로 강세 심리가 반영되었다는 것을 시사한다.

센티먼트는 개인 투자자들이 조급함과 공포 심리에 따라 매도에 나서고 있는 반면, 자금력이 큰 기관 투자자들은 매수세에 나서고 있다고 분석했다. 아울러 개인 투자자들의 매도 구간은 통상적으로 고래 투자자들의 매집이 증가하는 시점과 겹치는 경우가 많다고 덧붙였다.

🔗📈 The top 100 Chainlink whales have resumed their accumulation as the asset has dipped back down below $13. As retail sells off due to impatience & FUD, it's common to see smart money gather up more $LINK to prepare for (or cause) the next pump. pic.twitter.com/AeOaj6H3xE — Santiment (@santimentfeed) January 19, 2026

한편, 고래 투자자들은 다음 달 2월 9일 예정된 시카고 거래소 그룹(CME Group)의 체인링크 선물 상품 출시를 앞두고 미리 포지션을 구축하고 있는 것으로 보인다. 이는 체인링크 코인 전반의 거래 활동 증가로 이어질 가능성이 크다.

체인링크 코인 가격, 향후 흐름은 어떻게 될까?

최근 체인링크 코인 가격은 암호화폐 시장 전반의 변동성에 영향을 받고 있다. 이는 지정학적 불확실성이 거시 경제 전망을 압박하면서, 위험자산이 전반적으로 타격을 받고 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 암호화폐 투자자들은 체인링크 가격이 중장기적으로 상승할 가능성에 대해 여전히 강한 기대감을 보이고 있다. 유명 애널리스트 크립토 파텔(Crypto Patel)은 체인링크 코인이 2주봉 차트 기준으로 수년간 유지되어 온 핵심 지지 구간을 지키고 있다고 밝혔다. 그는 해당 구조가 2021년 암호화폐 시장의 고점 이후 형성되어 온 중장기 반전 패턴을 보여준다고 설명했다.

크립토 파텔은 체인링크 코인이 주요 저항을 돌파한 뒤 이를 지지선으로 재확인하는 움직임을 보였으며, 7~10달러(약 10,262~14,660원) 구간이 핵심 매집 범위라고 평가했다. 또한 현재 가격이 피보나치 되돌림 기준 0.618 수준인 9.88달러(약 14,484원) 위를 유지하고 있고, 저점이 점진적으로 높아지는 흐름을 나타내고 있어 보다 강한 거시적 상승 추세로 전환될 가능성을 시사한다고 말했다.

크립토 파텔은 상단 저항 구간으로는 25~31달러(약 36,650~45,446원)를 제시했다. 그는 해당 가격대를 회복할 경우 보다 큰 폭의 상승 국면이 전개될 수 있다고 분석했다.

$LINK PRICE PREDICTION | 1000%+ POTENTIAL FROM MACRO SUPPORT?#LINK Has Strong Holding A Multi-Year Support Zone On The 2W Chart, A HTF Bullish Reversal Structure In Play Since The 2021 TOP. Current Technical Structure:

✅ Breakout + Retest Confirmed

✅ Strong Accumulation… pic.twitter.com/146abJlMB4 — Crypto Patel (@CryptoPatel) January 20, 2026

크립토 파텔은 체인링크의 상승 목표 가격으로 31달러(약 45,446원), 51달러(약 74,766원), 100달러(약 146,600원)를 제시했다. 강세 흐름이 지속될 경우, 하나의 사이클 확장 국면이 될 수 있다고 평가했다. 또한 체인링크 코인 가격이 피보나치 기준 0.5~0.786 구간 위를 유지하는 한, 전체적인 강세 구조는 여전히 유효하다고 강조했다.

