플루이드 코인(FLUID) 40% 급등 배경은? 업비트 상장·거래량 폭증 주목

핵심 내용

플루이드(FLUID) 가격이 24시간 동안 40% 급등하며 시가총액이 5억5,800만 달러(약 7,811억 4,420만 원)에 달했다.

현재 토큰은 7.71달러(약 1만 793원) 선에서 거래되고 있으며, 거래량은 700% 폭증했다.

한편 업비트는 플루이드를 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓에 상장했으며, 일부 거래 제한 조치를 적용했다.

플루이드(FLUID)는 지난 24시간 동안 40% 이상 급등하며 시가총액을 5억5,800만 달러(약 7,811억 4,420만 원)까지 끌어올렸고, 한때 일일 고점인 5.44달러(약 7,615원)를 기록했다. 현재 해당 토큰은 7.71달러(약 1만 793원) 선에서 거래되고 있으며, 거래량은 700% 폭증했다.

다만 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 이번 랠리에도 불구하고 플루이드는 여전히 4년 전 강세장 당시 기록한 사상 최고가 29.36달러(약 44만 1,101원) 대비 82.16% 낮은 수준에 머물러 있다.

🚨 Upbit lists $FLUID You already know the script. +50% pump🔥 pic.twitter.com/2OTcg3wrBj — Wise Advice (@wiseadvicesumit) September 24, 2025

업비트 상장 모멘텀 강화

국내 대표 가상자산 거래소 업비트가 플루이드를 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓에 상장했다고 밝혔다. 거래는 9월 24 오후 7시 30분부터 개시됐으며, 거래소의 표준 절차에 따라 5분간의 주문 집행 사전 오픈 기간을 거쳤다.

상장 시점에서 플루이드는 원화 기준 7,277.68원, 비트코인 기준 0.00004644 BTC, 테더 기준 5.26 USDT에 거래됐다.

시장 안정화를 위해 업비트는 거래 개시 후 첫 5분간 매수 주문을 제한했으며, 전일 종가 대비 –10% 이하 매도 주문도 막았다. 또한 시장가 주문이나 트레일링 스탑(trailing stop, 일정 비율 이상 가격이 변동할 경우 자동으로 손절·익절이 실행되는 주문 방식)은 일시적으로 제한했다.

또한 업비트는 입금이 이더리움 네트워크(FLUID-ERC20)만 지원되며, 화이트리스트에 등록된 지갑 주소를 통한 입금만 가능하다고 공지했다.

플루이드(FLUID)는 어떤 코인인가?

플루이드는 디파이(DeFi) 생태계 전반에 흩어져 있는 단편화된 유동성을 통합하기 위해 설계된 탈중앙화 유동성 프로토콜이다. 이를 통해 자본 효율성을 높이고, 거래 비용을 줄이며, 스테이킹, 수익 파밍, 유동성 공급과 같은 핵심 기능을 지원한다.

플루이드는 플랫폼 간 자산 활용을 최적화함으로써 개발자와 사용자 모두에게 원활한 유동성 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.

FLUID 분석: 향후 전망

플루이드 3시간 차트는 장기간의 횡보와 하락 압력을 끝내고 강한 돌파 흐름을 보이고 있다. 특히 변동성 지표인 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 오랜 기간 이어진 스퀴즈 이후 급격히 확장되는 모습을 보이며, 향후 높은 변동성 가능성을 시사한다.

MACD(이동평균 수렴·발산) 지표 또한 강세 전환을 나타냈다. 직전 박스권(횡보 구간)의 높이를 기준으로 산출한 돌파 목표가는 8.50~9달러(약 1만 1,205~1만 2,605원) 구간이며, 단기 저항선은 7.50달러(약 1만 505원) 부근으로 제시된다.

밸런스 오브 파워(Balance of Power, 매수세와 매도세의 힘의 균형을 보여주는 지표)는 매수세의 뚜렷한 전환을 보여주고 있다. 다만, 가격이 직전 저항선에서 지지선으로 전환된 5.3달러(7,423원) 선 아래로 되돌아갈 경우, 최근 저점인 4.6달러(6,443원) 부근을 다시 테스트할 가능성도 있다.

섭드(Subbd): AI로 콘텐츠 구독을 재편하다

플루이드가 큰 폭의 상승세를 기록하는 가운데, 또 다른 신흥 강자인 섭드(Subbd)가 콘텐츠 구독 시장에서 주목을 받고 있다. 섭드는 850억 달러(약 119조 1,700억 원) 규모의 콘텐츠 시장을 AI 기반·토큰화된 플랫폼으로 혁신해 창작자와 팬 모두에게 새로운 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

섭드는 창작자에게 Web3 기반 자동화 도구를 제공해 콘텐츠 전달 과정을 단순화하는 한편, 팬들에게는 독점적이고 상호작용적인 경험을 제공한다.

섭드(SUBBD) 토큰 세부 정보 및 실시간 프리세일

섭드 생태계는 자체 이더리움 기반 토큰인 SUBBD를 중심으로 운영된다. 이 토큰은 프리미엄 콘텐츠 접근, 스테이킹 보상, 그리고 플랫폼 전반에 걸친 AI 기반 기능들을 가능하게 한다.

보유자는 SUBBD 토큰을 스테이킹해 비공개 라이브 스트리밍, 비하인드 업데이트, 독점 콘텐츠 공개 등 특별한 혜택을 누릴 수 있다. 현재 진행 중인 암호화폐 프리세일은 이미 119만 달러(약 16억 6,790만 원)를 유치했으며, 다음 가격 인상까지 남은 시간이 얼마 남지 않았다.

가격 인상이 임박한 가운데, 섭드는 초기 단계 프로젝트를 찾는 투자자들에게 가장 주목할 만한 암호화폐 프리세일 중 하나로 꼽힌다. 코인스피커코리아 웹사이트에서는 섭드 프리세일 구매 방법에 대한 안내도 확인할 수 있다.

