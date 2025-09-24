리플 스테이블코인 RLUSD, 블랙록·반에크 토큰화 펀드 결제 수단으로 채택

핵심 내용

주요 자산운용사들이 리플의 달러 연동 디지털 통화 RLUSD를 통해 암호화폐 인프라에 본격적으로 통합되고 있다.

블랙록의 BUIDL 펀드는 현재 7개의 블록체인에서 20억 달러 이상의 자산을 운용 중이며, 91곳의 기관 투자자가 참여하고 있다.

실시간 결제 기능은 기관용 토큰화 자산의 유동성을 자동화하는 기반이 될 것으로 기대된다.

리플(Ripple)이 토큰화 전문 기업 시큐리타이즈(Securitize)와 협력하여, 미국 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)과 반에크(VanEck)가 운용하는 토큰화 펀드에 자사의 스테이블코인 RLUSD를 결제 수단으로 제공한다고 밝혔다. 이로써 양 펀드의 투자자들은 자신이 보유한 펀드 지분을 RLUSD로 교환할 수 있게 되었다.

해당 내용은 9월 23일 시큐리타이즈의 웹사이트에 게시된 공식 보도자료를 통해 발표되었으며, 이는 전통 금융과 암호화폐 생태계를 연결하는 중대한 이정표로 평가된다.

시큐리타이즈: 토큰화 시장의 핵심 인프라 기업

시큐리타이즈는 블랙록과 반에크를 포함한 다양한 기관의 실물 자산 토큰화(Real World Asset Tokenization, RWA) 작업을 담당하는 기업으로, 2025년 5월 기준 약 40억 달러 규모의 자산을 블록체인 기반으로 운용 중이다.

RLUSD 결제 시스템은 블랙록의 BUIDL 펀드에 우선 적용되며, 반에크의 VBILL 펀드는 향후 며칠 내 통합될 예정이다.

리플의 스테이블코인 부문 부사장(SVP) 잭 맥도날드(Jack McDonald)는 “토큰화 펀드의 결제 수단으로 RLUSD를 제공하는 것은 전통 금융과 암호화폐 간의 연결을 강화하는 자연스러운 다음 단계”라고 밝혔다.

시큐리타이즈의 공동 창립자이자 최고경영자(CEO)인 카를로스 도밍고(Carlos Domingo)는 “이번 파트너십은 토큰화 자산의 유동성을 자동화하는 데 있어 중요한 진전”이라며, RLUSD 통합을 넘어 XRP 레저(XRPL) 자체와의 기술 통합도 진행 중이라고 설명했다.

도밍고는 “우리는 실시간 결제와 프로그래밍 가능한 유동성을 새로운 형태의 규제 준수 온체인 투자 상품에 제공함으로써, 블록체인의 잠재력을 기관 금융 시장에 온전히 가져오고 있다”고 덧붙였다.

블랙록의 BUIDL 펀드, 20억 달러 운용 중… 반에크의 VBILL 펀드는 소액 기관 투자자 겨냥

블랙록은 시큐리타이즈와 협력 하에 2024년 3월 20일 BUIDL 펀드(USD Institutional Digital Liquidity Fund)를 출시했다. 이 펀드는 적격 투자자에게 미국 국채, 현금, 환매조건부 채권(Repo)에 대한 노출을 제공하며, RWA.xyz 데이터에 따르면 현재 91개 기관 보유자를 통해 20억 달러 이상의 운용 자산(AUM)을 기록하고 있다.

BUIDL은 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 아발란체(AVAX), 앱토스(APT), 아비트럼(ARB), 폴리곤, 옵티미즘(OP) 등 7개 블록체인 네트워크에서 거래 가능하다. 수익은 매일 배분되며, 연간 운용 수수료는 0.20~0.50% 수준이다. 월간 전송 규모는 약 4억 2,500만 달러에 달해, 디파이(DeFi)와의 통합성 및 안정적인 수익 창출 수단으로 주목받고 있다.

블랙록의 BUIDL 성공 이후, 2025년 5월 13일 반에크는 VBILL 펀드를 선보이며 토큰화 시장에 본격 진출했다. VBILL은 짧은 만기의 미국 국채에 접근할 수 있도록 설계되었으며, 최소 투자금이 10만 달러로 기존보다 낮은 진입 장벽을 갖추고 있다.

VBILL 펀드는 이더리움, 솔라나, 아발란체, BNB 체인에서 제공되며, 현재 14명의 보유자와 7,400만 달러의 규모의 자산을 운용 중이다. 이는 반에크가 토큰화 시장 내 경쟁력을 확보하고 있다는 신호로 풀이된다.

이번 RLUSD 연동으로 인해 양 펀드는 주 7일, 하루 24시간 유동성 확보가 가능해질 전망이다. 이는 토큰화 펀드의 접근성을 크게 높이고 시장 내 수요를 증가시킬 것으로 기대된다.

현재 월가와 기관 투자자들 사이에서는 토큰화된 실물자산에 대한 관심이 급격히 확대되고 있으며, 나스닥 역시 미국 증권거래위원회(SEC)와 협력해 토큰화 주식 거래 플랫폼 개발에 나서고 있다. 이러한 흐름 속에서 리플과 시큐리타이즈의 이번 협력은 시장 판도를 바꾸는 주요 사건으로 평가받고 있다.

