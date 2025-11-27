프랭클린 템플턴, 솔라나 ETF 상장 최종 절차 마쳐…SOL 회복 기대감↑

자산운용사 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)이 강한 투자 반응과 꾸준한 자금 유입을 바탕으로 미국 시장에서 솔라나(Solana) ETF 출시를 준비하고 있다. 이로써 해당 상품은 피델리티(Fidelity), 비트와이즈(Bitwise), 반에크(VanEck), 그레이스케일(Grayscale) 등 기존 주요 플레이어들과 경쟁하게 될 전망이다. 이러한 흐름에서 시장 분석가들은 솔라나의 가격 회복 가능성에 기대감을 드러내고 있다. 전문가들은 솔라나 ETF가 정식 상장될 경우 기관투자자 진입이 확대되면서 시장 내 경쟁이 더욱 활발해질 것으로 보고 있다.

프랭클린 템플턴, 솔라나 ETF 상장 최종 서류 제출

프랭클린 템플턴이 미국 시장에서 솔라나 ETF 출시를 위해 미 증권거래위원회(SEC)에 최종 규제 서류를 제출했다. 회사는 솔라나 ETF에 대한 Form 8-A를 제출했다. 이는 거래소 상장 등록 절차 중 하나로, 제출 이후에는 상장 일정이 본격적으로 가시화되는 경우가 많아 조만간 해당 상품이 시장에 데뷔할 수 있음을 시사한다. 이번 제출은 프랭클린 템플턴이 최근 현물(spot) XRP ETF 상장을 성공적으로 마친 직후 이뤄졌다.

이번에 프랭클린 템플턴이 제출한 Form 8-A는 상장을 위한 마지막 행정 절차로, ETF 업계에서는 해당 문서 제출이 곧 ‘출시 승인 신호’로 해석된다. 프랭클린의 솔라나 ETF는 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에서 SOEZ라는 티커로 거래될 예정이다. 앞서 해당 상품은 SEC가 연중 여러 차례 심사 기간을 연장하면서 출시가 지연된 바 있다.

프랭클린 템플턴의 솔라나 ETF는 CF 벤치마크스 지수를 추종하는 패시브 펀드로, 운용보수는 0.19%로 책정됐다. 이와 함께 회사는 2026년 5월 31일까지 순자산 50억 달러까지의 운용보수를 면제하겠다고 밝혔다.

현물 솔라나 ETF로의 자금 유입도 지속되고 있다. 11월 25일 하루에만 5,300만 달러가 추가로 유입됐으며, 이 가운데 비트와이즈 솔라나 ETF(BSOL)는 3,100만 달러로 가장 많은 유입을 기록했다. 이번 유입으로 BSOL의 총 운용자산은 5억 달러를 돌파했다는 집계가 발표되기도 했다. 최근 몇 주간 이어진 꾸준한 유입은 기관 투자자들의 솔라나 선호도가 높아지고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.

시장 전문가들은 최근 한 달간 SOL의 가격이 30% 정도 하락했다. 그러나 현재와 같은 유입 추세가 지속될 경우 강한 가격 반등으로 이어질 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 투자 심리가 점차 회복세로 돌아서고 있다는 평가도 나온다.

SOL 가격, 강한 돌파 직전?

지난 한 달 동안 전체 암호화폐 시장 조정 속에서 SOL 가격은 30% 하락했다. 그러나 지난 주 125달러 선에서 지지 기반을 마련한 뒤, 솔라나 생태계 알트코인들은 회복 흐름을 되찾고 있다.

크립토 애널리스트 캡틴 파이빅(Captain Faibik)은 “솔라나의 가격이 여러 추세선을 동시에 돌파하는 강한 브레이크아웃 패턴을 형성하고 있다”며 피보나치 기반 목표가를 175.31로 제시했다. 현재가 대비 약 25%의 추가 상승 여력이 있다는 설명이다. 그는 최근의 거래량 증가도 상승세를 뒷받침하는 요소로 꼽았다.

$SOL #SOLANA is Ready for the +25% Recovery Rally so Don't miss the RIDE..🚀 pic.twitter.com/uNDXbLVhcY — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) November 26, 2025

또 다른 크립토 애널리스트인 ‘단 크립토 트레이드(Daan Crypto Trades)‘는 솔라나가 장기간 하락 흐름 속에 있었지만 최근 들어 초기 회복 신호를 보이기 시작했다고 전했다. 그는 SOL 기반 밈코인들의 활동이 다시 늘고 있다는 점도 주목할 만하다고 밝혔다.

분석에 따르면 단기 핵심 저항선은 약 145달러 수준이다. 솔라나가 이 가격을 돌파할 경우 155달러 부근까지 추가 상승 여력이 열릴 수 있다는 전망이 나온다. 이에 시장에서는 솔라나 ETF 상장과 맞물린 솔라나의 향후 가격 흐름을 주시하고 있다.

