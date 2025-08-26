핵심 내용

갤럭시 디지털, 멀티코인 캐피털, 점프 크립토가 솔라나 전용 보유고를 조성하기 위해 10억 달러를 조달하고 있다.

이들은 비상장사를 인수하여 보유고를 구축할 계획이다.

해당 거래는 올해 9월 초에 종결될 예정이다.

갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital), 점프 크립토(Jump Crypto)가 투자자들과 함께 솔라나(SOL) 전용 디지털 자산 보유고를 구축하기 위해 약 10억 달러(약 1조 4,000억 원) 규모로 투자를 유치하고 있다.

블룸버그(Bloomberg)에 따르면, 세 회사는 이번 거래를 위해 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)를 대표주간사로 선정했다.

전용 디지털 자산 보유고를 구축하기 위해 비상장사를 인수하는 계획을 추진하고 있다.

이번 거래가 완료되면, 기존 솔라나 전용 보유고 규모의 두 배가 넘는 최대 규모의 솔라나 보유고가 조성된다.

블룸버그는 사안을 잘 아는 익명의 관계자를 인용해, 솔라나 재단(Solana Foundation)이 이번 계획을 승인했으며 거래는 9월 초에 종결될 것으로 예상한다고 전했다.

이번 소식이 전해지면서 솔라나 코인은 약 200달러(약 278,022원) 수준에서 거래되고 있으며 최근 1주일 동안 10% 상승세를 기록했다. 인기 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 솔라나 가격이 211달러(약 293,923원)를 돌파하면 222달러(약 309,824원)까지 상승할 가능성이 있다고 분석했다.

$222 becomes a magnet if Solana $SOL breaks past $211! pic.twitter.com/8vZwCrnfq0 — Ali (@ali_charts) August 25, 2025

멀티코인 캐피털과 점프 크립토는 솔라나 생태계에 오랜 기간 투자해왔다. 갤럭시 디지털도 이전에 파산한 FTX 거래소로부터 솔라나 코인을 매입하기 위해 6억 2,000만 달러(약 8,600억 원)를 조달한 바 있다.

기업들, 솔라나 확보

기업들이 올해 암호화폐 보유고를 확대하고 있다. K33 리서치(K33 Research)의 보고서에 따르면, 비트코인(BTC)을 보유하고 있는 상장사는 2024년 12월에서 2025년 6월 사이 두 배 증가했다.

비트코인에 대한 관심이 가장 크지만, 기업들이 솔라나처럼 차세대 유망 암호화폐에도 점차 관심을 보이고 있다.

비트코인과 달리 솔라나는 스테이킹 보상과 블록체인 재단과의 직접적인 협업 기회를 제공하기 때문에, 가격 상승뿐만 아니라 전략적 가치도 제공한다.

이미 여러 기업들이 솔라나를 확보하기 위해 본격적으로 나서고 있다. HODL라는 티커로 거래되는 솔 스트래티지스(Sol Strategies)는 올해 초 5억 달러(약 6,900억 원) 규모의 전환사채를 발행하고 솔라나를 매입하며 검증자(Validator) 운영에 참여했다.

소비재 기업 우펙시(Upexi)는 4월 이후 솔라나 보유량을 73만 5,000개에서 200만 개 이상으로 늘렸다. 우펙시가 보유하고 있는 솔라나의 자산 가치는 3억 9,800만 달러(약 5,500억 원)로, 대부분 스테이킹되어 있다.

인공지능(AI) 기반 디파이 개발사(DeFi Development)도 최근 솔라나 보유고 구축 소식을 발표했으며, 현재 2억 1,800만 달러(약 3,000억 원) 이상을 보유하고 있다. 이 회사는 솔라나를 핵심 인프라로 활용한 디파이 플랫폼을 구축하고 있다.

