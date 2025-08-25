XRP ETF 승인 기대감 고조… 리플 랩스, 관련 서류 대거 제출

핵심 내용

리플 랩스(Ripple Labs)의 미국 증권거래위원회(SEC) 소송 종결 이후 일곱 곳의 발행사가 XRP ETF 신청서를 업데이트했다.

애널리스트들은 승인 확률을 95%로 보고 있으며, 결정은 10월 말로 예상된다.

JP모건(JPMorgan)은 거래 첫해 유입 자금을 80억 달러(약 11조864억원)로 전망했다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 XRP ETF에 대한 신규 제출 서류가 접수됐다. 이는 리플 랩스(Ripple Labs)와 SEC가 리플(XRP)을 둘러싼 오랜 법적 분쟁을 마무리한 직후에 벌어진 일이다. 이번 제출은 해당 펀드가 10월 말 이전에 승인을 받을 수 있다는 기대에 한층 힘을 보탰다.

리플 법정 승리 이후 속도 붙는 XRP ETF 신청

8월 23일, 일곱 곳의 자산운용사가 등록신고서를 업데이트했다. 명단에는 캐너리 캐피털(Canary Capital), 코인셰어즈(CoinShares), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 21셰어스(21Shares), 위즈덤트리(WisdomTree), 그레이스케일(Grayscale), 비트와이즈(Bitwise)가 포함됐다. 이들 모두가 개정된 S-1 서류를 제출했는데, 제출 시점 때문에 업계 관계자들의 주목을 받았다.

ETF 스토어(ETF Store)의 사장 네이트 제라치(Nate Geraci)는 이렇게 많은 발행사가 한꺼번에 움직이는 것은 이례적이라고 지적했다. 그는 이러한 묶음 제출이 XRP ETF 승인 전망에 대한 강력한 신호라고 평가했다.

S-1 amendments rolling in today on spot xrp ETFs… Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares, WisdomTree, & Bitwise so far. Highly notable to see them cluster like this. Very good sign IMO. pic.twitter.com/Ee7ZPdBuPW — Nate Geraci (@NateGeraci) August 22, 2025

해당 서류들은 제2 연방순회항소법원이 리플 랩스와 SEC 간 소송에서 공동 소취하 합의를 승인한 지 불과 몇 시간 만에 제출됐다.

앞서 코인스피커(Coinspeaker)는 장기 소송의 종결을 위해 SEC가 리플과의 공동 소취하를 확인했다고 보도했다.

이번 판결로 분쟁이 공식적으로 마무리되며, 리플은 소송의 그늘 없이 앞으로 나아갈 길이 열렸다. 애널리스트들은 이 결과가 개정 신청이 잇따른 중요한 요인이라고 보고 있다.

블룸버그(Bloomberg)의 애널리스트 제임스 세이퍼트(James Seyffart)는 제출 러시가 최근 SEC의 피드백과 거의 확실하게 연결되어 있다고 밝혔다. 그는 발행사들이 규제 당국으로부터 동일한 코멘트에 응답하면서 같은 시점에 업데이트를 제출했을 가능성이 높다고 설명했다.

세이퍼트는 이러한 흐름이 예상된 일이었지만, XRP ETF를 기다리는 이들에게는 여전히 긍정적인 진전이라고 덧붙였다.

한편 블룸버그 ETF 리서치팀은 현재 승인 가능성을 약 95%로 보고 있다. 그들의 분석에 따르면 결정은 단계적으로 내려질 전망이며, 첫 결과는 10월 말 무렵 나올 가능성이 크다.

시장 반응 속 기대감 고조

이제 관심은 XRP ETF가 더 넓은 시장에 어떤 의미를 가질지로 쏠리고 있다. JP모건(JPMorgan) 보고서에 따르면 현물 XRP 펀드는 거래 첫해에 최대 80억 달러(약 11조864억원)의 자금 유입을 끌어올 수 있다.

이 수치는 ETF가 출시된 뒤 강한 관심을 모았던 다른 주요 디지털 자산들과 비슷한 수준이다.

시장도 이미 반응을 보였다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 리플은 3.03달러(약 4,199원)에 거래되고 있으며, 하루 만에 7% 이상 상승했다. 흥미롭게도 이번 상승은 최신 서류 제출뿐 아니라 잭슨홀 경제정책 심포지엄에서 제롬 파월(Jerome Powell) 미 연준 의장이 머지않아 통화정책이 더 완화적으로 전환될 수 있다고 언급한 영향도 받았다.

많은 투자자들에게 리플과 SEC 간 소송의 종결과 잇따른 개정 신청 물결은 리플과 XRP의 새로운 장을 알리는 신호로 받아들여지고 있다. 다음 핵심 시점은 10월로, SEC가 계류 중인 제출 서류들에 대해 결정을 내릴 것으로 예상된다.

그때까지 리플을 비롯한 암호화폐 ETF 전반은 디지털 자산 시장에서 가장 주목받는 화제 중 하나로 남을 것이다. 한편 리플 가격 전망에 대해 애널리스트들은 여전히 긍정적이다. 코인스피커(Coinspeaker)는 최근 변동성에도 불구하고 일부 애널리스트들이 여전히 리플의 목표가를 10달러(약 13,858원)로 제시하고 있다고 전했다.