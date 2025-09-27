구글, 14억 달러 투자로 암호화폐 채굴 기업 Cipher 지분 5.4% 인수

핵심 내용

구글은 플루이드스택의 14억 달러 임대 약정을 지원함으로써 사이퍼의 지분 5.4%를 확보했다.

이번 계약은 기본 10년간의 인프라 공급 계약으로, 연장 옵션이 포함되어 있으며 총 계약 규모는 최대 70억 달러에 이를 수 있다.

이 파트너십은 AI 및 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 대응하기 위한 장기적 인프라 확보 전략의 일환으로 해석된다.

세계 최대 기술 기업 중 하나인 구글(Google)이 암호화폐 채굴 기업 사이퍼 마이닝(Cipher Mining)의 지분 5.4%를 확보하며 블록체인 인프라 확대에 다시 한 번 나섰다. 이번 투자 규모는 총 14억 달러에 달하며, 인공지능 기반 인프라 기업 플루이드스택(Fluidstack)을 통한 장기 임대 계약 보증 형태로 진행됐다.

10년 계약에 최대 70억 달러 규모… 구글의 본격적인 채굴 인프라 진입

이번 거래는 총 30억 달러 규모의 데이터 인프라 계약 중 일부로, 플루이드스택이 사이퍼에 168메가와트(MW)의 고성능 IT 전력을 제공하는 내용을 담고 있다.

구글은 이 가운데 14억 달러에 해당하는 임대 의무를 보증하고, 그 대가로 사이퍼의 보통주 약 2,400만 주를 확보했다. 이에 따라 구글은 사이퍼의 지분 5.4%를 보유하게 됐다.

해당 계약은 기본 10년간 유지되며, 이후 5년 단위로 2회 연장 가능한 옵션이 포함되어 있다. 초기 10년 동안 발생할 매출은 약 30억 달러로 추정되며 만약 최대 연장 시 70억 달러 규모로 확대될 수 있다.

이번이 플루이드스택과 구글 간 두 번째 대형 계약이라는 점도 주목된다. 지난 8월, 구글은 데이터 섹터 인프라 기업 테라울프(TeraWulf)의 고성능 컴퓨팅(HPC) 코로케이션 계약을 플루이드스택을 통해 37억 달러 규모로 보증하며 8%의 테라울프 지분을 확보한 바 있다.

당시 테라울프는 구글의 참여 소식이 전해 지자 주가가 최대 38% 급등하며 시장의 뜨거운 반응을 얻었지만, 이번 사이퍼와의 계약은 시장 반응이 상반된다. 기사 작성 시점 기준 사이퍼의 주가는 12% 하락한 상태로, 투자자들은 해당 협업이 기업 가치에 미치는 영향에 대해 보다 신중한 태도를 보이고 있다.

사이퍼의 주가 하락 배경에는 같은 날 발표된 또 다른 뉴스가 영향을 준 것으로 보인다. 사이퍼는 8억 달러 규모의 회사채 발행 계획을 발표했다. 이 채권은 2031년 10월 만기 예정이며, 초기 매수자에게는 추가로 1억 2,000만 달러 상당의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션이 제공된다. 전체 규모는 약 9억 2,000만 달러에 이를 수 있다.

회사 측은 이번 자금 조달을 통해 2.4GW 규모의 신규 채굴 설비 파이프라인 구축을 가속화하겠다고 밝혔다. 이는 사이퍼가 채굴 처리 용량을 획기적으로 확장하려는 전랴의 일환이며, 구글과의 협업으로 확보된 인프라와 연계되어 기업의 중장기 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다.

구글, AI 인프라 확장에서 암호화폐 채굴까지 포트폴리오 확장 중

구글의 연이은 플루이드스택 지원 사례는 기술기업이 클라우드, AI 인프라 투자에서 암호화폐 채굴 인프라 투자로 전략적 외연을 확장하고 있다는 신호로 해석된다.

특히 구글이 보증 형태로 거대한 임대 계약을 책임지면서도, 실질적인 지분 확보를 병행하는 구조는 자산 리스크는 최소화하면서 전략적 영향력을 극대화하는 방식이다.

이러한 행보는 향후 암호화폐 채굴과 인공지능 연산 인프라 간의 접점이 더욱 확대될 수 있다는 가능성도 시사한다. 고성능 연산을 요구하는 두 산업이 데이터 센터 자원, 전력, 냉각 시스템 등을 공유하며 서로의 성장 발판이 되는 구조로 전환하고 있는 것이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.