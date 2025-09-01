일본 게임사 구미, 리플 25억 엔어치 대량 매입 계획

핵심 내용

구미(Gumi) 이사회는 2025년 9월부터 2026년 2월까지 약 600만 개의 리플(XRP) 토큰(약 237억 원)을 단계적으로 매입하는 계획을 승인했다.

회사는 비트코인(BTC)의 안정성을 보완할 자산으로 XRP를 성장형 투자 자산으로 포지셔닝, 이중 암호화폐 전략을 수립했다.

이번 결정에는 SBI홀딩스(SBI Holdings)와의 파트너십이 영향을 주었으며, 이는 일본 내 RLUSD 스테이블코인의 2026년 초 출시 계획과도 맞물려 있다.

구미(Gumi)는 공식 발표를 통해 이사회가 리플(XRP) 매입을 승인했으며, 이를 통해 기존의 비트코인(BTC) 보유 자산을 보완할 계획이라고 밝혔다.

공식 발표에 따르면, 구미 이사회는 XRP에 25억 엔(약 237억 원) 규모의 전략적 투자를 승인했으며, 2025년 9월부터 2026년 2월까지 단계적으로 약 600만 개의 토큰을 취득할 계획이다.

2025년 2월, 구미는 비트코인에 10억 엔(약 92억 원)을 투자하며 암호화폐 시장에 첫 발을 내디뎠다. 이번 새로운 계획은 이러한 접근을 확장한 것으로, 2025년 9월부터 2026년 2월까지 리플 매입이 예정돼 있다.

회사는 이번 리플 매수가 블록체인 기반 수익 기회와 자산 구조를 장기적으로 정렬하려는 전략을 반영한다고 시사했다. XRP를 추가함으로써, 구미는 리플이 뒷받침하는 글로벌 결제 및 송금 생태계에서 입지를 더욱 강화하려 하고 있다.

또한 구미는 비트코인이 단순한 가치 저장 수단에 머무는 것과 달리, 리플이 금융적 활용성을 제공한다고 강조했다. 이에 따라 비트코인은 회사의 수익 창출 및 안정 자산으로, XRP는 블록체인 기반 금융 서비스의 성장 영역에 접근할 수 있는 성장 자산으로 활용할 방침이다.

구미, 리플 보유로 리플-SBI홀딩스 파트너십 강화

구미는 이번 XRP 매수 결정의 핵심 요인으로 SBI홀딩스(SBI Holdings)와의 주주 관계를 꼽았다. SBI는 일본 내 리플(Ripple)의 최대 파트너로, 일본 및 아시아 시장 전반에 블록체인 결제 시스템을 도입하기 위한 합작법인 SBI 리플 아시아(SBI Ripple Asia)를 공동 운영하고 있다. 구미는 SBI의 영향력을 고려할 때 XRP가 자사 사업과 “전략적으로 호환된다”고 설명했다.

리플과 SBI는 최근, 2026년 초 일본 내 RLUSD 스테이블코인 출시 계획을 발표했으며, 이를 통해 기업들에게 규제된 신뢰성 있는 결제 수단을 제공한다는 목표를 세웠다. 구미는 이번 XRP 매수가 이러한 광범위한 전략과 맞닿아 있으며, 리플이 여전히 역내 국경 간 결제 및 유동성 네트워크의 핵심 축을 담당하고 있다고 강조했다.

또한 구미는 향후 비트코인과 XRP 보유 자산을 매 분기 시가로 평가해 손익을 손익계산서에 반영할 계획임을 확인했다. 이는 디지털 자산을 투명하게 관리하고, 재무 보고 구조에 적극 통합하겠다는 의지를 보여준다.

구미는 비트코인 보유 외에도, 국경 간 결제 인프라에서 XRP가 수행하는 핵심적 역할, 특히 송금과 유동성 공급 측면에서 제공하는 대체 활용성을 높게 평가하고 있다. 이에 따라 회사는 이중 자산 전략을 채택해, 비트코인을 통해 안정성을 확보하고 리플을 통해 성장 잠재력을 추구한다는 계획이다.

가격 측면에서, 리플은 이번 주 초 중요한 3달러(약 4,178원) 지지선을 잃은 뒤 금요일 차익 실현 매물이 늘어나며 하루 동안 5% 하락, 9월 1일 기준 2.73달러(약 3,801원)에 거래되고 있다.

