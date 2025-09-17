하이퍼리퀴드(HYPE)·바이낸스코인(BNB) 강세…금 가격 사상 최고치 경신

핵심 내용

금 가격이 온스당 3,700달러를 돌파하며 사상 최고가를 기록했으며, 이는 미국 연준의 정책 불확실성과 지정학적 긴장 속에서 투자자들이 안전자산을 선호하고 있다는 것을 보여준다.

비트코인 가격은 11만5천 달러 아래에서 횡보하고 있으며, 리플, 솔라나, 도지코인 등은 화요일에 소폭 상승세를 보였다.

하이퍼리퀴드와 바이낸스 코인은 주요 상승 암호화폐로 부상했으며, 향후 시장 변동성을 앞둔 투기적 매수 움직임을 시사했다.

9월 16일 화요일에 금 가격이 사상 처음으로 온스당 3,700달러(약 512만 원)를 돌파했다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)의 정책 결정을 앞두고 글로벌 투자자들이 안전자산 비중을 늘린 결과다.

시장은 여전히 연준의 금리 인하를 예상하고 있지만, 최근 인플레이션 지표와 고조되는 지정학적 갈등이 겹치면서 투자자들이 위험자산 대신 금을 리스크 헤지 수단으로 선택하고 있다.

금 가격이 3,700달러(약 512만 원)를 돌파하면서 암호화폐 시장에도 파급력을 미쳤다. 다만 화요일 기준 암호화폐 시장의 모멘텀은 혼조세를 보였다. 비트코인(BTC) 가격은 이번 주 초 여러 차례 돌파 시도가 무산되면서 11만5천 달러(약 1억 5,950만 원)를 하회하고 있다.

이더리움(ETH) 가격은 하루 동안 0.81% 하락했으며, 트론(TRON) 토큰은 0.3% 소폭 하락했다. 반면 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 리플(XRP), 솔라나(SOL), 도지코인(DOGE), 카르다노(ADA) 가격은 소폭 상승세를 기록했다.

바이낸스 코인(BNB) 및 하이퍼리퀴드(HYPE) 또한 주요 알트코인 상승 종목으로 부상했다. 바이낸스 코인은 2% 상승하여 935달러(약 129만 원)를 기록하며 시가총액은 1,280억 달러(약 177조 5,360억 원)에 달했다. 같은 기간 하이퍼리퀴드는 1.8% 상승하여 53달러(약 73,411원)를 기록했고, 시가총액은 179억 달러(약 24조 8,213억 원)로 증가했다.

이는 투기적 포지션의 증가세를 의미할 수 있다. 트레이더들이 시장이 활성화되기 전에 거래소 토큰을 매수하여 수수료 할인이나 보상을 받는 경우가 많기 때문이다.

하이퍼리퀴드(HYPE) 가격 전망: 매수세로 60달러를 돌파할 수 있을까?

하이퍼리퀴드 가격은 최근 돌파 이후 55달러(약 76,285원)를 향해 상승세를 이어가고 있으며, 현재 53달러(약 73,411원) 수준에서 조정을 받고 있다. 심리적 지지선인 50달러(약 69,350원) 위에서 가격이 유지되고 있어 탈중앙화 거래소 이용자들의 수요가 여전히 활발하다는 것을 보여준다.

또한 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표에 따르면 하이퍼리퀴드 코인은 49.27달러(약 68,336원)의 지지선과 58.56달러(약 81,200원)의 저항선 사이에서 횡보하고 있다. 거래량이 줄었음에도 불구하고 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 여전히 강세를 나타내고 있다. 파란색 MACD선이 2.75로, 빨간색 시그널선인 2.36 위에 위치하며 매수 우위를 확인할 수 있다.

만약 매수세가 50~52달러(약 69,350~72,124원)의 구간을 방어한다면, 하이퍼리퀴드 가격은 볼린저 밴드 상단의 저항선인 58.56달러(약 81,200원)를 재시험할 수 있다. 해당 가격대를 명확하게 돌파한다면 다음 저항 구간인 62달러(약 85,994원)까지 상승할 가능성이 있다. 반대로 50달러(약 69,350원)선을 지키지 못할 경우 차익 실현 매물이 쏟아지면서 49.27달러(약 68,336원)의 볼린저 밴드 중단 지지선까지 하락할 수 있다.

미국 연준의 금리 결정과 관련하여 투자자들의 거래 활동이 활발해진다면, 하이퍼리퀴드 코인 가격은 며칠 내 60달러(약 83,220원) 부근을 다시 시험하는 돌파 시나리오가 나타날 수도 있다.

베스트 월렛 토큰 사전 판매, 하이퍼리퀴드 랠리와 함께 모멘텀 확보

최근 금 가격이 사상 최고가를 기록하고 하이퍼리퀴드와 바이낸스 코인이 강세 신호를 보이는 흐름 속에서, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 초기 단계의 프로젝트들도 투자자들의 관심을 받고 있다. 베스트 월렛은 기관 수준의 보안성을 갖춘 멀티체인 암호화폐 지갑 솔루션으로, 투자자들이 투자 포트폴리오를 다각화하려는 흐름에 맞춰 부상하고 있다.

베스트 월렛 토큰은 사전 판매를 통해 1,590만 달러(약 220억 4,730만 원) 넘게 모금했다. 이는 가격이 횡보하고 있는 대형 알트코인에서 상승 여력이 큰 신규 프로젝트로 자금이 이동하고 있다는 것을 보여준다. 베스트 월렛 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛 토큰 사전 판매에 참여할 수 있다. 현재 토큰 판매 가격은 0.025655달러(약 35.58원)로, 가격 인상까지 1일 11시간 남았다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.