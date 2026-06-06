역대 최고가 찍은 하이퍼리퀴드(HYPE), 6월 대규모 물량 풀린다

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 핵심 기여자 베스팅 일정에 따라 이번 6월에도 HYPE 코인 신규 물량이 해제된다. 2026년 1월부터 매월 6일 진행돼 온 월별 언락 일정의 연장선으로, 누적 규모가 이제 스테이커·트레이더·장기 보유자 모두 예사롭게 넘길 수 없는 수준에 이르렀다.

앞선 트랜치들은 명목 가치 기준 3억 달러를 웃돌았으며, 2026년 중반 현재 전체 10억 HYPE 공급량의 61% 이상이 여전히 잠겨 있어 향후 물량 방출 일정은 2027년까지 이어진다.

🚨 More Than $975M Set to Hit the Market this Week (June 1–7)$HYPE leads the schedule with a massive $689.7M unlock on June 6, accounting for nearly 71% of all tokens unlocking during the week.



While the headline number looks significant, the actual impact may be far smaller… https://t.co/7ruPPYxFrN pic.twitter.com/wIECQwNH53 — Eazyscalp (@eazyscalp) June 4, 2026

언락은 단기 매도 압력이라는 위협인 동시에, 탈중앙화 토큰 분배를 진전시켜 하이퍼리퀴드 L1 메인넷과 같은 지분증명(PoS) 네트워크의 복원력을 높이는 기회이기도 하다. 이번 언락은 HYPE가 당일 기준 12% 하락해 약 59달러에 거래되는 시점에 도래했다. 지난 수개월간 36% 급등하며 75.48달러의 사상 최고가를 경신한 뒤 조정을 받는 국면이다.

암호화폐 베스팅의 본질, 그리고 6월 언락이 단순한 일정 이벤트가 아닌 이유

암호화폐 베스팅은 장기 근무를 유도하기 위해 직원에게 분할 지급되는 보너스에 비유할 수 있다. 하이퍼리퀴드 초기 기여자들에게는 HYPE 코인이 일시에 지급되지 않고 시간을 두고 단계적으로 해제된다.

구체적으로는 1년 이후 2027년까지 24개월에 걸쳐 선형 베스팅이 적용된다. 기여자들은 2026년 1월 첫 번째 언락으로 약 120만 HYPE 코인을 수령했다.

6월 언락도 같은 선형 해제 구간에서 이뤄지며, 핵심 기여자들에게 전체 공급량의 약 23.8%에 해당하는 2억 3700만~2억 3800만 HYPE 코인이 배분된다. 이 과정은 하이퍼리퀴드 레이어 1 메인넷 상에서 예측 가능하고 투명하게 진행되며 모든 토큰 이동이 실시간으로 확인된다.

다만 언락 이후 기여자들이 보유 물량을 어떻게 처리할지는 여전히 불확실하며, 가격과 스테이킹 동향에 영향을 미칠 수 있다.

공급량 수치와 가격 리스크

현재 유통 중인 HYPE 코인은 최대 공급량 10억 개 중 약 2억 3800만 개로, 매월 기여자 트랜치는 유통 공급량에 상당한 영향을 준다. 예컨대 2026년 2월에 해제된 약 992만 HYPE는 당시 유통 공급량의 약 2.7~2.8%에 해당했다. 6월에도 유사한 규모의 해제가 예상되며, 이 시점 시가총액은 62억~86억 달러 사이로 추정된다.

그러나 언락 규모만으로 가격 방향이 결정되지는 않는다. 하이퍼리퀴드의 높은 거래량과 깊은 유동성(TVL 기준 통상 5억~10억 달러)은 언락 이벤트에 따른 매도 압력을 완충하는 역할을 한다. 일평균 거래량이 충분히 높으면 대규모 매도도 시장이 흡수할 수 있지만, 거래량이 적을 경우 충격은 더 크게 나타난다. 6월을 앞두고 세 가지 시나리오를 상정할 수 있다.

강세 시나리오: 해제된 토큰 대부분이 재스테이킹되거나 보유되면서 공급 과잉 우려가 해소되고 플랫폼 수수료 수입에 힘입어 HYPE 가격이 안정되거나 상승한다.

기본 시나리오: 트랜치의 약 20~40%가 매도되며 5~15% 조정이 나타나지만, 낮아진 가격에서 수요가 살아나며 2~3주 안에 반등한다.

약세 시나리오: 조직적 매도와 전반적인 시장 약세가 맞물려 급격한 하락이 발생한다. 다만 언락 이후 거래소 유입량이 낮게 유지된다면 이 시나리오는 현실화되지 않을 수 있다.

결정적 변수는 언락 후 48시간 이내 기여자들의 스테이킹 행동이다. 리스테이킹은 장기 신뢰를 의미하고, 거래소 입금은 매도 의사를 시사한다. 두 가지 모두 온체인에서 실시간으로 확인 가능하다.

6월 언락이 하이퍼리퀴드 스테이킹 보상에 미치는 실질적 영향

현재 HYPE 코인을 스테이킹 중이거나 검토 중인 투자자, 검증자라면 주목해야 할 대목이다.

스테이킹 수익률은 공유 풀에서 받는 배당과 같다. 풀 규모가 그대로인데 수익을 나누는 사람이 늘어나면 개인 몫은 줄어들고, 결국 토큰 언락마다 희석 리스크가 발생한다.

하이퍼리퀴드 레이어 1 메인넷의 스테이킹 수익은 초당 최대 20만 건의 주문을 처리하는 하이퍼코어(HyperCore) 거래 수수료에서 주로 창출된다. 신규 코인 발행에 의존하는 작업증명 네트워크와 달리, 하이퍼리퀴드의 보상은 플랫폼 활동과 긴밀하게 연동돼 있어 공급 확대에 따른 스테이킹 APR 변동을 어느 정도 완충한다.

해제된 토큰이 스테이킹으로 흘러들면 총 스테이킹 공급량이 늘어나 수수료 수입이 함께 성장하지 않는 한 개인별 APR이 압축된다. 반대로 매도된다면 유통 공급량은 늘지만 기존 스테이커 입장에서는 희석 효과가 줄어든다.

두 경우 모두 나름의 부담이 있지만, 꾸준한 수수료 수입과 플랫폼의 기관 투자자 기반 확대를 감안할 때 단기적으로는 점진적인 수익률 압축 가능성이 더 높다. 스테이커들은 수익률이 서서히 정상화되는 환경에 적응할 필요가 있으며 이는 네트워크의 위기 신호가 아닌 성숙의 징표로 해석하는 것이 타당하다.

앞서 살펴보았듯 하이퍼리퀴드의 지속적인 토큰 언락과 스테이킹 수익률의 점진적 압축은 메인넷이 고도화되는 과정에서 거쳐야 할 필연적인 ‘성숙기의 신호’다.

다만 이처럼 메이저급 인프라 자산들의 공급량이 늘어나고 수익률이 정상화되는 시기에 접어들면, 공격적인 성향의 스마트 머니는 포트폴리오의 일부를 떼어 아직 토큰 희석 우려가 없고 상방 천장이 열려 있는 ‘극초기 단계의 대안 인프라’로 재배분하는 전략을 취하곤 한다.

특히 하이퍼리퀴드와 같이 대규모 자본이 락업된 기성 생태계와 달리, 자본 파편화 문제를 신선한 아키텍처로 해결하려는 신생 레이어3 솔루션과 같은 프로젝트들은 초기 단계부터 독자적인 유동성을 흡수하며 차세대 대안처로 부각되고 있다.

유통 공급량의 충격을 견뎌내야 하는 성숙기 자산의 리스크를 분산하고, 진입 단가가 가장 저렴한 최바닥 시점에서 비대칭적 수익 기회를 모색하려는 투자자라면 현재 글로벌 자금이 새로 뭉치는 신생 프로젝트들의 온체인 데이터를 선제적으로 분석할 필요가 있다.

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면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.