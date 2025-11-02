원화 스테이블코인 ‘KRWQ’ 출시… IQ·프랙스, 베이스 생태계 확장 본격화

핵심 내용

KRWQ는 한국 원화(KRW)로 표시된 최초의 본격적인 스테이블코인으로, 지금까지 비어 있던 원화 기반 시장의 공백을 메우기 위한 프로젝트다.

이 토큰은 블랙록의 BUIDL 펀드로 운용되는 프랙스 인프라를 기반으로 하며, 레이어제로의 OFT 표준을 적용해 여러 블록체인 간 완전한 상호운용성을 갖췄다.

KRWQ의 발행과 상환은 KYC 인증을 마친 사용자만 이용할 수 있으며, 한국 거주자는 참여할 수 없다.

이는 국내 규제 환경을 고려해 설계된 조치로, 글로벌 디파이 생태계에서 원화 기반 유동성을 공급하는 데 초점을 맞추고 있다.

아이큐(IQ)와 프랙스(Frax)는 10월 30일, 한국 원화(KRW)에 1:1로 연동된 스테이블코인 ‘KRWQ’를 공식 출시했다고 발표했다. 이 토큰은 코인베이스의 이더리움 레이어2 네트워크인 베이스에서 발행됐으며, 원화 기반 스테이블코인 시장의 공백을 메우기 위한 첫 대규모 프로젝트로 평가된다.

KRWQ는 레이어제로(LayerZero)의 옴니체인 퍼져블 토큰(Omnichain Fungible Token, OFT) 표준과 스타게이트(Stargate) 브리지를 기반으로 작동해, 여러 블록체인 간 자산 이동 시 슬리피지 없이 빠른 전송이 가능하다.

첫 번째 KRWQ-USDC 유동성 풀은 에어로드롬(Aerodrome)에 개설되었고, 4천만 달러 이상의 자산을 운용 중인 브레인다오(BrainDAO)가 유동성 확장을 담당한다.

레이어제로랩스는 이번 기술이 법정화폐 기반 자산을 여러 블록체인 네트워크에서 직접 이동할 수 있게 함으로써, 기존의 제한된 결제 인프라를 한 단계 확장했다고 설명했다.

KRWQ의 발행과 상환은 거래소, 마켓메이커, 제도권 파트너 등 KYC 인증을 마친 기관 전용으로만 이뤄지며, 한국 내 거주자를 대상으로는 제공되지 않는다. 프로젝트의 핵심 목적은 글로벌 디파이 시장에서 원화 기반 유동성을 확보하는 데 있다. 또한 한국 국회에서 논의 중인 스테이블코인 규제 법안에 대비한 설계라는 점에서도 주목된다.

KRWQ는 블랙록(BlackRock)의 BUIDL 펀드와 슈퍼스테이트(Superstate)의 USTB 펀드로 구성된 프랙스(Frax)의 스테이블코인 인프라 위에서 개발됐다. 프랙스는 미국 국채를 토큰화해 준비금을 운용하는 방식을 채택하고 있으며, 테더(Tether) 이후 가장 신뢰성 있는 모델 중 하나로 평가받는다.

프랙스 측은 이번 협업을 “검증된 인프라를 한국 원화 시장으로 확장하는 중요한 단계”라고 밝혔다. 현재 KRWQ의 발행량은 약 1억 4,454만 개, 준비금 비율은 102.4% 수준으로 유지되고 있다. 다만 제3자 회계 감사 보고서는 아직 공개되지 않은 상태다.

한국 시장 진출과 확장 전략

한국 시장에서의 움직임도 빠르게 나타나고 있다. IQ는 2018년부터 국내 블록체인 생태계에서 활발히 활동해왔으며, 자본 통제와 내수 중심의 구조로 인해 ‘김치 프리미엄’이 형성된 시장 환경 속에서 업비트, 빗썸 등 주요 거래소와의 연계를 통해 유동성을 확보해왔다.

최근 의 업비트 상장은 거래량 급증을 이끌며 시장 인지도를 높였다. 프로젝트의 깃허브(GitHub) 저장소에는 기술 아키텍처가 상세히 공개되어 있으며, ERC-4626 기반 수탁 금고 구조와 체인링크 오라클 통합 설계가 포함되어 있다.

향후 KRWQ는 기와(Giwa), 카이아(Kaia), 프랙스탈(Fraxtal) 네트워크로 확장을 추진할 계획이다. 이를 통해 원화 스테이블코인의 유통 범위를 넓히고, 아시아 지역 내 디파이 및 결제 시장에서 경쟁력을 강화한다는 전략이다.