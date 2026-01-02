도지코인, ETF 수요 부진 속 약세 지속…2026년 초 추가 하락 가능성 제기

핵심 내용

도지코인은 기술적 약세 신호와 ETF 수요 부진이 겹치며 2026년 초에도 하방 압력이 지속되고 있다.

신규 자금 유입이 확인되지 않는 한, 단기 반등보다는 추가 조정 가능성이 더 크다는 분석이 우세하다.

도지코인(DOGE) 가격은 2025년 한 해 동안 약 61% 급락하며 큰 조정을 겪었다. DOGE는 현재 0.12달러 선에서 거래되고 있다.

2026년이 시작됐음에도 도지코인에 대한 시장 전문가들의 분석은 여전히 부정적이다. 일부 분석가들은 도지코인이 올해 초 새로운 저점을 시험할 가능성이 있다고 경고한다.

온체인 지표 전반이 약세 흐름을 가리키는 가운데, 도지코인 관련 ETF에 대한 수요 부진 역시 시장의 비관적 전망을 뒷받침하고 있다는 평가다.

도지코인 가격 약세 신호 포착

가상자산 분석가 마르젤(Marzell)에 따르면 도지코인 가격 차트는 추가 하락 가능성에 영향을 주는 여러 신호를 보이고 있다. 그는 최근 DOGE 가격 차트에서 ‘데드크로스(death cross)와 헤드 앤 숄더(head and shoulders) 패턴이 동시에 형성됐다고 지적했다. 해당 패턴들은 통상적으로 하락 추세 전환을 시사하는 신호로 해석된다.

마르젤은 현재의 시장 구조와 매도 압력이 지속될 경우 도지코인 가격이 0.08달러 수준까지 하락할 가능성도 배제할 수 없다고 전망했다.

이러한 약세 전망은 시장 전반의 데이터와도 맞물린다. 도지코인 선물 시장의 미결제약정(Open Interest)이 감소세를 보이면서 트레이더들의 관심과 참여가 빠르게 식고 있음이 확인되고 있다. 이는 단기적으로 DOGE에 대한 수요가 약화되고 있음을 보여주는 지표로 풀이된다.

#Dogecoin is showing strong bearish signals, forming death cross and head-and-shoulders patterns, with technical indicators pointing to further downside toward $0.08. 🔅 Weak ETF demand and declining futures open interest reinforce the ongoing sell-off. 🟨 Trade $DOGE on WEEX:… pic.twitter.com/cgJnTNSjwd — Marzell (@MarzellCrypto) December 27, 2025

다만 도지코인에 대해 모든 시장 참여자가 비관적 전망만 내놓은 것은 아니다. 가상자산 분석가 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 도지코인이 현재 투자자 비관론이 극대화되는 ‘사이클 후반 국면’에 진입하고 있다고 진단했다.

그는 최근 X 채널을 통해 도지코인 가격이 개인 투자자들의 비관 심리가 짙어지는 전형적인 후기 사이클 구간에 들어섰다고 설명했다.

아울러 과거 시장 사이클에서도 도지코인은 개인 투자자들 사이에서 이른바 ‘이미 끝난 자산’이라 인식되는 시기를 반복적으로 거쳐왔다며, 현재의 부정적 인식 역시 이전 사이클과 유사한 흐름일 수 있다고 덧붙였다.

$Doge/monthly

In every cycle, #Dogecoin experiences a period when retailers believe it's dead.

✍️ We are now in that period. pic.twitter.com/2r3Ph9ykiw — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) December 31, 2025

도지코인 ETF 수요 급감

도지코인은 1월 초 거래에서도 0.12달러 선을 하회하며 단기 가격 모멘텀이 여전히 약한 모습을 보이고 있다. 이는 매수세가 충분히 유입되지 못하고 있음을 시사하는 대목이다.

기관 투자자 측의 수요 역시 눈에 띄게 위축한 상태다. 2025년 11월 말, 미국에서 출시된 현물 도지코인 ETF는 기대와 달리 시장에서 뚜렷한 존재감을 확보하지 못하고 있다.

소소밸류(SoSoValue) 집계에 따르면, 11월 24일 거래 개시 이후 도지코인 ETF는 대부분의 거래일에서 순유입·순유출 모두 없는 ‘제로 플로우’를 기록했다. 현재 이들 상품의 총 순자산 규모는 약 507만 달러로, 미국 상장 가상자산 ETF 가운데 가장 낮은 수준에 머물러 있다.

신규 자금 유입이 재개되거나 시장 심리가 뚜렷하게 개선되지 않는 한, 도지코인은 당분간 하방 압력에서 벗어나기 어려울 것으로 보인다.

특히 수요 부진이 2026년까지 이어질 경우, DOGE 가격이 단기간 내 의미 있는 반등을 시도하기는 쉽지 않다는 경고도 나온다. 일부 분석가들은 현재와 같은 환경이 지속되면 도지코인은 장기적 조정 국면에 머물 가능성도 배제할 수 없다고 지적한다.

더보기: 도지코인 ETF, 200만 달러 자금 유입… 도지코인 전망은?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.