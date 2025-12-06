도지코인, 활성 주소 7만 개 돌파에도 ‘0.02달러’가 최대 승부처인 이유

핵심 내용

도지코인이 0.20달러 부근에서 약 117억 2천만 개에 달하는 막대한 매물벽에 직면해 있어 상승 시 강한 저항이 예상된다.

네트워크 활성 주소 수는 9월 이후 최고 수준인 7만 개를 돌파하며 온체인 활동이 크게 되살아나고 있다.

DOGE 관련 현물 ETF 유입액이 누적 285만 달러를 기록했으나, 12월 4일 이후 신규 유입이 일시 중단된 상태다.

도지코인(DOGE) 가격이 주봉 차트상 장기 하락 추세선 아래에 갇히며 답답한 흐름을 이어가고 있다. 특히 0.20달러 구간에 형성된 거대한 매물대가 상승 반전을 노리는 도지코인의 최대 걸림돌로 지적된다.

저명한 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)의 분석에 따르면, 현재 0.2028달러에서 0.2044달러 사이의 좁은 가격대에 무려 117억 2천만 개의 도지코인이 집중되어 있다. 이 구간은 과거 해당 가격대에 진입했다가 손실을 보고 있는 많은 투자자가 “본전만 오면 팔겠다”는 심리로 대기하고 있는 악성 매물대(Supply Wall)로 작용한다.

즉, 도지코인 가격이 회복세를 타고 이 구간에 접근할 때마다, 원금을 회수하려는 매도 물량이 쏟아져 나와 상승 탄력을 둔화시킬 가능성이 매우 높다는 것이다. 그럼에도 불구하고, 도지코인은 여전히 가장 유망한 밈코인 중 하나로 평가받고 있으며, 일부 분석가들은 장기적으로 1달러 돌파 가능성도 열려 있다고 보고 있다.

도지코인 네트워크 활동 증가 및 ETF 자금 유입

가격의 정체와는 대조적으로 도지코인 네트워크의 내실을 보여주는 온체인 데이터는 긍정적인 신호를 보내고 있다. 마르티네즈는 도지코인 네트워크 활성 주소 수가 71,589개로 급증했다고 지적했다. 이는 지난 9월 이후 가장 높은 수치다.

가격 차트에서는 아직 강력한 돌파 신호가 나타나지 않았지만, 실제 사용자들의 참여도와 관심은 다시 살아나고 있음을 입증하는 데이터다.

기관 자금의 흐름을 보여주는 ETF 시장 동향도 주목할 만하다. 소소밸류(SoSoValue)의 데이터에 따르면, 그레이스케일의 GDOG와 비트와이즈의 BWOW 등 관련 상품에 지난 12월 3일 하루 동안 17만 7,250달러가 순유입됐다. 두 ETF의 누적 자금 유입은 총 285만 달러에 달한다.

그러나 바로 다음날인 12월 4일에는 도지코인 관련 ETF에 신규 자금 유입이 기록되지 않았다. 이는 기관 투자자들이 현재의 시장 상황을 관망하며 포지션 구축에 신중을 기하고 있음을 시사한다.

DOGE 가격 분석: 상승 시나리오와 하락 위험

기술적 분석 관점에서 주봉 차트를 살펴보면, 도지코인은 0.13~0.14달러 부근의 수평 지지선을 힘겹게 지켜내고 있다. 해당 구간에 대한 반복적인 테스트는 매수 세력이 여전히 이 가격대를 방어하고 있음을 의미한다.

현재 도지코인 가격은 볼린저 밴드 내에 머물고 있으나, 캔들이 밴드 하단부에 근접해 있어 아직은 매도 세력이 시장 우위를 점하고 있는 형국이다.

본격적인 상승 추세로 전환하기 위해서는 도지코인이 2025년 초 고점부터 이어져 온 하락 추세선을 뚫고 올라가는 것이 급선무다. 만약 도지코인이 하락 추세선을 상향 돌파하고 1차 저항선인 0.17달러를 탈환한다면, 앞서 언급한 0.20달러 구간의 대규모 매물대 소화가 다음 시험대가 될 것이다.

반면 하락 시나리오도 배제할 수 없다. 만약 현재의 지지 기반인 0.13~0.14달러 선이 무너질 경우, 볼린저 밴드 하단을 이탈하며 0.10달러까지 추가적인 가격 조정이 발생할 가능성이 크다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터 기준, 현재 도지코인 가격은 0.1398달러이며, 시가총액은 약 225억 달러 수준이다.

도지코인은 여전히 거대한 매물대와 장기 하락 추세선이라는 구조적 부담을 안고 있지만, 온체인 지표 개선과 ETF 수요 유입 같은 긍정적 요소도 동시에 포착되고 있다. 가격 흐름과 펀더멘털이 엇갈리며 단기 방향성은 불확실하지만, 핵심 지지선을 유지하는 한 향후 추세 전환의 여지는 남아 있다는 것이 전문가들의 공통된 평가다.

결국 향후 흐름을 결정짓는 관건은 0.17달러 돌파와 0.20달러 매물대 소화 여부가 될 전망이다. 단기 변동성 속에서도 네트워크 활동 증가와 기관 관심이 이어지는 만큼, 도지코인의 향후 움직임은 알트코인 시장 전반의 분위기를 가늠하는 중요한 바로미터로 작용할 것으로 보인다.

