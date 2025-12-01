도지코인 ETF, 200만 달러 자금 유입… 도지코인 전망은?

핵심 내용

도지코인은 22%의 급락 이후 9% 반등하며 현재 약 0.1493달러 부근에서 거래되고 있다.

신규 도지코인 ETF(GDOG + GWOW)에는 약 200만 달러 규모의 순유입이 확인됐다.

주요 지지선은 0.08달러, 핵심 저항선은 0.20달러로 제시된다.

밈코인의 대표 주자 도지코인(DOGE)이 지난 달 22% 하락하며 힘든 시기를 보냈지만, 도지코인 ETF 출시 이후 다시 주목을 받고 있다. 기사 작성 시점 기준 도지코인의 가격은 0.1349달러 수준이다. 이와 함께 도지코인 기반 상장지수펀드(ETF)들도 의미 있는 자금 유입을 기록하며 회복세에 힘을 더할지 시장이 지켜보고 있다.

최근 출시된 두 개의 도지코인 ETF, 즉 그레이스케일의 GDOG와 비트와이즈(Bitwise)의 GWOW는 각각 약 380만 달러, 248만 달러의 순자산 규모를 기록하고 있다. 두 상품 모두를 합하면 약 200만 달러 이상의 순유입이 발생한 것으로 나타났다.

ETF 분석 플랫폼 소소밸류(SoSoValue)에 따르면, 11월 28일에는 도지코인 ETF에 대한 별다른 자금 유입이 없었지만, 그 직전 이틀인 25일과 26일에는 각각 180만 달러와 36만 5천 달러가 유입된 것으로 보고됐다.

반면, 같은 기간 동안 비트코인 ETF에는 7,100만 달러 이상의 대규모 자금이 유입됐다. 이더리움과 솔라나 ETF도 꾸준한 유입을 기록하고 있어, 도지코인은 여전히 본격적인 ETF 수요 폭발을 기다리고 있는 상황이다.

DOGE 가격의 핵심 지지선과 저항선

유명 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 도지코인 가격의 향후 흐름을 결정지을 두 개의 주요 가격대를 지목했다. 지지선은 0.08달러 부근에 있다. 이 가격대는 과거 거래량이 집중된 지점으로, 많은 투자자들의 평균 매입 단가가 형성돼 있는 구간이다.

Key levels for Dogecoin $DOGE: – Support at $0.08

– Resistance at $0.20 pic.twitter.com/WSVbYdgFHs — Ali (@ali_charts) November 29, 2025

저항선은 0.20달러 수준에 형성돼 있다. 이 가격대에는 장기 보유자들이 매도 물량을 대기하고 있는 것으로 보이며, 공급벽이 형성된 상태다.

두 구간 사이에는 가격 밀집대가 넓게 형성돼 있어, 도지코인이 강한 추세를 만들기 위해서는 일정 기간 조정과 횡보를 반복할 가능성이 높다.

DOGE 가격 분석: 조정 끝, 반등 준비?

주간 차트를 살펴보면, 도지코인은 수개월 동안 넓은 하락형 구조 안에서 움직여 왔으며, 현재는 이 구조의 하단 지지선에서 다시 반등을 시도하고 있음을 알 수 있다. 과거에도 이 지지선은 여러 차례 도지코인의 하락을 막아낸 바 있어, 이번에도 강력한 지지 역할을 할 가능성이 크다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 가격 압축 현상을 보여주고 있으며, 상대강도지수(RSI)는 중립선 아래에서 상승 여력을 남겨두고 있다. 이러한 지표들은 향후 상승 돌파의 신호로 해석될 수 있다.

특히 도지코인이 장기 추세선을 상방 돌파할 경우, 0.20달러 구간을 재시험할 가능성이 있으며, 이 구간을 돌파하면 훨씬 더 높은 가격대로 향할 수 있는 여지도 열리게 된다.

비트코인센서스(Bitcoinsensus)에 따르면, 도지코인은 일정한 반복 주기를 따르고 있다. ‘축적 → 상승 → 재축적 → 더 큰 상승’이라는 패턴이 반복되고 있으며, 현재는 또 한 번의 축적 단계에 진입한 것으로 보인다.

이론상으로 이 패턴이 유지된다면, 도지코인은 향후 0.80달러를 목표로 하는 대규모 상승 랠리를 펼칠 수 있는 구조가 형성되어 있다. 이는 도지코인을 2025년 가장 주목할 만한 밈코인 중 하나로 만든다. 다만 이 시나리오가 유효하려면 가격이 0.08달러 지지선을 확실히 지켜줘야 한다.

$DOGE Weekly BULLISH Setup Forming Here 📈💥#Dogecoin has been moving in a very predictable way all throughout this cycle : ✅Accumulation -> Wave Up

✅Larger Accumulation -> Bigger Wave Up If this pattern continues, we could possible hit new all time highs at 0.80$ per… pic.twitter.com/QBxC9Qow4e — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) November 28, 2025

만약 도지코인이 이 지지선을 하향 이탈하게 되면, 지금까지의 구조가 무너지고 전반적인 가격대가 초기화되는 장기 조정 국면에 접어들 수 있다는 점도 유의해야 한다.

도지코인은 현재 기술적 반등 구간에 진입해 있으며, ETF 자금 유입이라는 새로운 수요 촉진 요소도 작용하고 있다. 아직 비트코인이나 이더리움처럼 대규모 기관 자금이 몰리고 있는 단계는 아니지만, GDOG와 GWOW의 ETF 성과는 주목할 만하다.

투자자들은 0.08달러 지지선 유지 여부와 함께, 0.20달러 돌파 시점에 주목할 필요가 있다. 만약 이 가격대를 뚫는다면, 도지코인은 다시 한 번 밈코인 시장의 중심으로 부상할 가능성이 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.