KCEX, 신규 가입자 10% 입금 보너스 및 최대 21,000 USDT 상금 제공

글로벌 가상자산 거래소 KCEX가 신규 투자자를 대상으로 총 2만 1,000달러 규모의 트레이딩 보너스 이벤트를 진행한다. 이번 캠페인은 플랫폼을 처음 이용하는 사람도 쉽게 참여할 수 있도록, 회원가입부터 입금과 거래까지 세 단계로 구성됐다. 신규 사용자는 계정을 개설하고 자금을 입금한 뒤 거래를 시작하기만 하면 즉시 보너스를 받을 수 있다.

KCEX는 이번 이벤트를 통해 새로 들어오는 투자자들이 거래에 자연스럽게 익숙해질 수 있도록 돕고, 이용자 참여를 한층 높이려 한다. 거래를 시작하는 순간부터 보상을 직접 체감할 수 있게 설계된 점이 특히 눈에 띈다.

KCEX 거래소란?

KCEX는 전 세계 100만 명이 넘는 이용자를 보유한 중앙화 거래소(CEX) 플랫폼이다. 미국 FinCEN에 정식 등록되어, 규제 준수와 이용 편의성을 모두 갖춘 안정적인 환경을 제공한다. 이메일만으로 가입해 즉시 거래를 시작할 수 있는 간편한 시스템 덕분에 플랫폼 내 일일 거래량이 100억 달러를 넘는 활발한 시장을 유지하고 있다.

KCEX의 강점은 빠른 체결 속도와 낮은 수수료 정책이다. 현물과 선물 거래 모두 수수료 0%를 적용하고, 시장가 주문 시에도 0.01%만 부과해 업계 최저 수준을 유지한다.

이 거래소는 비트코인, 이더리움, 리플, 테더를 비롯한 85종 이상의 자산을 지원한다. 900개가 넘는 거래쌍이 제공되며, 새로운 프로젝트 상장도 빠르게 이뤄진다. 풍부한 유동성과 탄탄한 시스템을 기반으로, 초보자부터 전문 트레이더까지 누구나 효율적인 거래 환경을 경험할 수 있다.

KCEX 보너스 이벤트: 상세보기 KCEX는 현재 세 가지 보너스 이벤트를 진행하고 있다. 가입 보너스: 이벤트 기간 동안 추천 코드 ‘XUCP5K’를 입력해 KCEX에 가입하고 계좌를 개설하면 최대 470달러 상당의 USDT가 지급된다. 이 보너스는 현금처럼 바로 계정에 반영되어, 시작부터 여유 있는 잔액으로 거래를 시작할 수 있다.

입금 보너스: 신규 사용자가 첫 온체인 입금을 완료하면 입금 금액의 10%가 보너스 크레딧으로 제공된다. 최대 한도는 1,000 USDT이며, 예를 들어 1만 달러를 입금하면 1,000달러의 보너스를 받을 수 있다. 단, 이벤트 기간 동안 순입금액(총입금액 – 총출금액)이 최초 입금액 이상이어야 보너스가 지급된다.

거래 리워드: 신규 사용자의 누적 거래량에 따라 최대 2만 달러 상당의 USDT가 지급된다. 이벤트 기간 동안 체결된 모든 현물과 선물 거래가 대상이며, 거래량은 시장가(테이커) 주문 기준으로 계산된다. 거래량이 많을수록 더 큰 리워드를 받을 수 있다. KCEX 가입하고 보너스 받기

보너스 이벤트 참여하는 방법은?

KCEX 트레이딩 보너스 이벤트는 아래의 세 단계를 통해 간단히 참여할 수 있다.

1단계: 가입하기

이벤트 기간 동안 KCEX 공식 홈페이지에서 신규 계정을 개설한다. 회원가입 시 추천 코드 ‘XUCP5K’를 입력해야 신규 이용자로 인정되어 가입 보너스를 받을 수 있다.

2단계: 입금하기

온체인 전송을 통해 KCEX 지갑으로 암호화폐를 입금한다. 단, 내부 계정 간 송금은 인정되지 않는다. 첫 입금액에 한해 10% 입금 보너스가 적용된다는 점에 주의해야 한다.

3단계: 거래하기

현물 또는 선물 거래를 진행하면 누적 거래량이 자동으로 집계된다. 거래량 구간에 따라 리워드가 활성화되며, 최대 2만 달러 상당의 보너스를 받을 수 있다.

KCEX 이용 약관 및 참여 조건

KCEX 트레이딩 보너스 이벤트 참여 시에는 몇 가지 주요 조건을 반드시 확인해야 한다.

이 캠페인은 지정된 추천 코드 ‘XUCP5K’를 입력해 가입한 신규 이용자만 참여할 수 있다.

한 사람당 하나의 계정만 인정되며, 중복 계정이나 부정 참여가 확인될 경우 모든 보상은 취소된다.

또한 입금 조건은 첫 온체인 입금만 유효하며, 내부 계정 간 송금은 보너스 산정에서 제외된다.

보상은 매월 1일과 15일 이후 7일 이내에 선물 계정으로 지급되고, 지급된 리워드는 7일 동안만 사용할 수 있다.

수수료가 면제된 거래 내역은 리워드 계산에서 제외되며, 거래 기록이 확인되지 않으면 보상이 지급되지 않는다.

이번 이벤트는 일부 지역에서는 참여가 제한된다. 인도, 방글라데시, 나이지리아, 스리랑카, 인도네시아, 태국 등 특정 국가 이용자는 보너스를 받을 수 없다.

KCEX는 이용자가 안심하고 참여할 수 있는 환경을 만들기 위해 공정하고 투명한 이벤트 운영에 주력하겠다고 밝혔다.

결론

KCEX의 보너스 이벤트는 신규 투자자에게 실질적인 혜택을 제공함과 동시에 활발한 거래 문화를 조성하는 데 초점을 맞추고 있다. 가입, 입금, 거래 단계별로 최대 2만 1,000달러 상당의 보너스를 받을 수 있어 트레이더 입장에서는 초기 자금에 대한 부담을 줄이고 수익 기회를 넓힐 수 있다.

합리적인 수수료와 다양한 인센티브 정책을 갖춘 KCEX는 이번 캠페인을 통해 글로벌 시장에서 신뢰받는 거래소로 한 걸음 더 나아가고 있다.

KCEX 가입하고 보너스 받기 next