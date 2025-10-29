헤데라(HBAR) 가격 급등 이유는? ETF 호재에 투자심리 회복

핵심 내용

헤데라(HBAR)의 거래량은 360% 급증해 9억 달러(약 1조 2,891억 원) 이상을 기록했으며, 애널리스트들은 새로운 매수세 유입과 시장 강세 회복을 근거로 들고 있다.

특히 0.21~0.22 달러(약 301~315원) 구간은 헤데라의 주요 저항 영역으로 평가되며, 이 레벨을 확실히 돌파할 경우 0.23 달러(약 329원) 이상으로의 추가 상승이 가능하다는 전망이다.

나스닥(Nasdaq)은 카나리 현물 헤데라 ETF(Canary Spot HBAR ETF) 상장을 공식 확정했으며, 해당 ETF는 비트고(BitGo)와 코인베이스 커스더디(Coinbase Custody)를 통해 실제 헤데라 자산을 수탁 관리하게 된다.

헤데라 해시그래프(Hedera Hashgraph)의 네이티브 암호화폐 헤데라(HBAR)는 10월 28일 16% 급등하며 0.21 달러(약 301원)에 도달했다. 이는 10월 28일 카나리 헤데라 ETF(Canary Hedera ETF) 상장 소식으로 투자 심리가 강하게 살아난 영향으로 보인다. 10월 29일 현재 HBAR 가격은 0.19 달러(약 272원)이다.

상장 소식 이후 매수세가 주도권을 잡으며, HBAR 가격을 한층 더 끌어올리고 있다.

HBAR, 강한 상승 모멘텀 유지

헤데라(HBAR)는 10월 28일 강한 매수세를 받으며, 시가총액이 90억 달러(약 12조 8,907억 원)에 근접하고 일일 거래량도 360% 폭증해 9억 달러(약 1조 2,891억 원) 이상을 기록했다.

애널리스트들은 HBAR 가격이 0.20 달러(약 286원) 위를 유지하는 한, 강세 모멘텀이 계속될 것으로 전망했다.

암호화폐 애널리스트 리스크(RISK)는 헤데라가 0.17 달러(약 243원) 구간을 돌파하며 핵심 저항을 되찾았고, 이는 시장의 강세 전환 신호라고 강조했다.

📊 HBAR Analysis! $HBAR’s chart shows a clear shift in momentum as bulls reclaim control above $0.20. After weeks of sideways movement, price surged sharply from the $0.17 zone, breaking structure and retesting prior resistance. The $0.21–$0.22 region is the key zone to watch,… pic.twitter.com/UeB5sDXITM — RISK (@_Riskkk) October 28, 2025

리스크는 0.21~0.22 달러(약 301~315원) 구간이 현재 중요한 관찰 지점이라며, 이 범위를 명확하게 돌파할 경우 0.23 달러(약 329원) 이상으로의 추가 상승도 가능하다고 분석했다.

그는 또한 거래량 확대가 상승 흐름을 뒷받침하고 있다며, 이는 최근 매집 확대와 단기 전망에 대한 투자자 신뢰 회복을 반영한다고 덧붙였다.

또 다른 암호화폐 시장 애널리스트 ZAYK 차트(ZAYK Charts)는 하락 채널 패턴을 상향 돌파한 데 주목하며, 헤데라 가격이 추가로 50~60% 상승할 잠재력을 갖고 있다고 전망했다.

나스닥, 카나리 현물 HBAR ETF 상장 공식 확정

나스닥(Nasdaq)은 카나리 HBAR ETF(Canary HBAR ETF, 티커: HBR) 상장 안내문을 공식 발표하며, 헤데라 생태계에 대한 기관 투자 접근성 확대의 중요한 이정표를 세웠다.

카나리 HBAR ETF의 거래 시작일은 2025년 10월 28일이며, 헤데라 네트워크(Hedera Network)의 네이티브 토큰인 헤데라(HBAR)에 대한 직접적인 현물 기반 투자 노출을 제공한다.

공시 내용에 따르면, 이 ETF는 비트코(BitGo)와 코인베이스 커스더디(Coinbase Custody)가 실제 HBAR 자산을 수탁 관리하며, 코인데스크 인디시즈(CoinDesk Indices)가 공식 가격 데이터를 제공한다.

이번 상장은 규제된 투자 경로에서 헤데라 접근성을 확장하는 핵심 진전으로 평가되며, 헤데라가 미국 상장 현물 ETF 디지털 자산 라인업에 포함되는 의미 있는 사례가 될 전망이다.

이는 헤데라에게 있어 기관 자금 유입 확대의 분기점이자, 향후 HBAR 가격 상승을 견인할 촉매제 역할을 할 가능성이 크다.

한편, 솔라나(SOL)와 카르다노(ADA)를 포함한 여러 암호화폐 ETF 역시 이번 주 상장을 앞두고 있다. 시장에 이처럼 강한 모멘텀이 형성되는 가운데, 투자자들은 2025년 주목해야 할 유망 암호화폐를 탐색해볼 필요가 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일, 2,500만 달러 이상 모집

헤데라 가격 급등 속에서, 시장의 관심은 비트코인 하이퍼(HYPER)로 이동하고 있다. 이 프로젝트는 프리세일 누적 모집액이 2,500만 달러(약 357억 8,250만 원)를 돌파했다.

비트코인(BTC) 기반 레이어2 확장 솔루션을 표방하는 비트코인 하이퍼는 혁신적인 구조와 초기 단계 성장 잠재력으로 투자자들의 관심을 끌고 있다.

현재 프리세일에서 2,510만 달러(약 359억 3,316만 원) 이상이 모였으며, 토큰 가격은 0.013185 달러이다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일 현황

현재 가격: 0.013185달러(약 19원)

누적 모금액: 2,510만 달러(약 359억 3,316만 원)

티커: HYPER

투자자들은 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트를 통해 이더리움(ETH), BNB, 테더(USDT) 또는 신용카드로 프리세일에 참여할 수 있다. 또한 비트코인 하이퍼 구매 방법 가이드를 통해 참여 절차를 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.