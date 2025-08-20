체인링크, 7개월 최고가…온체인 활동 급증·고래 매집 늘며 알트코인 상승 주도

핵심 내용

체인링크 가격은 1월 이후 최고가 26.6달러를 기록했다.

고래 투자자들의 보유량은 1억 3,500만 달러를 넘었다.

거래소 보유 잔액은 한 달 사이 1,000만 개 이상 감소했다.

체인링크(LINK) 코인은 전반적인 암호화폐 시장이 매도 압력으로 조정을 받고 있는 상황에서도 견고한 흐름을 보이고 있다. 해당 코인은 6월 이후 130% 이상 상승하며 다른 암호화폐들을 앞질렀고, 현재 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 데이터에 따르면 시가총액 11위를 기록하고 있다.

8월 19일 새벽, 체인링크 가격은 7개월 만에 처음으로 26.6달러(약 37,228원)까지 올랐다. 현재 체인링크 코인은 24.34달러(34,059원)에 거래되고 있으며, 시가총액은 164억 달러(약 22조 9,380억 원)다.

고래 투자자들의 매집은 투자자들의 신뢰를 신호

시장 조사 기관 센티먼트(Santiment)는 체인링크의 온체인 활동이 증가하고 있다고 분석했다. 일요일에는 약 1만 개에 달하는 고유 암호화폐 지갑 주소에서 전송됐다. 이어 월요일에는 9,600개가 넘는 신규 지갑이 생성되면서 2025년 신기록을 세웠다.

🔗📈 Chainlink has remained a force among the altcoin pack, jumping above $26 for the first time in seven months. On-chain activity has been even more impressive than the price. 9,813 different $LINK addresses made at least one transfer on Sunday, and 9,625 new $LINK wallets were… pic.twitter.com/ePGjiBcSyl — Santiment (@santimentfeed) August 19, 2025

고래 투자자들의 투자 활동 또한 주요 상승 요인으로 작용하고 있다. 체인링크를 대규모로 보유하고 있는 투자자들은 115만 개의 체인링크 코인을 추가로 매수하며 총 보유량을 543만 개로 늘렸다. 이는 약 1억 3,500만 달러(약 1,889억 원)에 해당한다.

거래소 보유 잔액은 계속 줄어드는 추세로, 한 달 만에 2억 8,000만 개에서 2억 6,956만 개로 감소했다. 이는 현재 가격 수준에서 매도하려는 투자자들이 줄어들고 있다는 것을 보여준다.

고래 투자자들은 매집 활동을 이어가고 있다. 리서치 업체 룩온체인(LookonChain)에 따르면, 오늘 새벽에 고래 투자자의 지갑 주소 0x4EBD가 바이낸스(Binance)에서 24만 9,808만 개의 체인링크 코인을 출금했다. 이는 600만 달러(약 83억 9,700만 원)에 상응하는 규모다. 해당 주소는 최근 나흘 동안 총 130만 개의 체인링크 코인을 출금했으며, 이는 3,115만 달러(약 435억 8,100만 원)에 해당한다.

Whale 0x4EBD withdrew another 249,808 $LINK($6M) from #Binance ~35 mins ago, bringing his total withdrawals to 1,293,757 $LINK($31.15M) over the past 4 days. What a crazy accumulation!https://t.co/eHcu8rVI17 pic.twitter.com/1R4iOne8RR — Lookonchain (@lookonchain) August 19, 2025

체인링크 가격 분석: 30달러 돌파 임박?

체인링크의 일간 차트에서 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 과매수 구간을 지나 다소 진정되고 있으며, 단기적으로 조정 국면으로 접어들 가능성을 시사하고 있다. 23.8달러(약 33,311원)의 지지선을 지키지 못할 경우, 체인링크 가격은 20달러(약 27,990원) 수준까지 떨어질 수 있다. 18달러 부근(약 25,191원)에 강한 지지선이 형성되어 있다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표에 따르면 가격은 약 27.1달러(약 37,910원) 부근의 상단 밴드에 근접하고 있으며, 이는 일반적으로 과열 신호로 해석된다. 이에따라 단기적으로는 20일 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average) 부근, 약 20.4달러(약 28,520원)까지 조정 받을 가능성이 있다.

이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 여전히 강세 구간을 유지하고 있으며, 시그널선 위에 위치하고 있다. 다만 MACD 히스토그램에서 막대의 길이가 점차 줄어들고 있어 상승 모멘텀이 둔화되고 있다는 것을 확인할 수 있다.

체인링크 코인에 대한 매수세가 다시 회복될 경우, 26.6달러(약 37,7228원)가 주요 저항선으로 작용한다. 해당 구간을 상향 돌파하면 가격은 30달러(약 41,985원) 수준까지 상승할 수 있으며, 체인링크는 2025년 눈여겨봐야할 유망 코인이 될 수 있다.

