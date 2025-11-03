라이트코인, 100달러 돌파 눈앞…카나리 LTCC ETF 165만 달러 유입

핵심 내용

카나리(Canary)의 LTCC 상장지수펀드(ETF)는 10월 31일 기준 순자산 164만 달러(약 23억 4,766만 원)를 기록했다.

라이트코인(LTC)은 투자 유입 솔라나(SOL)와 헤데라(HBAR) ETF에 뒤처지고 있다.

스테이크닷컴(Stake.com)은 현재 라이트코인 일일 온체인 거래의 약 16%를 차지하고 있다.

미국 최초의 라이트코인(LTC) 상장지수펀드(ETF) 출시에 힘입어, 라이트코인 가격이 10월 99 달러(약 14만 1,728원)에 마감하며 3% 상승했다. 카나리(Canary)의 LTCC 펀드는 10월 28일 거래를 시작했으며, 솔라나(SOL)와 헤데라(HBAR) ETF에 이어 미국 규제 시장에 상장된 최신 암호화폐 파생상품으로 합류했다.

소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 10월 31일 기준 LTCC의 총 순유입액은 71만9,970 달러(약 10억 3,049만 원), 총 거래액은 80만 2,260달러(약 11억 4,827만 원), 총 순자산은 164만 달러(약 23억 4,766만 원)에 달했다.

비교적으로 라이트코인(LTC) ETF의 성과는 최근 출시된 펀드들에 비해 뒤처지고 있다. 솔라나(SOL) 펀드는 1억 9,900만 달러(약 2,848억 2,870만 원)의 순유입과 5억 200만 달러(약 7,185억 1,260만 원)의 순자산을 기록했으며, 헤데라(HBAR) ETF는 각각 4,400만 달러(약 629억 7,720만 원)의 순유입과 4,593만 달러(약 657억 3,961만 원)의 자산을 기록했다. 비트코인(BTC)과의 높은 상관관계로 인해 이번 주 LTC ETF 수요가 제한된 것으로 보이며, 금요일 1억 9,100만 달러(약 2,733억 7,830만 원)의 순유출로 최근 3거래일 동안 BTC ETF의 총 유출액이 10억 달러(약 1조 4,313억 원)를 넘어섰다.

스테이크닷컴, 라이트코인(LTC) 전체 거래의 16% 차지

ETF 도입이 더딘 가운데, 라이트코인(LTC)은 온라인 결제 생태계에서 여전히 높은 수요를 보이고 있다. 커뮤니티 애널리스트 보그다노피그(bogdanoffig)가 X에 공유한 보고서에 따르면, 주요 암호화폐 게임 플랫폼 스테이크닷컴(Stake.com)이 라이트코인 일일 온체인 거래의 약 16%를 처리하고 있는 것으로 나타났다.

Did You Know? Litecoin accounts for a large percentage of crypto use at https://t.co/qOyan78IFs. In fact, Litecoin has been the number one crypto used there for at least two consecutive years! Interestingly, @Stake accounts for about 16% of the daily Litecoin on-chain… https://t.co/sBQSJqvOgl pic.twitter.com/hZJEo7aarq — boglee Ⓜ️🕸 (@bogdanoffig) October 30, 2025

라이트코인 공식 X 계정은 해당 게시물을 리포스트했으며, 스테이크닷컴 결제 연동의 영향으로 라이트코인의 일일 온체인 거래량이 평균 약 20만 건에 달하는 것으로 나타났다.

라이트코인의 중간 거래 수수료는 0.0005달러(약 0.72원) 이하로, 대량 소액결제에 가장 저렴하고 빠른 네트워크 중 하나로 꼽힌다. 이러한 실사용 확산은 특히 저수수료 결제 인프라를 도입하는 지역을 중심으로 알트코인이 결제 시장에서 입지를 되찾는 흐름과 맞물려 있다. 한편, X의 창립자 잭 도시(Jack Dorsey)가 운영하는 결제 플랫폼 스퀘어(Square)는 금요일 2만 명의 이용자에게 비트코인 관련 대화 기능을 활성화하도록 1인당 50달러(약 7만 1,585원)의 보상을 제공한다고 밝혔다.

라이트코인(LTC) 가격 전망: 100달러 돌파 모멘텀 유지할 수 있을까?

최근 라이트코인(LTC)이 99 달러(약 14만 1,728원)까지 상승하며, 몇 주간의 변동성 이후 투자심리가 회복되는 모습을 보이고 있다. 일간 차트에서 LTC/USD는 상단 볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 101.28 달러(약 14만 5,003원) 바로 아래에서 거래되고 있으며, 중단 밴드가 95.39 달러(약 13만 6,570원)에 위치해 단기 핵심 지지 구간으로 작용하고 있다.

패러볼릭 SAR 지표(Parabolic SAR point, 추세 전환 여부를 판단하는 기술적 지표)가 가격 위 109.97 달러(약 15만 7,444원)에 위치해 있어 여전히 약세 심리가 남아 있음을 나타낸다. RSI(상대강도지수)는 49.5까지 상승세를 보이며, 시장 모멘텀이 중립 구간에 근접함에 따라 매도세가 점차 힘을 잃고 있음을 보여준다.

MACD(이동평균 수렴·확산) 지표에서 MACD선이 시그널선(-2.30 vs -3.17)을 상향 돌파하며 상승 전환 가능성을 시사하고 있다. 히스토그램 또한 양(+)의 영역으로 전환되면서, 라이트코인 가격이 심리적 저항선인 100 달러(약 14만 3,170 원) 회복을 시도할 것으로 보이며, 다음 저항 구간은 109.97 달러(약 15만 7,444원)로 예상된다.

반면, 95 달러(약 13만 5,993원) 지지선을 유지하지 못할 경우, 하단 볼린저 밴드와 일치하는 89.50 달러(약 12만 8,119원) 수준까지의 완만한 조정이 발생할 수 있다.