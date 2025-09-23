암호화폐 시장 하락에도 맨틀(MNT) 코인 상승세…투자자 시선 집중

핵심 내용

바이비트는 맨틀(MNT) 보유자를 위해 강화된 레버리지 조건과 최대 6.89% 절약할 수 있는 할인 매수 옵션을 새롭게 도입했다.

이 영향으로 맨틀의 거래량은 103.6% 급증해 4억 8,600만 달러에 달했으며, 같은 기간 비트코인은 2.6%, 이더리움은 7% 각각 하락세를 보였다.

이번 상승세는 한국 블록체인 위크(Korea Blockchain Week)와 신제품 키크론(Keychron) 키보드 출시를 기념한 커뮤니티 캠페인 시기와도 맞물렸다.

맨틀(MNT)이 오늘 1.74달러까지 오르며 하루 만에 8% 상승했다. 시가총액 상위 20개 코인 가운데 유일하게 상승한 맨틀(MNT)은, 바이비트의 레버리지 조건 강화와 할인 매수 옵션 발표에 힘입어 8% 올라 1.74달러를 기록했다.

Together with @Bybit_Official, we've taken $MNT integrations beyond consumer-grade, making it institution-ready. Built for smarter capital efficiency and flexibility, two new integrations tailored for institutional needs are now live. Dive deeper 👇 pic.twitter.com/64SJ2F1lFq — Mantle (@Mantle_Official) September 22, 2025

맨틀 공식 계정은 이날 새벽 해당 정책을 소개하며 이를 생태계의 주요 캠페인 주간으로 설명했다. 이어 바이비트는 이 프로그램이 개인 투자자부터 대형 투자자까지 모두를 겨냥해 유연한 차입과 할인 진입을 제공하는 기관급 인센티브라고 밝혔다. 이번 발표는 서울에서 열린 한국 블록체인 위크와 맞물려, 맨틀의 키크론(Keychron) 키보드 출시 캠페인과도 시너지를 냈다.

맨틀, 바이비트 소식에 상승 전환… 비트코인 약세장과 대조

코인마켓캡 집계에 따르면 9월 22일 월요일 암호화폐 시장은 전반적으로 약세를 보였다. 비트코인(BTC)은 2.6% 내린 11만 2,360달러에 거래됐고, 이더리움(ETH)은 7%, 솔라나(SOL)는 7.4% 각각 하락했다.

반면 맨틀(MNT)은 같은 날 장중 최대 8% 상승해 1.70달러에 도달했으며, 거래량도 103.6% 급증해 4억 8,600만 달러를 기록했다. 단기간에 몰린 매수세가 강세 흐름을 이끌었음을 보여준다.

하락장에도 맨틀 상승 흐름… 페페노드 프리세일 자금 유입 가속

