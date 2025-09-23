페페코인, 강세 시그널…밈코인 랠리 다시 오나

핵심 내용

페페코인은 삼각형 수렴 패턴을 형성하며 강한 가격 변동 가능성이 제기되고 있다.

상방 돌파 시 두 배 가까운 상승이 예상되지만, 하방 돌파 시 최근 상승분의 절반가량 반납하게 될 수도 있다.

페페노드는 가상 채굴과 스테이킹을 통해 보상을 제공하는 밈코인 프로젝트로, 디플레이션 구조와 높은 스테이킹 수익률이 특징이다.

유명 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)에 따르면, 페페코인(PEPE) 가격은 78% 상승할 가능성이 있다. 페페코인은 개구리 테마의 밈코인으로, 곧 큰 변동성을 보일 수 있다고 지적했다.

페페코인 전망 – PEPE 차트, 거대 삼각 수렴 패턴 형성?

마르티네즈가 공유한 차트에 따르면, 페페코인은 수렴 삼각형 패턴 안에서 가격이 횡보하고 있다. 해당 구간에서 고점이 점차 낮아지고 저점이 점차 높아지면서 가격이 좁은 범위 안에 갇혀 있다.

이러한 구조는 상승세나 하락세 전에 나타나며, 이후 가격 움직임은 추세를 따라 확장하게 된다.

아래 차트에 따르면, 마르티네즈의 78% 전망은 삼각형 패턴의 높이를 기준으로 잠재적인 돌파 지점을 계산하여 산출된 값이다.

페페코인이 상승하게 될 경우, 가격은 0.000018~0.000022달러(약 0.02511~0.03069원)까지 상승할 수 있으며 이는 현재 가격 대비 약 두 배 가까운 상승률을 의미한다.

반대로 가격이 하락하게 될 경우, 가격은 0.0000055~0.0000060달러(약 0.00767~0.00837원)의 지지선까지 최대 44% 하락할 가능성이 있다.

추가 분석을 위한 기술적 지표

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 페페코인은 0.000009560달러(약 0.01333원)에 거래되고 있다. 최근 24시간 동안 7.3% 하락했고 지난 한 달 기준으로는 14% 이상 하락했다. 다만 이러한 가격 조정에도 불구하고 거래량은 오히려 104.38% 급증했다.

한편, 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 현재 46.65 수준이다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 시그널선과 거의 겹쳐 나타나면서 방향성이 압축된 모습을 보이고 있다.

단기 저항선은 0.000012달러(약 0.01674원) 부근이며, 돌파가 유지될 경우 다음 목표 가격은 0.000016달러(약 0.02232원) 이상이다.

반면, 주요 지지선은 0.000009달러(약 0.1255원)이며, 더 깊은 폭의 조정이 발생할 경우 0.0000055달러(약 0.00767원) 수준까지 하락할 가능성이 있다.

대규모 페페코인 랠리 임박?

만약 페페코인에 대한 매수세로 삼각형 상단의 추세선을 돌파한다면, 0.000016~0.000022달러(약 0.02232~0.03069원) 구간을 향한 상승 랠리가 펼쳐질 수 있다. 이는 밈코인 시장에 대한 투자자들의 기대감을 다시 불러일으켜, 밈코인 시즌이 시작될 수도 있다.

그러나 삼각형 패턴의 지지 구간을 지켜내지 못할 경우, 가파른 조정이 발생하여 최근의 상승분 중 절반가량 반납하게 될 수도 있다.

페페코인이 주요 가격 구간에 근접하며, 신규 밈코인 페페노드 사전 판매 130만 달러 넘게 모금

한편, 페페코인이 대규모 상승 가능성으로 주목받고 있는 가운데, 페페노드(PEPENODE) 프로젝트도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 페페노드는 보유자들이 가상 채굴 장비를 구축하여 보상을 얻을 수 있는 게임화된 밈코인 생태계를 제공한다.

페페노드에 투자한다면 비싼 채굴 장비나 전문 기술이 필요하지 않다. 단순히 디지털 서버룸을 구축하고, 채굴 노드를 구축한 뒤, 가상 시설을 업그레이드하면서 토큰을 채굴할 수 있도록 설계됐다.

페페노드 토큰이 정식으로 출시되기 전에, 초기 투자자들은 채굴 장비를 세팅하고 보상을 받으며 리더보드에서 순위를 올릴 수 있다. 프로젝트는 공정성을 유지하기 위해 봇을 차단하는 보호 장치도 마련했다.

페페노드 프로젝트는 이더리움(ETH) 블록체인에서 ERC-20 토큰 표준을 기반으로 운영된다. 또한, 대부분의 암호화폐 지갑과 거래소에서 호환된다.

토크노믹스는 디플레이션 구조로 설계됐다. 노드를 구축하고 업그레이드에 사용되는 토큰의 약 70%가 소각되어 시간이 지날수록 공급량이 줄어드는 방식이다.

초기 페페노드 토큰 구매자들은 최대 957%에 달하는 스테이킹 보상을 받을 수 있다.

현재 사전 판매 가격은 0.0010702달러(약 1.493원)로, 공식 웹사이트를 방문하여 토큰을 구매할 수 있다. 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.