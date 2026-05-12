빌드온 코인 30일 만에 280% 급등… 스마트 머니는 초기 밈코인 ‘맥시 도지(MAXI)’로 순환

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최근 암호화폐 시장에서 밈코인 섹터로 돌아오는 새로운 내러티브를 좇는 트레이더들의 시선이 한곳에 꽂혔다. 클래식한 강아지 밈코인 테마에 아찔한 디젠(Degen) 에너지를 한 스푼 얹은 이더리움 기반 ERC-20 토큰, 맥시 도지(MAXI) 프리세일이다.

이 녀석의 마스코트는 남다르다. 고레버리지 트레이딩 문화를 온몸으로 뿜어내는 근육질 시바이누가 레드불을 벌컥벌컥 마시며 “매도 따윈 절대 없는” 독한 트레이딩 세션을 이어간다.

단순한 밈의 인기를 넘어 웹3 전문가 보치 크립토(Borch Crypto)가 수개월 전부터 입이 마르도록 고수익을 예측하며 확고한 신념을 보인 바로 그 프로젝트다.

One pump to rule them all. pic.twitter.com/RBS7kbLRtW — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 5, 2026

단순히 브랜딩만 유쾌한 것이 아니다. 단순한 과대광고를 넘어선 탄탄한 커뮤니티 메커니즘을 뼈대에 새겼다.

구매자는 전용 풀에서 쏟아지는 65% 연이율(APY)의 일일 스테이킹 보상을 누릴 수 있고, 최고의 투자수익률(ROI) 성과자에게 짭짤한 보상을 안겨주는 홀더 전용 트레이딩 콘테스트, 향후 선물 플랫폼과의 파트너십까지 준비되어 있다.

여기에 팀은 시장의 가시성과 유동성을 폭발시킬 내부 맥시 펀드(Maxi Fund)까지 세팅 중이다. 인플루언서 캠페인과 DEX 및 CEX 상장, 커뮤니티 이벤트로 이어지는 로드맵은 매우 직관적이다.

무엇보다 총공급량의 40%가 프리세일 구매자의 몫으로 예약되어 있어, 토큰이 공개 시장에 데뷔할 때 초기 참여자들이 상승분의 알짜배기를 싹쓸이할 수 있는 구조다.

478만 달러 모금 목전

수개월 동안 식지 않는 인기를 자랑해 온 맥시 도지는 현재 477만 달러 이상을 끌어모았고, 500만 달러라는 거대한 타깃에 조금 못 미치는 478만 달러 고지를 코앞에 두고 있다.

현재 프리세일 가격은 토큰당 단 0.00028180달러로, 밈코인 카테고리에서 가장 진입 장벽이 낮고 매력적인 수준이다. 조만간 가격 인상이 예정되어 있으니 서두르는 것이 좋다.

스마트폰 하나면 이 핫한 프리세일에 참여하는 건 식은 죽 먹기다. 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛 앱을 다운로드해 접속하면 그 어떤 방식보다 매끄럽게 MAXI 토큰을 거머쥘 수 있다.

복잡한 코인 스왑이 귀찮다면 은행 카드로 긁어 시원하게 법정화폐 결제를 끝내버려도 무방하다. 물론 공식 웹사이트를 통해 ETH, BNB, USDT, USDC로 결제하는 것도 완벽히 지원된다.

구매 직후 65% APY의 스테이킹 이자가 쌓이기 시작하니, 최신 프로젝트 소식은 X와 텔레그램에서 실시간으로 챙겨보자.

빌드온 코인의 280% 폭등이 증명한 ‘다음 타자’ 찾기 릴레이

그렇다면 왜 지금 돈 냄새를 맡은 큰손들이 이미 검증된 자산을 버리고 최하층 밸류에이션에 머물고 있는 맥시 도지 같은 초기 토큰으로 이동하고 있을까? 그 해답은 최근 시장을 휩쓴 빌드온 코인(BUILDon, $B)의 경이로운 차트에서 찾을 수 있다. 원래 BNB 체인에서 사자 테마 밈코인으로 귀엽게 시작했던 BUILDon은 최근 30일 동안 무려 280%나 폭등하며 시장을 발칵 뒤집었다.

지난 24시간 동안에만 대략 57%가 또 오르며 0.63달러 부근에 안착했다. 시가총액은 6억 2,900만 달러를 뚫고 6억 3,000만 달러에 육박하며, 24시간 거래량은 1억 3,800만 달러를 가뿐히 넘겨 주요 트래커의 상위 100위권 코인으로 당당히 입성했다.

이 엄청난 폭등의 배경에는 월드 리버티 파이낸셜이 팍팍 밀어주는 BNB 네이티브 스테이블코인 ‘USD1’이 있다. BUILDon이 이 USD1에 필수적인 유동성을 공급하는 핵심 유틸리티 플레이어로 진화한 것이다.

WLFI의 초기 투자와 든든한 공개적 지지는 엄청난 내러티브 연료를 퍼부었고, 팬케이크스왑(PancakeSwap)의 B/USD1 페어에서 막대한 거래량을 뿜어내게 만들었다.

암호화폐 애널리스트 0xNeena는 오늘 X를 통해 이 강세장이 유지된다면 빌드온 코인이 1.50달러까지 터치할 수 있다는 장밋빛 전망을 내놓기도 했다.

$B looking ready for another leg up 🚀 Clean breakout from accumulation + strong volume confirmation.

Every resistance getting flipped into support. 📈 If momentum continues, this move could send hard toward new highs. 🔥 #Altcoins #Trading pic.twitter.com/3vD7UebMvT — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 12, 2026

하지만 밈코인에 불이 붙으면 단순히 빠른 수익을 주는 것으로 끝나지 않는다. 이는 곧 실질적인 지속력을 가진 ‘다음 내러티브’를 찾아 싱싱한 자본이 사냥을 시작했다는 거대한 신호탄이다.

역사적으로도 이런 폭발적인 움직임은 홀로 일어나지 않으며, 위험-보상 비율이 꿀처럼 달콤한 프리세일 가격대의 토큰으로 시선을 빨아들인다.

BUILDon이 잘 확립된 밈코인이 모멘텀을 타면 어떤 일이 벌어지는지 똑똑히 보여줬다면, 이제 스마트 머니의 타깃은 모멘텀이 진정으로 폭발하기 전 탑승할 수 있는 맥시 도지로 강력하게 순환하는 중이다.

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