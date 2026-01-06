밈코인 시장 도미넌스, 저점에서 반등하여 상승 이어갈까?

핵심 내용

밈코인 시장의 시가총액은 이번주에 110억 달러 증가하여 470억 달러 수준으로 증가했다.

페페코인은 최근 7일간 시가총액이 11억 4,000만 달러 증가하며 상승세를 주도했다.

도지코인은 주간 기준 23.41% 상승했으며, 시바이누 코인은 같은 기간 29.93%의 상승률을 기록했다.

밈코인 분야가 강한 상승세로 2026년을 시작했다. 이번 주 전체 밈코인 시가총액은 110억 달러(약 15조 8,980억 원) 증가하여 현재 약 470억 달러(약 67조 9,281억 원)를 기록하고 있다. 일일 거래량도 88억 달러(약 12조 7,184억 원)까지 늘어나며 하루 만에 35% 이상 증가했다.

주요 밈코인들이 주간 기준으로 두드러진 상승률을 기록했다. 도지코인(DOGE) 가격은 최근 일주일간 23.41% 상승하여 0.1518달러(약 219원)에 거래되고 있다. 시바 이누(SHIB) 가격은 같은 기간 29.93% 상승하여 0.00009282달러(약 0.134원)를 기록했다. 페페코인(PEPE) 가격도 70%나 상승했다.

이번주에는 페페코인이 밈코인 분야의 상승세를 주도하며 시가총액이 약 11억 4,000만 달러(약 1조 6,476억 원) 증가했다. 같은 기간 한 트레이더는 레버리지를 활용하여 매수 포지션을 유지하며 자산 평가금액이 5만 8,700달러(약 8,483만 원)에서 48만 9,900달러(약 7억 804만 원)로 증가한 것으로 나타났다. 해당 정보는 온체인 데이터 분석 업체 룩온체인(Lookonchain)이 공개했다.

Trader 0x419f turned $58.7K into $489.9K in just one week by going long on $PEPE — a 734% return. 7 days ago, he deposited $58.7K into Hyperliquid and opened a 10× long on $PEPE. As $PEPE rallied, he continuously rolled profits into the position, building it up to 221.96M… pic.twitter.com/mQ4KlVbgIq — Lookonchain (@lookonchain) January 4, 2026

시바이누 코인의 24시간 거래량은 1월 5일 기준 약 130% 이상 급등하며 단기 수요가 크게 늘어난 모양새를 보였다. 현재 시바이누 코인 가격은 0.00009282달러(약 0.134원)다. 시바이누 코인은 시가총액 기준 두 번째로 큰 밈코인이며, 거래량이 높은 수준에서 유지될 경우 가격의 소수점 자릿수가 하나 정도로 상승할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

플로키이누(FLOKI) 코인과 같은 중소형 밈코인들도 큰 폭의 상승세를 보였다. 플로키이누 코인 가격은 지난 주 대비 48.94% 상승했으며, 현재 가격은 0.00005865달러(약 0.0848원)다.

다만 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 12시간 차트 기준으로 기술적 매도 신호가 나타났다고 지적했다. 이에 따라 단기적으로 조정이 나타날 가능성이 있다고 분석했다.

TD Sequential just flashed a sell signal on $FLOKI. A price correction may be ahead! pic.twitter.com/tR242CzPf9 — Ali Charts (@alicharts) January 5, 2026

밈코인 도미넌스 지표, 하락세 멈추고 반등

크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면, 알트코인 시장 내 밈코인 도미넌스는 극단적인 저점 수준에서 크게 반등했다. 2024년 11월 밈코인 랠리가 마무리된 이후, 전체 알트코인 시가총액에서 밈코인 시가총액이 차지하는 비중은 지속적으로 하락하여 2025년 12월 최저 수준을 기록했었다.

2024년 11월 당시 밈코인 시가총액은 알트코인 전체 시가총액의 약 11%를 차지했었다. 그러나 2025년 12월에는 그 비중이 3.2%까지 하락하며 사상 최저치를 기록했다.

또 다른 암호화폐 애널리스트 다크포스트(Darkfost)는 과거에도 이와 유사한 수준의 도미넌스가 주요 밈코인 상승장의 전조였다고 언급했다. 해당 비율은 최근에 다시 상승하기 시작했지만, 과거의 고점과 비교하면 여전히 낮은 수준에 머물고 있다.

Memecoins Are Rising From The Dead “The last time this level was reached, it preceded the launch of a massive memecoin season.” – By @Darkfost_Coc Read More ⤵️https://t.co/e0mZn2oNX6 pic.twitter.com/NgwX0CW4Yf — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) January 5, 2026

애널리스트 샤(Shah)는 X(구 트위터) 계정을 통해 2026년 1분기에 비트코인(BTC) 가격이 소폭 상승하는 것만으로도 밈코인 가격은 공격적으로 상승할 가능성이 있다고 전망했다.

Memecoins are pumping again. The total memecoin market cap is up $12 billion in 4 days. Volume is up +$4.6 billion. Memes will go nuclear if we get even a slight pump on BTC in Q1. Once again people are realizing memes are superior to ALT coins. This could be the beginning… pic.twitter.com/hwGAMcNok8 — shah (@shahh) January 4, 2026

밈코인 수요 회복하며, 맥시 도지 코인은 사전 판매 통해 440만 달러 모금

이러한 밈코인 시장의 회복세 속에서 맥시 도지(MAXI) 프로젝트가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해당 프로젝트는 피트니스 문화와 공격적인 트레이딩 컨셉을 결합한 테마를 내세우고 있다. 현재 사전 판매를 진행하고 있으며 이미 440만 달러(약 63억 원) 이상 모금했다.

도지코인은 상장지수펀드(ETF) 상품 출시와 함께 오랜 시장 이력을 바탕으로 성숙한 자산으로 평가받고 있다. 반면에 맥시 도지 코인은 초기 단계의 고위험 밈코인으로, 장기적인 브랜드 가치보다는 단기적인 가격 상승을 노리는 투기 수요가 몰리고 있다.

맥시 도지 코인 사전 판매 주요 구조와 조건 공개

맥시 도지 코인은 출시 이후 유동성을 공급하고 외부 파트너십을 지원하기 위해 맥시 펀드(Maxi Fund)라는 구조를 도입했다. 프로젝트 측에 따르면 초기 참여자들은 연 70% 수준의 수익률을 받을 수 있는 스테이킹 프로토콜에 참여할 수 있다.

맥시 도지 코인의 사전 판매 가격은 상장 가격보다 낮은 수준으로 책정되어 있다. 모금된 자금의 대부분은 마케팅 활동에 사용될 예정이며, 25%는 상장 이후 유동성을 확보하고 마케팅 활동을 지원하기 위해 맥시 펀드에 배정될 예정이다.

더보기: 2026년 신규 코인 추천은?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.