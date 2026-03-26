밈코어(MemeCore) 하드포크에 35% 급등… 전문가들 “맥시 도지(MAXI) 더 큰 반등 예고”

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밈코어(MemeCore)가 어제 성공적으로 하드포크를 단행하면서 자체 토큰인 M 코인이 24시간 동안 35% 이상 급등했다. 현재 M 코인은 약 2.36달러에 거래되며 시가총액 31억 달러를 돌파했으며, 일일 거래량은 두 배 이상 증가한 3,290만 달러를 기록 중이다. 대다수 업그레이드가 화제성만 쫓다 흐지부지되는 것과 달리, 이번 밈코어의 행보는 실질적인 기술 개선을 증명하며 시장의 이목을 끌고 있다.

그동안 밈코어의 체인 개발 상황을 지켜봐 온 트레이더들은 이번 업그레이드 결과에 환호하고 있다. 특히 시장이 가장 강력하게 요구했던 가스비 100배 인하와 계정 추상화 기능이 기본으로 탑재되었기 때문이다. 밈코어가 인프라의 속도와 비용 효율성을 높이는 데 집중하는 사이, 그 수혜를 입을 것으로 기대되는 주변 프로젝트들로도 온기가 퍼지고 있다.

가장 눈에 띄는 프로젝트는 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)다. 맥시 도지 프리세일은 이미 470만 달러를 유치하며 목표치인 500만 달러 달성을 코앞에 두고 있다. 현재 토큰 가격은 0.000281달러로, 투자자들은 엔터테인먼트 요소가 강한 디젠(Degen) 브랜딩과 즉각적인 스테이킹 보상, 현재 밈코인 섹터의 트레이딩 문화와 일치하는 로드맵에 높은 점수를 주고 있다.

가스비 1,500에서 15 gwei로… 밈코어의 대대적 체질 개선

밈코어 개발팀은 어제 오전 2시(UTC)에 업그레이드 2단계인 최종 하드포크를 완료했다. 이를 통해 가스비는 기존 1,500 gwei에서 15 gwei로 수직 하락했다. 이는 고빈도 트레이딩을 수행하거나 체인에서 신규 밈코인을 출시하려는 이들에게 완전히 다른 수익 구조를 제공한다. 또한 계정 추상화 도입과 함께 EVM(이더리움 가상머신) 호환성이 강화되었으며 레이어 2 확장 솔루션의 초기 단계도 구축되었다.

노드 운영자들은 최신 Go MemeCore 클라이언트를 다운로드하는 것만으로 업데이트를 완료할 수 있으며, 일반 트레이더나 디앱(dApp) 사용자들은 별도의 조치 없이 개선된 네트워크 성능을 누릴 수 있게 되었다. 밈코어 측은 공식 X 계정을 통해 전 세계 밈코인 팬들을 위한 이번 포크의 혜택을 강조했다.

The MemeCore Hardfork is officially LIVE and STABLE! Combined with our new Account Abstraction, your transactions aren't just cheaper—they're smarter! Just sit back and enjoy the smooth, cheaper cost-effective ride in the MemeCore ecosystem!🚀 https://t.co/CHwMmOj9A8 — MemeCore (@MemeCore_M) March 25, 2026

하드포크 이후 M 토큰의 거래량은 약 147% 폭발했으나, 본격적인 대세 상승장 수준에는 아직 미치지 못하고 있다. 하지만 2.25달러 부근에서 강력한 지지선을 확인한 점과 온체인 지표들이 회복세에 접어든 점은 고무적이다. 이러한 인프라의 승리는 신규 프로젝트와 트레이더들의 진입 장벽을 낮추어 밈코인 섹터 전체의 체력을 키우는 결과로 이어진다.

밈 인프라 개선 효과에 ‘맥시 도지’ 프리세일 가속도

맥시 도지는 전형적인 하드코어 트레이더를 모티브로 한 브랜드 정체성을 구축했다. 약 136kg의 근육질 헬창 시바이누가 레드불을 들이키며 손절매 없이 1,000배 레버리지 거래에 몰두하는 마스코트는 고위험·고수익을 즐기는 커뮤니티의 폭발적인 지지를 얻고 있다.

밈코어의 하드포크가 밈 체인의 속도와 비용 개선이 가능하다는 것을 증명하면서, 초기 자본은 맥시 도지와 같은 유망 프로젝트로 빠르게 유입되고 있다.

Worth the journey. Worth the wait. pic.twitter.com/JiVkrta4He — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 20, 2026

$MAXI의 토큰 유틸리티는 단순한 밈코인 수준을 훨씬 뛰어넘는다. 현재 프리세일 스마트 컨트랙트를 통해 연이율(APY) 66%에 달하는 스테이킹 보상이 실시간으로 지급되고 있으며 프로젝트 팀은 우수한 성과를 거둔 참가자에게 상금을 수여하는 커뮤니티 트레이딩 경연 대회를 기획 중이다.

또한 상장 후 인지도 확산과 유동성 공급을 위해 총 공급량의 25%를 할당한 전용 ‘맥시 펀드’를 구축했으며 장기적으로는 선물 거래소와의 파트너십 및 마스코트의 정체성을 반영한 고레버리지 컨셉의 게임화된 이벤트를 선보일 예정이다.

최근 진행된 밈코어의 업그레이드는 견고한 인프라가 차기 상승 랠리의 촉매제가 될 수 있음을 시장에 각인시켰다. 이러한 흐름 속에서 맥시 도지는 전통적인 강아지 밈의 에너지와 장기 홀더의 참여를 유도하는 메커니즘을 결합해 투자자들에게 매력적인 초기 진입 기회를 제공하고 있다. 보치 크립토(Borch Crypto) 등 프리세일 전문가들은 $MAXI가 밈코어의 최근 상승폭을 크게 상회하는 100배 이상의 수익을 기록할 잠재력이 있다고 분석했다.

현재 맥시 도지 프리세일 모금액은 470만 달러를 돌파했으며 내일 또 한 차례의 가격 인상이 예정되어 있다. 과거 강세장에서 유사한 구조의 프로젝트들이 막대한 수익을 안겨주었던 사례를 기억하는 투자자들이 몰리며 구매 열기는 더욱 고조되는 분위기다.

맥시 도지 프리세일 참여 방법… 내일 가격 인상 예정

맥시 도지 프리세일 참여는 매우 간단하다. 공식 웹사이트의 투자 위젯에 지갑을 연결한 뒤 ETH, BNB, USDT, USDC 중 원하는 자산으로 MAXI 토큰을 구매할 수 있다. 암호화폐가 익숙하지 않은 경우 일반 은행 카드를 통한 직접 결제도 지원한다.

모바일 사용자는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 이용하면 더욱 편리하다. 앱 내 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭에서 MAXI를 찾아 클릭 몇 번으로 구매와 스테이킹을 동시에 진행할 수 있다. 프리세일이 종료되고 상장이 시작되면 베스트 월렛을 통해 구매한 토큰을 간편하게 수령할 수 있다.

내일 또 한 차례의 가격 인상이 예정되어 있어, 현재의 낮은 가격대에서 물량을 확보하려는 투자자들의 움직임이 분주하다. 밈코어의 업그레이드가 쏘아 올린 밈코인 랠리에서 맥시 도지가 100배 이상의 잠재력을 터뜨릴지 귀추가 주목된다.

공식 맥시 도지 웹사이트 방문하기

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